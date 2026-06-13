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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

13 июня 2026, 05:12

Haval Jolion на вторичке: что ждать от кроссовера без гарантии и как выбрать лучший вариант

Haval Jolion на вторичке: что ждать от кроссовера без гарантии и как выбрать лучший вариант

Haval Jolion после трех лет эксплуатации: состояние кузова, надежность трансмиссии и типичные неисправности

Haval Jolion на вторичке: что ждать от кроссовера без гарантии и как выбрать лучший вариант

Haval Jolion быстро занял лидирующие позиции среди кроссоверов в России, и теперь все чаще встречается на вторичном рынке. Почему интерес к этой автомобили не ослабевает даже после окончания гарантии, и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

Haval Jolion быстро занял лидирующие позиции среди кроссоверов в России, и теперь все чаще встречается на вторичном рынке. Почему интерес к этой автомобили не ослабевает даже после окончания гарантии, и на что обратить внимание при покупке - разбираемся в деталях.

В последние годы Haval Jolion уверенно закрепился в числе самых популярных кроссоверов на российском рынке. Причина проста: современная платформа, богатое оснащение и привлекательная цена делают модель заметной среди конкурентов. Сейчас, когда на вторичном рынке появляется всё больше предложений, вопрос об эффективности покупки Jolion без гарантий становится особенно актуальным.

Технически Jolion базируется на платформе LEMON. С 2021 года представлены две версии с турбированными моторами 1,5 литра: базовая на 143 л.с. с передним приводом и более мощная (150 л.с.) с полным приводом. Даже в дорестайлинговых версиях встречаются климат-контроль, бесключевой доступ и мультимедиа с 10-дюймовым экраном. На вторичке сейчас около 800 экземпляров, все — дорестайлинговые. Цены на переднеприводные варианты стартуют от 1,5 млн рублей, на полноприводные — от 1,8 до 2,7 млн рублей.

Кузов Jolion со временем может покрыться сколами, но коррозия развивается медленно. Салон сохраняет достойный вид даже после нескольких лет активной эксплуатации. Основные нарекания владельцев касаются электроники и систем доступа, однако серьёзных массовых проблем не выявлено.

Базовый двигатель, созданный на основе агрегата Toyota, требует периодической регулировки клапанов. Иногда возникают вопросы к системе зажигания и турбине. Для старшего мотора с непосредственным впрыском была проведена отзывная акция по замене лямбда-зонда. При грамотном обслуживании оба двигателя способны пройти не менее 200 тысяч километров. Коробки передач — механика и 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями — достаточно надёжны. Система полного привода с муфтой BorgWarner редко вызывает нарекания. Внимания требуют тормоза: диски склонны к перегреву, а колодки быстро изнашиваются.

На рынке встречаются разные варианты: Jolion 2021 года с пробегом 32 тысячи километров после ДТП или белый кроссовер 2022 года с полным приводом и заменённым генератором — оба стоят около 1,8–1,9 млн рублей. Есть и более доступные предложения, например переднеприводный Jolion 2022 года за 1,58 млн рублей с небольшим минусом — севшим аккумулятором. Иногда встречаются свежие экземпляры 2024 года выпуска без ДТП и с дополнительными опциями, которые продаются дешевле рынка из-за острой необходимости в деньгах.

В целом, Haval Jolion на вторичном рынке выглядит как крепкий и хорошо оборудованный кроссовер, который редко преподносит неприятные сюрпризы. Серьёзных проблем с коррозией, двигателями или коробками передач не выявлено, а большинство неисправностей носят единичный характер. Jolion уверенно держит остаточную стоимость, но рассчитывать на низкую цену не стоит: модель востребована и требует внимательного подхода при выборе. Для российского рынка это один из последних кроссоверов, сочетающих современность, доступность и достойную надежность.

Реальный опыт эксплуатации Jolion в сложных условиях подтвердил его выносливость. Например, один из владельцев проехал 120 тысяч километров по глубинке России, благодаря чему можно узнать о длительных испытаниях Jolion на бездорожье .

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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