Сравниваем Haval Jolion и Renault Duster: Два подхода к универсальному кроссоверу - реальные испытания и неожиданные выводы

15 мая 2026, 14:45
Haval Jolion и Renault Duster: тест на проходимость и комфорт в новых российских реалиях
В 2026 году российский рынок кроссоверов меняется, и выбор между Haval Jolion и Renault Duster становится особенно актуальным. Эксперты сравнили оснащение, комфорт и проходимость, чтобы выяснить, какой автомобиль лучше справляется с российскими дорогами и отвечает новым требованиям к универсальности.
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметный рост. Haval Jolion и Renault Duster оказываются в центре внимания покупателей, которым нужен универсальный автомобиль для города и загородных поездок. Эти две модели демонстрируют противоположные подходы к сочетанию комфорта и проходимости — качеств, особенно важных на фоне переменчивого состояния дорог и ужесточения требований к надежности.
Эксперты провели не просто тест-драйв, а полноценные испытания на прочность. Оба кроссовера оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., но на этом сходство заканчивается. У Jolion — 1,5-литровый двигатель и 7-ступенчатый «мокрый» робот, ориентированный на плавность и комфорт. У Duster — 1,3-литровый мотор и механическая коробка передач, что сразу задает иной характер: простота, выносливость и акцент на практичность.
Внешний вид Haval Jolion выделяется современной оптикой и динамичным силуэтом. В салоне — большой 12-дюймовый экран, мягкая панель и ощущение автомобиля классом выше. Однако эргономика вызывает вопросы: передние кресла неудобны, а руль не регулируется по вылету, что затрудняет поиск оптимальной посадки. В этом плане Renault Duster выигрывает: интерьер проще, но функциональнее, кресла удобнее, климат-контроль интуитивно понятен, а камеры кругового обзора — редкость для этого сегмента.
Для задних пассажиров Jolion предлагает больше пространства: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы обдува. В Duster сзади теснее, но багажники у обеих моделей примерно одинаковы по объему. Важная деталь: у Duster под полом полноценная запаска, а у Jolion — только докатка, что может стать критичным фактором в дальней поездке.
Дорожный просвет — ключевой параметр для российских условий. У Renault Duster он составляет 210 мм плюс стальная защита двигателя, что делает его настоящим проходимцем. У Haval Jolion — 190 мм и пластиковый пыльник, ограничивающий возможности вне асфальта. На трассе Duster оказался проворнее, особенно при обгонах, а расход топлива у него ниже — около 7,5 литра против почти 10 у Jolion.
На бездорожье разница становится еще заметнее. Haval Jolion быстро проходит по грязной колее, но его городская направленность очевидна. Renault Duster благодаря энергоемкой подвеске и удачной высоте кузова уверенно преодолевает сложные участки. Оба автомобиля успешно прошли испытание на диагональное вывешивание, что говорит о надежности трансмиссии, но именно клиренс оказался решающим фактором.
Надежность — еще один аргумент в пользу обеих моделей. В России уже эксплуатируются более 20 тысяч Renault Duster с этим мотором без серьезных гарантийных случаев; агрегаты Haval Jolion также не вызывают нареканий. Однако разница в стоимости остается весомым аргументом при выборе.
Несмотря на принадлежность к одному классу, Haval Jolion и Renault Duster решают разные задачи. Jolion — выбор для тех, кто ценит современный дизайн и комфорт в городе. Duster — для тех, кому важны проверенная практичность и уверенность на бездорожье. В 2026 году этот выбор становится особенно актуален, поскольку универсальность автомобиля выходит на первый план.
Haval Jolion — один из самых продаваемых кроссоверов китайского происхождения в России, а Renault Duster сохраняет позиции благодаря репутации надежного и неприхотливого автомобиля. Оба кроссовера адаптированы к российским условиям, но различия в конструкции и оснащении могут стать решающими для разных категорий водителей. Выбор между ними — отражение новых приоритетов на рынке: сочетание комфорта, проходимости и стоимости.
