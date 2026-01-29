Три года и 108 000 км: реальный опыт эксплуатации Haval Jolion, все поломки, расходы и нюансы обслуживания

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 20:29

Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге

Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге

Три года и 108 000 км: реальный опыт эксплуатации Haval Jolion, все поломки, расходы и нюансы обслуживания

Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге

Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.

Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.

Haval Jolion с пробегом около 100 тысяч километров — довольно редкое явление на вторичном рынке, и именно такие экземпляры позволяют объективно оценить, на что способен современный китайский кроссовер в реальных условиях. История эксплуатации автомобиля в России, с её дорогами и климатом, превращается в испытание на прочность. Опыт владельца, который за три года накатал 108 000 км, помогает взглянуть на модель без прикрас.

Переход с проверенной Skoda Octavia A7 на Haval Jolion в топовой комплектации Premium был вызван желанием перемен и привлекательной ценой предложения. Уже на следующий день после покупки кроссовер отправился в ежедневные поездки по трассе Тверь–Ржев, где за первый месяц набрал 5500 км. Первые впечатления были неоднозначными: салон быстро прогревается зимой, посадка удобная, но шумоизоляция оставляет желать лучшего, особенно слышен шум от колёс. Динамики хватает для города и трассы, однако после 140 км/ч двигатель начинает напрягаться. Средний расход топлива составил около 10 литров на 100 км, что для полноприводного автомобиля массой почти 1,7 тонны можно считать приемлемым, хотя хотелось бы видеть бак большего объёма. Роботизированная коробка передач иногда переключается нелогично, но серьёзных нареканий не вызывает.

Обслуживание с самого начала потребовало внимания. Помимо планового ТО-0, установки брызговиков и замены масла, уже на 15 000 км пришлось снова менять масло, а на 17 500 км — повторить процедуру, чтобы не использовать масло, залитое дилером. Вскоре проявились первые мелкие неисправности: отказал подогрев пассажирского сиденья, а на водительском начал крошиться поролон. Дилер заменил подушки по гарантии и установил ремешки в бампер. Стоимость второго ТО с заменой масла и фильтров составила 23 000 рублей. Неожиданно долго прослужили тормозные колодки и диски — их износ к такому пробегу оказался минимальным.

С ростом пробега выявились технические особенности. На 30 000 км появились рывки при разгоне, причиной которых оказалась слабая пружина в перепускном клапане турбины — проблема была устранена заменой на более жёсткую. К 40 000 км снова перегорели лампы подсветки номерного знака, а в плафонах скопилась грязь, повредившая лакокрасочное покрытие — пришлось выполнить подкраску. ТО на 55 000 км обошлось чуть более 20 000 рублей, а оригинальные передние колодки с дисками стоили почти 15 000, поэтому были заменены на аналоги. На 70 000 км заменили задние колодки, обслужили коробку передач и антифриз, что в сумме составило 58 000 рублей. После этого роботизированная коробка стала работать мягче, но экспериментировать с увеличением интервалов замены масла владелец больше не планирует.

Ожидания от электроники не всегда оправдывались. Штатная система T-Box для удалённого доступа так и не была активирована — дилер ссылался на предстоящую отзывную кампанию, которая в итоге не состоялась. Официальный ответ производителя гласил, что по данному VIN-номеру отзыв не предусмотрен. К 97 000 км потребовалось заменить лобовое стекло по каско, ожидание заняло почти четыре месяца. Лакокрасочное покрытие показало уязвимость: краска протёрлась на кромке двери и пороге. На ТО на 85 000 км выявили необходимость замены ступичного подшипника по гарантии, однако первая поставленная деталь оказалась бракованной, и пришлось ждать новую. После замены появился свист и ошибки системы распознавания дорожных знаков, которые удалось устранить только после повторного визита к дилеру.

На финальном этапе эксплуатации, к 97 000 км, отказали камеры кругового обзора из-за неисправности камеры в правом зеркале — её заменили в течение недели. К 100 000 км было проведено очередное ТО с заменой масла и фильтров, серьёзных технических проблем не обнаружено. В салоне сохранился минимальный износ, лишь слегка потрескивает обшивка в багажнике. Несмотря на все нюансы, владелец не сожалеет о выборе и даже рассматривает возможность лёгкого чип-тюнинга для повышения отзывчивости двигателя. Этот опыт показывает, что китайский кроссовер способен выдерживать серьёзные нагрузки, но требует внимательного отношения к обслуживанию и готовности к мелким ремонтам.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл

Похожие материалы Хавейл

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Красноярск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться