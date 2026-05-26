Продажи Haval Jolion превысили 1100 авто в Петербурге за 4 месяца

26 мая 2026, 14:56
Haval Jolion и Tenet T7 закрепились в топе продаж кроссоверов Петербурга
Haval Jolion и Tenet T7 закрепились в топе продаж кроссоверов Петербурга
В Петербурге за первые четыре месяца года сразу два кроссовера преодолели отметку в тысячу проданных машин. Haval Jolion и Tenet T7 продолжают удерживать лидерство, а конкуренты пытаются догнать их по популярности. Какие модели вошли в топ-10 и что это значит для рынка - рассказываем в материале.
Рынок новых автомобилей в Петербурге в начале года демонстрирует заметные перемены: сразу два кроссовера - Haval Jolion и Tenet T7 - уверенно закрепились на вершине рейтинга продаж. По данным аналитического центра «Автомаркетолог», за январь-апрель 2026 года Haval Jolion зарегистрировали 1100 раз, а Tenet T7 - 1068 раз. Эти показатели позволяют моделям не только удерживать лидерство, но и формировать новые ориентиры для конкурентов.
Третью строчку по популярности занял Belgee X50, который за четыре месяца разошелся тиражом в 709 экземпляров. В пятерку лидеров также вошли Haval M6 (628 регистраций) и Lada Granta (618). Оба автомобиля смогли обойти Tenet T4, который в начале года занимал четвертое место, но теперь опустился на шестую позицию с результатом 595 регистраций.
Седьмое место досталось Geely Monjaro (500 регистраций), за ним следуют Haval F7 (489), Voyah Free (485) и Lada Vesta (458). Такая расстановка сил на рынке свидетельствует о растущем интересе к китайским брендам и постепенном смещении спроса в сторону кроссоверов.
Как пишет AutoRun SPb, динамика продаж в Петербурге отражает общероссийские тенденции: покупатели все чаще выбирают автомобили с высоким клиренсом и современными опциями. Особенно заметно это на фоне ухода ряда западных брендов и появления новых игроков из Китая и Беларуси. В результате, привычные лидеры уступают позиции, а новые марки быстро набирают популярность.
Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания активно развивает модельную линейку кроссоверов и внедорожников, ориентируясь на рынки России и СНГ. В последние годы Haval стал одним из самых заметных игроков на российском рынке, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и оснащения. Tenet - относительно новый российский бренд, который также быстро завоевывает доверие покупателей благодаря современному дизайну и технологичности. Рост продаж этих марок подтверждает, что российский рынок открыт для новых предложений, а конкуренция среди производителей становится все острее.
Похожие материалы Хавейл, Тенет, Белджи, Джили, Войя
-
25.05.2026, 11:39
Tenet T4L выходит на рынок: просторный салон и багажник за цену ниже конкурентов
В России стартовали продажи Tenet T4L - кроссовера с увеличенным багажником и просторным салоном, который оказался дешевле Tenet T7 и способен составить конкуренцию даже лидерам рынка. Почему эта новинка может изменить расстановку сил среди бюджетных SUV - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 10:52
Почему Tenet T7 2025 года оказался практичнее Belgee X70: опыт после зимы и 7000 км
Российский Tenet T7 и белорусский Belgee X70 на первый взгляд похожи, но эксплуатация выявляет неожиданные различия. Разбираемся, какие опции и детали действительно важны для зимней езды и долгих поездок, а какие могут разочаровать владельца.Читать далее
-
24.05.2026, 18:24
Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость в 2026 году
Эксперты провели детальный тест Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, какой кроссовер лучше подходит для российских реалий и почему выбор между ними в 2026 году стал особенно непростым.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
21.05.2026, 07:25
Haval Jolion 4x4: новый турбомотор, обновленный салон и прежняя цена на рынке
Обновленный Haval Jolion с турбомотором 150 л.с. и полным приводом получил улучшенную динамику, новые настройки трансмиссии и доработанный салон. Эксперты отмечают плюсы и минусы модели, а цены остались на прежнем уровне - почему это важно для российских покупателей.Читать далее
-
21.05.2026, 06:51
Omoda C5 с полным приводом: старт продаж обновленного кроссовера в России
В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Omoda C5. Модель выделяется современным оснащением, акцентом на молодежную аудиторию и конкурентной ценой. Почему этот запуск важен для рынка и чем Omoda C5 может заинтересовать покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
26.05.2026, 12:00
Ferrari Luce стал первым электрокаром марки: четыре мотора и запас хода 530 км
Ferrari представил свой первый полностью электрический спорткар - Ferrari Luce. Модель получила четыре электромотора, уникальный дизайн и рекордную для бренда практичность. Почему этот шаг важен для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях премьеры.Читать далее
-
26.05.2026, 11:58
Mazda CX-5 2026: новые комплекты KM-07 и KM-07 AX от AutoExe для городской езды и активного отдыха
AutoExe представил два новых комплекта для Mazda CX-5 2026 года - KM-07 для города и KM-07 AX для активного образа жизни. Эти решения позволяют выделиться на дороге и добавить индивидуальности, пока заводские версии не предлагают специализированных модификаций.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Тенет, Белджи, Джили, Войя
-
25.05.2026, 11:39
Tenet T4L выходит на рынок: просторный салон и багажник за цену ниже конкурентов
В России стартовали продажи Tenet T4L - кроссовера с увеличенным багажником и просторным салоном, который оказался дешевле Tenet T7 и способен составить конкуренцию даже лидерам рынка. Почему эта новинка может изменить расстановку сил среди бюджетных SUV - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 10:52
Почему Tenet T7 2025 года оказался практичнее Belgee X70: опыт после зимы и 7000 км
Российский Tenet T7 и белорусский Belgee X70 на первый взгляд похожи, но эксплуатация выявляет неожиданные различия. Разбираемся, какие опции и детали действительно важны для зимней езды и долгих поездок, а какие могут разочаровать владельца.Читать далее
-
24.05.2026, 18:24
Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость в 2026 году
Эксперты провели детальный тест Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, какой кроссовер лучше подходит для российских реалий и почему выбор между ними в 2026 году стал особенно непростым.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
21.05.2026, 07:25
Haval Jolion 4x4: новый турбомотор, обновленный салон и прежняя цена на рынке
Обновленный Haval Jolion с турбомотором 150 л.с. и полным приводом получил улучшенную динамику, новые настройки трансмиссии и доработанный салон. Эксперты отмечают плюсы и минусы модели, а цены остались на прежнем уровне - почему это важно для российских покупателей.Читать далее
-
21.05.2026, 06:51
Omoda C5 с полным приводом: старт продаж обновленного кроссовера в России
В России начались продажи нового поколения полноприводного кроссовера Omoda C5. Модель выделяется современным оснащением, акцентом на молодежную аудиторию и конкурентной ценой. Почему этот запуск важен для рынка и чем Omoda C5 может заинтересовать покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
26.05.2026, 12:00
Ferrari Luce стал первым электрокаром марки: четыре мотора и запас хода 530 км
Ferrari представил свой первый полностью электрический спорткар - Ferrari Luce. Модель получила четыре электромотора, уникальный дизайн и рекордную для бренда практичность. Почему этот шаг важен для рынка и что ждет поклонников марки - разбираемся в деталях премьеры.Читать далее
-
26.05.2026, 11:58
Mazda CX-5 2026: новые комплекты KM-07 и KM-07 AX от AutoExe для городской езды и активного отдыха
AutoExe представил два новых комплекта для Mazda CX-5 2026 года - KM-07 для города и KM-07 AX для активного образа жизни. Эти решения позволяют выделиться на дороге и добавить индивидуальности, пока заводские версии не предлагают специализированных модификаций.Читать далее