Что взять в 2026 году: Haval Jolion с дизайном или Renault Duster с характером — полный привод, запасное колесо и защита двигателя

6 июня 2026, 17:43
Haval Jolion против Renault Duster: что важнее для России - комфорт или проходимость
Haval Jolion против Renault Duster: что важнее для России - комфорт или проходимость
Эксперты провели независимое сравнение Haval Jolion и Renault Duster, чтобы выяснить, какой кроссовер лучше справляется с российскими дорогами. В материале - реальные тесты, нюансы оснащения и практические детали, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает настоящий подъем, и именно Haval Jolion и Renault Duster оказываются в центре внимания тех, кто ищет универсальный автомобиль для городских и загородных дорог. Эти две модели демонстрируют противоположные подходы к сочетанию безопасности, комфорта и проходимости — вопрос, который становится всё более актуальным на фоне меняющегося состояния российских дорог и растущих требований к надёжности.
Эксперты разработали стандартные рамки тест-драйвов и организовали для Haval Jolion и Renault Duster испытания на прочность. Оба кроссовера оснащены турбированными моторами мощностью 150 л.с., но на этом сходство заканчивается. У Jolion — 1,5-литровый двигатель и 7-ступенчатый «мокрый» робот, а у Duster — 1,3-литровый мотор и механическая коробка передач. Это сразу определяет разницу в характере: Jolion ориентирован на плавность и комфорт, а Duster — на простоту и выносливость.
Внешний вид Haval Jolion выглядит современно: яркая оптика, динамичный силуэт, не выдающий своего происхождения. Внутри — большой 12-дюймовый экран, мягкая панель и ощущение автомобиля классом выше. Однако эргономика вызывает вопросы: передние кресла неудобны, руль не регулируется по вылету, что затрудняет поиск идеальной посадки. В этом плане Renault Duster выигрывает: салон проще, но функциональнее, с удобными креслами, понятным климат-контролем и камерой кругового обзора — редкостью для этого сегмента.
Для задних пассажиров Jolion предлагает больше места: трое взрослых разместятся без проблем, есть подлокотник и дефлекторы воздуха. В Duster сзади теснее, но багажники у этих моделей примерно одинаковы по объёму. Однако у Duster под полом — полноценная запаска, а у Jolion — лишь докатка, которая может стать критичной в дальней поездке.
Дорожный просвет — ещё один критический момент. У Renault Duster он составляет 210 мм плюс стальная защита двигателя, что делает его настоящим проходимцем. У Haval Jolion — 190 мм и пластиковый пыльник, который ограничивает возможность съезда с асфальта.
На трассе различие проявляется сразу: на асфальте Duster оказался проворнее, особенно при обгонах, расход топлива у него ниже — около 7,5 литра против почти 10 у Jolion. На бездорожье разница стала ещё заметнее. Haval Jolion быстро продвигается по грязной колее, подтверждая свою городскую направленность. Renault Duster, напротив, благодаря энергоёмкой подвеске и удачной высоте кузова уверенно преодолевает сложные участки. Оба автомобиля успешно прошли проверку на диагональное вывешивание, что говорит о надёжности трансмиссии, но именно клиренс стал решающим фактором защиты.
Надёжность — ещё один аргумент в пользу этих моделей. В России уже эксплуатируются более 20 тысяч Renault Duster с этим мотором без серьёзных гарантийных случаев, и агрегаты Haval Jolion также не вызывают нареканий. Но разница в стоимости остаётся весомым аргументом.
Несмотря на принадлежность к одному классу, Haval Jolion и Renault Duster решают разные задачи. Jolion — выбор для тех, кто ценит современный дизайн и комфорт в городе. Duster — для тех, кому важны проверенная практичность и уверенность на бездорожье. В 2026 году этот выбор стал особенно актуален, поскольку требования к универсальности автомобилей только возросли.
Для тех, кто интересуется ценовой политикой китайских брендов на российском рынке, будет полезно ознакомиться с анализом причин изменения стоимости автомобилей Haval, Chery и Geely в развивающихся странах, — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о ценообразовании китайских авто в Казахстане и Беларуси .
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