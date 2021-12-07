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7 декабря 2021, 15:37

Haval Jolion: полгода в продаже, комментарии владельцев

По итогам ноября 2021 года китайский компакт-кроссовер Haval Jolion занял 4 место в списке самых продаваемых SUV в России, разойдясь тиражом 2 340 ед.
Фото: Haval
Haval Jolion полгода в продаже комментарии владельцев
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Фото: Haval

Автомобиль находится в официальной продаже с лета этого года, поэтому данный результат можно считать неплохим. А что думают об автомобиле новоиспеченные владельцы? Давайте послушаем их мысли и комментарии.

Ставлю ему «пять»

Некто, представляющийся как «Барельевщик», пользуется автомобилем уже полгода. В его распоряжении 1,5-литровый кроссовер с «роботом», который был приобретен за 1 650 000 рублей. «Повстречался он мне случайно, на площадке соседского гаража, - пишет автор. - Моё внимание автомобиль привлёк сразу. Тем, что такой яркий и стильный дизайн в новом цвете, еще не подуставший от яркого солнца и знойного снега. Да и тем, что я с этим автомобилем уже сталкивался в автосалоне, когда выбирали сестре автомобиль. Недолго думая, зашёл к соседу и начал рассматривать этот автомобиль воочию».

Haval Jolion
От 1.5 л, 143 л.с
Новый от 979 900 до 2 481 060 Р
Мужчина оценивает дизайн кузова как выше всех похвал: «Китайцы - молодцы в этом плане. У них действительно начали получаться очень красивые и стильные автомобили - как внешне, так и внутренне». В таком же духе автовладелец нахваливает салон автомобиля: «Своим современным интерьером и дизайном не чуть не уступает кузову, стараясь быть на том же уровне в век современных технологий и гаджетов».

Мужчине понравился багажник: «Очень вместительный, имеет второй ярус под «запаску». Ну, и предусмотрена подсветка багажного отделения. А вот проёмом входа багажник показался маловатым и узким. Если надумаешь поставить в ряд запасные колёса при «переобувании» на СТО, сомневаюсь, что колёса будут удобно стоять».

Озвучены и мысли о технической «начинке» Jolion: «Двигатель мощностью 1,5 л показался маловат - это как «малометражка» «Ока». Но есть турбонаддув, и этого вполне достаточно, что б разогнать автомобиль за несколько секунд до 100 км/ч. При этом не хочется думать о поломке двигателя и замене 7-ступенчатого робота - это влетит в копеечку после истечения срока гарантии после 150 тыс. км. Ну, а в целом, я остался доволен характеристиками автомобиля и ставлю ему «пять».

«Красивый внутри и снаружи»

Haval Jolion Premium 1.5 AMT 4x4
1.5 л, 150 л.с
робот 7
0-100 - 9.8 с, 185 км/ч
4472 x 1841 x 1574 мм
полный
АИ-92, 8.2 л на 100 км
Все характеристики
Житель Вологды под ником Toners2295 не столь многословен, но при этом не скрывает, что машина ему «понравилась - красивая и внутри, и с наружи». По его мнению, Jolion ездит хорошо: «Моим друзьям показал, также понравилась. Рекомендую. Купил 2 месяца назад, катаюсь и радуюсь».

«Автомобиль красивый, быстрый, и самое главное, удобный и безопасный, - продолжает вологжанин. -  Когда прочитаете мой пост, рекомендую купить автомобиль. Езжу на работу, все нормально. Синий цвет нравится, в салоне очень тепло. Иногда специально подольше сижу, чтобы погреться. В общем, рекомендую купить».

При этом вызывает удивление ТТХ, которые приводит в конце своего комментария автор. Он, в частности, озвучивает рабочий объем двигателя своего «Джолиана» не иначе как 1028 куб. см. В графе «Тип двигателя» мужчина поставил «Бензиновый, карбюраторный», а высоту клиренса указал 330 мм. Вот и думай после этого, о каком автомобиле был столь хвалебный пост.

