Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

27 декабря 2025, 05:24

Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев

Три года с Haval Jolion и Lada Granta — кто оказался выгоднее и комфортнее?

Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.

В автомобильном мире водителей часто условно делят на два типа: одни ценят простоту и надежность, другие отдают предпочтение современным технологиям и комфорту. Наглядной иллюстрацией этого выбора может служить сравнение Haval Jolion и Lada Granta. На примере этих двух моделей, каждая из которых за три года преодолела по 40 тысяч километров, хорошо видно, как данные тенденции реализуются на практике.

Первоначально владелец Haval Jolion был в восторге от всех опций. Тишина в салоне, плавность хода, турбомотор, камера кругового обзора и подогревы после старой машины казались настоящим прорывом. В то же время владелец Lada Granta просто ездил по делам, не обращая внимания на шумный салон и скромный пластик. Машина исправно выполняла свою задачу — возила из точки А в точку Б. Первое техническое обслуживание Haval обошлось дорого, но воспринималось как плата за комфорт.

Однако со временем начали проявляться нюансы. У Jolion в пробках роботизированная коробка иногда дергалась, а к 30 тысячам километров стала «задумываться». На 35 тысячах появился стук в подвеске, потребовавший замены стойки стабилизатора. У Granta к 20 тысячам салон начал скрипеть и дребезжать, а к 30 тысячам загудел ступичный подшипник. Зимой регулярно замерзали замки дверей, а дальние поездки превращались в испытание из-за усталости за рулем.

Финансовая сторона также оказалась важной. Владение Jolion за три года обошлось примерно в 550 тысяч рублей с учетом дорогого обслуживания, ремонта, налогов, страховки и потерь в стоимости. Granta на этот же срок потребовала около 350 тысяч рублей благодаря дешевым запчастям, низким налогам и меньшей потере цены. Разница в 200 тысяч рублей — это цена трёх лет комфорта и современных технологий.

В итоге нельзя назвать однозначного победителя. Владелец Granta сэкономил, но пожертвовал удобством и спокойствием. Владелец Jolion потратил больше, но каждый день получал удовольствие от вождения. Остается открытым вопрос: что важнее — экономия или повседневный комфорт? Ответ зависит только от личных приоритетов каждого водителя.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: Haval, ВАЗ (Lada)
