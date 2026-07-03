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Автор: Дарья Климова

3 июля 2026, 13:39

Haval Jolion получил новую версию с возможностью работы на метане

Haval Jolion получил новую версию с возможностью работы на метане

Почему битопливные автомобили становятся все популярнее и что думают эксперты

Haval Jolion получил новую версию с возможностью работы на метане

Тольяттинская компания «АТС-Авто» представила необычную модификацию Haval Jolion, которая теперь может использовать сжатый природный газ метан. Мало кто знает, что такие решения способны серьезно изменить рынок и повлиять на расходы владельцев. Какие преимущества и подводные камни скрывает новая технология - разбираемся в деталях.

Тольяттинская компания «АТС-Авто» представила необычную модификацию Haval Jolion, которая теперь может использовать сжатый природный газ метан. Мало кто знает, что такие решения способны серьезно изменить рынок и повлиять на расходы владельцев. Какие преимущества и подводные камни скрывает новая технология - разбираемся в деталях.

В условиях постоянного роста цен и дефицита бензина, а также поиска альтернативных решений для снижения затрат на эксплуатацию автомобилей, появление битопливной версии Haval Jolion от тольяттинской компании «АТС-Авто» становится заметным событием для российских автолюбителей. Это не просто очередная модификация - речь идет о реальной возможности экономить на заправке, используя сжатый природный газ метан в качестве основного источника энергии.

Модель, собранная на тульском заводе, получила современное газобаллонное оборудование, что позволяет запускать двигатель на бензине, а затем переходить на метан. Такой подход не только снижает расходы на топливо, но и может оказаться полезным в регионах, где инфраструктура для заправки газом активно развивается. По информации «АТС-Авто», сейчас автомобиль проходит испытания в Краснодарском крае, что позволяет оценить его поведение в реальных условиях эксплуатации.

Стоит отметить, что «АТС-Авто» уже давно сотрудничает с АВТОВАЗом, занимаясь выпуском битопливных версий Лада Веста и Лада Ларгус. Новый проект с Haval Jolion - логичное продолжение этой работы, но теперь речь идет о китайском бренде, который активно набирает популярность в России. Интересно, что подробные технические характеристики пока не раскрываются, однако сам факт появления такой версии говорит о растущем интересе к альтернативным видам топлива.

В последние годы российский рынок автомобилей на газе заметно оживился. Причины очевидны: экономия на топливе, снижение выбросов и возможность выбора между двумя видами горючего. Как показывает практика, подобные решения востребованы не только среди корпоративных клиентов, но и среди частных владельцев, особенно в регионах с развитой сетью газовых заправок. Важно понимать, что переход на метан требует определенных вложений, но в долгосрочной перспективе они могут окупиться за счет более низкой стоимости эксплуатации.

В контексте развития альтернативных технологий стоит вспомнить, что российские производители уже не раз удивляли новыми решениями для сельхозтехники и коммерческого транспорта. Например, недавно обсуждалась поставка облегченных тракторов для Индонезии, что также связано с поиском эффективных и экономичных вариантов техники - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях белорусских тракторов на зарубежных рынках.

Если говорить о перспективах, то битопливные автомобили могут стать одним из ключевых трендов ближайших лет. По данным отраслевых экспертов, в России уже насчитывается несколько тысяч автомобилей, работающих на метане, и их число продолжает расти. Важно, что такие машины не теряют в динамике и надежности, а стоимость обслуживания зачастую оказывается ниже, чем у традиционных бензиновых аналогов. Для многих водителей это становится решающим фактором при выборе нового автомобиля.

Таким образом, запуск битопливной версии Haval Jolion - это не просто техническая новинка, а важный шаг в сторону более экономичного и экологичного автопарка. В ближайшее время можно ожидать появления новых моделей с аналогичными возможностями, а развитие инфраструктуры для заправки метаном только ускорит этот процесс. Для российских автомобилистов это шанс снизить расходы и получить доступ к современным технологиям, которые еще недавно казались далеким будущим.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
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