«Машина с парой глупых мелких недостатков»

Петербуржец ilyaspbru, по профессии финансист, назвал Jolion «красивой машиной с парой глупых мелких недостатков». Ему, например, не понравилось отсутствие регулировки по вылету руля: «Это что за дичь на машине ценой 1.6-1.7 млн в «максималке»?! Зачем ставить проекционный дисплей, беспроводную зарядку и такой ущерб эргономике. Возможно, в Китае анатомия у людей мало отличается, но в РФ такая опция крайне полезна. Что за очередная мизерная экономия на здоровой посадке»?

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В машине нет очечника, и это, по мнению петербуржца, частая беда у китайцев: «Видимо, умеют хранить очки как-то по-своему. Далее запах: «Он есть. «Химозненький». Не знаю, как быстро выветрится, и что в нем содержится, аллергичен или нет»? Поясничный подпор: «Без него мне неудобно, так что опять китайцы «забили» на анатомические различия людей. Дверь не закрывает порог - у F7, например, закрывает».

Больше всего мужчине понравился интерьер Jolion: «Вот здесь самые большие плюсы - архитектура отличная, красивый планшет 12 дюймов, красиво выполненная панель, стильная «шайба» селектора передач, которая четко тактильно крутится. Прорези для мобильника/портмоне. Стильная полка снизу».

«Многие подходят и спрашивают мое мнение»

Настя из Краснодара утверждает, что после 2 месяцев эксплуатации довольна автомобилем «на все 100 процентов»: «В первую очередь, хочется отметить, что кроссовер за такую стоимость (ее она, кстати, не озвучила) порадовал своей богатой комплектацией. Во вторую очередь отмечу, что он достаточно качественно собран, продуманы многие детали, например, дневной и ходовой свет -  прямо огонь».

Jolion, по словам женщины, сразу обратил на себя внимание, собственно, поэтому кроссовер был протестирован и после этого сразу куплен.

В настоящее время Анастасия ездит по улицам родного города и ловит взгляды прохожих, а также мимо проезжающих: «Многие, кстати, подходят и спрашивают мое мнение, потому как за такие деньги (вновь о них ни слова) автомобиль и, правда, хорош». Завершает свой короткий комментарий женщина упоминанием того, что ее поражает, с какой скоростью Haval «заходит на русские дороги».

«Взяли аппарат и не пожалели»

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Еще одна представительница слабого пола, юрист под ником z1m1na, со свойственной дамам эмоциональностью утверждает, что, «даже зная все стереотипы про китайские машины, мы взяли себе этот аппарат и нисколечко не пожалели».

У жительницы славного города Пенза ни слова о недостатках в адрес Haval Jolion, одни комплименты: «Отличный материал отделки, хорошие проходимость, безопасность, комфорт! При этом небольшая цена, что нас очень порадовало. Отмечу также доступные по цене запчасти, огромный багажник (можно всей семьей ездить на «дольники»).

Коротко об автомобиле

Jolion – входной билет в модельный ряд Haval. При длине почти 4,5 метра Jolion уже на пороге более высокого сегмента SUV «C», но при любом раскладе он – самый компактный кроссовер в линейке бренда.

Версия 4x4 почти на 200 кг тяжелее монопривода и лучше «цепляется» низким центром тяжести, демонстрируя устойчивость и стабильность. Полный привод – знакомая по другим Haval конструкция от BorgWarner (Haldex 5): обычная гидромуфта с электронным управлением, посылающая при необходимости до 50% момента назад. Подготовлено 2 типа трансмиссии – механическая «шестиступка» и DCT. Это тот самый робот GW7DCT1-A02, что устанавливается на F7: с двумя «мокрыми» сцеплениями и возможностью «переваривать» до 450 Нм.

Моторов у Jolion два - оба рядной компоновки, объемом 1,5 литра, с турбиной. На переднеприводных модификациях движок GW4G15K (1497 куб. см, степень сжатия - 9,3:1) с распределенным впрыском генерирует 143 л.с. при 5600-6000 об/мин и 210 Нм крутящего момента при 2000-4400 об/мин. В Китае этим агрегатом оснащали модели H2 и H6.

Стартовая стоимость автомобиля, согласно данным официального сайта Haval, составляет 1 379 000 рублей.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
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