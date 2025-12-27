Три года с Haval Jolion и Lada Granta — кто оказался выгоднее и комфортнее?

27 декабря 2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.
В автомобильном мире водителей часто условно делят на два типа: одни ценят простоту и надежность, другие отдают предпочтение современным технологиям и комфорту. Наглядной иллюстрацией этого выбора может служить сравнение Haval Jolion и Lada Granta. На примере этих двух моделей, каждая из которых за три года преодолела по 40 тысяч километров, хорошо видно, как данные тенденции реализуются на практике.
Первоначально владелец Haval Jolion был в восторге от всех опций. Тишина в салоне, плавность хода, турбомотор, камера кругового обзора и подогревы после старой машины казались настоящим прорывом. В то же время владелец Lada Granta просто ездил по делам, не обращая внимания на шумный салон и скромный пластик. Машина исправно выполняла свою задачу — возила из точки А в точку Б. Первое техническое обслуживание Haval обошлось дорого, но воспринималось как плата за комфорт.
Однако со временем начали проявляться нюансы. У Jolion в пробках роботизированная коробка иногда дергалась, а к 30 тысячам километров стала «задумываться». На 35 тысячах появился стук в подвеске, потребовавший замены стойки стабилизатора. У Granta к 20 тысячам салон начал скрипеть и дребезжать, а к 30 тысячам загудел ступичный подшипник. Зимой регулярно замерзали замки дверей, а дальние поездки превращались в испытание из-за усталости за рулем.
Финансовая сторона также оказалась важной. Владение Jolion за три года обошлось примерно в 550 тысяч рублей с учетом дорогого обслуживания, ремонта, налогов, страховки и потерь в стоимости. Granta на этот же срок потребовала около 350 тысяч рублей благодаря дешевым запчастям, низким налогам и меньшей потере цены. Разница в 200 тысяч рублей — это цена трёх лет комфорта и современных технологий.
В итоге нельзя назвать однозначного победителя. Владелец Granta сэкономил, но пожертвовал удобством и спокойствием. Владелец Jolion потратил больше, но каждый день получал удовольствие от вождения. Остается открытым вопрос: что важнее — экономия или повседневный комфорт? Ответ зависит только от личных приоритетов каждого водителя.
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
18.12.2025, 08:31
В Тольятти показали новую Lada Granta в самой доступной комплектации за 750 тысяч рублей
В Тольятти замечена новая Lada Granta по минимальной цене. Автомобиль доступен в ограниченном количестве. Комплектация удивляет простотой и практичностью. Не все дилеры могут предложить такую версию. Подробности о редкой находке – в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
17.12.2025, 08:08
Названа техническая причина массового отзыва Lada Granta в 2025 году
Владельцы Lada Granta столкнулись с неожиданной новостью. АвтоВАЗ начал масштабную проверку машин. Причины не раскрываются полностью. Официальные комментарии ограничены. Что делать автовладельцам — читайте в материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:33
Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году
АвтоВАЗ поделился причинами, по которым 8-клапанный двигатель не теряет популярности. Узнайте, что делает этот мотор особенным. Какие плюсы выделяют его среди конкурентов? Почему он остается выбором для новых моделей Lada? Откройте для себя неожиданные детали.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 12:37
Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум
Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Лада
-
27.12.2025, 06:25
Эксперт назвал плюсы и минусы Brilliance H530 как альтернативы Lada Granta
Brilliance H530 часто сравнивают с Lada Granta на вторичном рынке. Эксперт выделил четыре главных недостатка китайского седана. Узнайте, почему эта модель может стать неожиданной альтернативой и с какими трудностями столкнется владелец.Читать далее
-
18.12.2025, 08:31
В Тольятти показали новую Lada Granta в самой доступной комплектации за 750 тысяч рублей
В Тольятти замечена новая Lada Granta по минимальной цене. Автомобиль доступен в ограниченном количестве. Комплектация удивляет простотой и практичностью. Не все дилеры могут предложить такую версию. Подробности о редкой находке – в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
17.12.2025, 08:08
Названа техническая причина массового отзыва Lada Granta в 2025 году
Владельцы Lada Granta столкнулись с неожиданной новостью. АвтоВАЗ начал масштабную проверку машин. Причины не раскрываются полностью. Официальные комментарии ограничены. Что делать автовладельцам — читайте в материале.Читать далее
-
13.12.2025, 06:33
Почему 8-клапанный мотор Lada до сих пор актуален и востребован в 2025 году
АвтоВАЗ поделился причинами, по которым 8-клапанный двигатель не теряет популярности. Узнайте, что делает этот мотор особенным. Какие плюсы выделяют его среди конкурентов? Почему он остается выбором для новых моделей Lada? Откройте для себя неожиданные детали.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 12:37
Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум
Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
07.12.2025, 19:58
Что думают китайцы о Chery, Geely и Haval: плюсы и минусы по отзывам
Отзывы владельцев из Китая о Chery Tiggo 7 Pro, Geely Monjaro и Haval Jolion удивляют. Какие плюсы и минусы отмечают сами китайцы? Узнайте, что важно знать перед покупкой. Не все очевидно – есть нюансы, которые могут повлиять на выбор.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее