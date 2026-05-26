Продажи Haval Jolion превысили 1100 авто в Петербурге за 4 месяца

Haval Jolion и Tenet T7 закрепились в топе продаж кроссоверов Петербурга

В Петербурге за первые четыре месяца года сразу два кроссовера преодолели отметку в тысячу проданных машин. Haval Jolion и Tenet T7 продолжают удерживать лидерство, а конкуренты пытаются догнать их по популярности. Какие модели вошли в топ-10 и что это значит для рынка - рассказываем в материале.

Рынок новых автомобилей в Петербурге в начале года демонстрирует заметные перемены: сразу два кроссовера - Haval Jolion и Tenet T7 - уверенно закрепились на вершине рейтинга продаж. По данным аналитического центра «Автомаркетолог», за январь-апрель 2026 года Haval Jolion зарегистрировали 1100 раз, а Tenet T7 - 1068 раз. Эти показатели позволяют моделям не только удерживать лидерство, но и формировать новые ориентиры для конкурентов.

Третью строчку по популярности занял Belgee X50, который за четыре месяца разошелся тиражом в 709 экземпляров. В пятерку лидеров также вошли Haval M6 (628 регистраций) и Lada Granta (618). Оба автомобиля смогли обойти Tenet T4, который в начале года занимал четвертое место, но теперь опустился на шестую позицию с результатом 595 регистраций.

Седьмое место досталось Geely Monjaro (500 регистраций), за ним следуют Haval F7 (489), Voyah Free (485) и Lada Vesta (458). Такая расстановка сил на рынке свидетельствует о растущем интересе к китайским брендам и постепенном смещении спроса в сторону кроссоверов.

Как пишет AutoRun SPb, динамика продаж в Петербурге отражает общероссийские тенденции: покупатели все чаще выбирают автомобили с высоким клиренсом и современными опциями. Особенно заметно это на фоне ухода ряда западных брендов и появления новых игроков из Китая и Беларуси. В результате, привычные лидеры уступают позиции, а новые марки быстро набирают популярность.

Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания активно развивает модельную линейку кроссоверов и внедорожников, ориентируясь на рынки России и СНГ. В последние годы Haval стал одним из самых заметных игроков на российском рынке, предлагая автомобили с привлекательным соотношением цены и оснащения. Tenet - относительно новый российский бренд, который также быстро завоевывает доверие покупателей благодаря современному дизайну и технологичности. Рост продаж этих марок подтверждает, что российский рынок открыт для новых предложений, а конкуренция среди производителей становится все острее.