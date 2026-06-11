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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 06:06

Haval Jolion: обновленный интерьер, новый мотор и лидерство среди иномарок в 2025

Haval Jolion: обновленный интерьер, новый мотор и лидерство среди иномарок в 2025

Почему Haval Jolion останется лидером среди иномарок: Обновленный интерьер, новый мотор и особенности езды - полный разбор экспертов

Haval Jolion: обновленный интерьер, новый мотор и лидерство среди иномарок в 2025

Haval Jolion уверенно вышел на первое место среди иностранных автомобилей в России по итогам 2025 года. Эксперты отмечают глубокую модернизацию салона, появление новых опций и улучшенные характеристики езды, что делает модель особенно актуальной на фоне ограниченного выбора на рынке.

Haval Jolion уверенно вышел на первое место среди иностранных автомобилей в России по итогам 2025 года. Эксперты отмечают глубокую модернизацию салона, появление новых опций и улучшенные характеристики езды, что делает модель особенно актуальной на фоне ограниченного выбора на рынке.

По итогам 2025 года Haval Jolion неожиданно для многих занял первую строчку в рейтинге продаж среди иностранных автомобилей в России. Причины такого успеха кроются не только в цифрах, но и в том, как производитель подошел к обновленной модели. В условиях ограниченного ассортимента новых машин Jolion стал ориентиром для тех, кто ищет баланс между современными технологиями, комфортом и разумной ценой.

Экстерьер кроссовера остался прежним — дизайнеры не стали менять внешний вид после рестайлинга 2024 года. Все ключевые перемены произошли в салоне. Передняя панель и центральная консоль полностью переработаны: привычную шайбу выбора режимов заменила эргономичная рукоятка-джойстик, а подстаканники теперь легко трансформируются в нишу для мелочей.

Особого внимания заслуживает новая беспроводная зарядка на 50 Вт с системой охлаждения — смартфоны не перегреваются даже в долгих поездках. Блок климат-контроля опустили ниже, чтобы использовать физическую кнопку регулировки освещения и аудио, вызывающую ощущение контроля. Температура по-прежнему регулируется только через сенсорный экран, что не всегда удобно в движении, но ситуацию спасает голосовое управление: система распознает до 300 команд даже без интернета.

Комплектация стала богаче: появился проекционный свет, вентиляция сидений, автопарковщик и возможность дистанционного запуска двигателя через приложение. Руль теперь регулируется по вылету, но сиденье неидеальное — короткая подушка и отсутствие поясничного упора могут вызвать дискомфорт в дальней дороге. Зато подогрев и вентиляция частично компенсируют этот недостаток. Во втором ряду просторно, диван подогревается на всей площади, включая спинку. Объем багажника под полкой — 337 литров, а при сложенных сиденьях — 1133 литра. В подполе предусмотрена докатка, что особенно актуально для российских дорог.

Главное техническое обновление — двигатель. Переднеприводные версии теперь оснащаются 143-сильным турбомотором с распределенным впрыском, а для полноприводных доступен агрегат 4B15L объемом 1,5 литра, выдающий 150 л.с. и 270 Н·м крутящего момента. Крутящий момент вырос с 230 до 270 Н·м, что позволило сократить разгон до 100 км/ч с 9,8 до 9,1 секунды. Двигатель работает по циклу Миллера и соответствует стандарту Евро-6. Средний расход топлива заявлен на уровне 7,6 литра на 100 км, но на трассе мотор становится заметно шумнее на высоких оборотах. Роботизированная коробка передач в городе ведет себя плавно, но иногда медлит с переключениями. Для любителей контроля предусмотрены лепестки на руле.

Подвеска настроена на комфорт: «Джолион» уверенно сглаживает неровности и «лежачих полицейских», не допуская пробоев в салоне. В поворотах ощущаются крены, а руль кажется немного искусственным — это скорее семейный автомобиль для спокойных поездок, чем машина для драйва.

Haval Jolion производится на заводе в Тульской области, что позволяет поддерживать стабильные поставки и цены. Модель пользуется спросом не только среди российских покупателей, но и благодаря сочетанию оснащения и стоимости обслуживания. В условиях ограниченного выбора иномарок на российском рынке «Джолион» выглядит как один из наиболее сбалансированных вариантов для тех, кто ценит современные технологии и практичность.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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