Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских условий

9 марта 2026, 07:34
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость
Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.
В 2026 году российский рынок кроссоверов предлагает множество вариантов, однако особое внимание покупателей, ищущих универсальный автомобиль, приковано к Haval Jolion и Renault Duster. Эксперты провели сравнение, которое вышло за рамки стандартного тест-драйва, превратившись в испытание практичности и выносливости в реальных условиях российских дорог.
Обе модели оснащены турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, но их техническая философия кардинально различается. Если у Jolion мотор рабочим объемом 1,5 литра работает в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом, то Duster комплектуется 1,3-литровым агрегатом и механикой, что сразу определяет их разный характер.
В плане дизайна Haval Jolion выглядит современно и свежо, предлагая линзованную оптику и выразительный силуэт, который не выдает его происхождения. Его салон с большим 12-дюймовым экраном и мягкими панелями создает ощущение автомобиля более высокого класса. Однако эргономика подводит: неудобные передние кресла и отсутствие регулировки руля по вылету усложняют поиск идеальной посадки. В противоположность ему Renault Duster внутри кажется аскетом с простыми материалами, но его салон функциональнее: здесь удобные кресла, понятный климат-контроль и даже четыре камеры кругового обзора, которые пригодятся на бездорожье.
По простору для задних пассажиров китайский кроссовер выигрывает безоговорочно: трое взрослых разместятся с комфортом, есть подлокотник и дефлекторы воздуха. В Renault сзади заметно теснее. Багажники соперников сопоставимы по объему, но у Duster под полом скрывается полноценная запаска, тогда как Jolion довольствуется лишь докаткой, что снижает его пригодность для дальних путешествий. Дорожный просвет в 210 мм у француза в сочетании со стальной защитой двигателя делает его настоящим проходимцем, в то время как 190 мм под пластиковым пыльником у Haval намекают исключительно на городскую эксплуатацию.
На асфальте ожидания от более быстрого разгона Jolion не оправдались: на практике Duster с механикой оказался проворнее, особенно при обгонах. К тому же французский кроссовер порадовал топливной экономичностью, расходуя около 7,5 литра против почти 10 литров у конкурента. Выезд на грязевую трассу расставил все точки над i: Haval быстро потерял ход, подтвердив свою городскую ориентацию, тогда как Renault благодаря энергоемкой подвеске и продуманной геометрии кузова уверенно продолжал движение. Интересно, что оба автомобиля успешно прошли тест на диагональное вывешивание, что говорит о надежности их трансмиссий, но именно клиренс стал решающим фактором.
Оба автомобиля уже успели зарекомендовать себя как надежные: в России эксплуатируется более 20 тысяч машин с мотором от Duster без серьезных гарантийных случаев, а агрегат Haval также не вызывает нареканий. При этом нельзя забывать о разнице в стоимости, которая остается существенным аргументом. Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть классов, эти кроссоверы решают принципиально разные задачи. Haval Jolion предлагает современный дизайн и комфорт для повседневных городских поездок, тогда как Renault Duster остается выбором тех, кому нужна проверенная практичность и способность уверенно чувствовать себя вдали от асфальта.
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
09.03.2026, 06:23
Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей
На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.Читать далее
-
06.03.2026, 18:26
Стоит ли покупать подержанный Haval Jolion: главные плюсы и минусы после 3 лет эксплуатации
Haval Jolion быстро стал одним из самых востребованных кроссоверов в России благодаря современным технологиям и привлекательной цене. Сейчас на вторичном рынке появляется все больше предложений, и покупателям важно понимать, на что обращать внимание при выборе подержанного Jolion. В материале - анализ технических особенностей, типичных проблем и актуальных цен.Читать далее
-
06.03.2026, 17:59
Haval Jolion стал лидером по угонам: названы самые угоняемые китайские автомобили в России
Эксперты страховых компаний выявили неожиданных лидеров среди китайских машин, которые чаще всего становятся добычей угонщиков в России. Какие модели попали в зону риска, где их чаще всего крадут и почему ситуация меняется именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые тренды в угонах напрямую связаны с изменениями на вторичном рынке и спросом на запчасти.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
03.03.2026, 20:24
Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России
Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:12
Haval Jolion: что скрывается за популярностью кроссовера на российском рынке
Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.Читать далее
-
27.02.2026, 08:28
Mercedes, Chery и Exeed возглавили рейтинг самых подешевевших машин с пробегом
В январе 2026 года сразу три популярных модели резко потеряли в цене на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему это произошло именно сейчас и что ждет рынок дальше. Мало кто знает детали изменений.Читать далее
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
24.02.2026, 08:27
Главные проблемы Haval Jolion: что важно знать владельцам и тем, кто выбирает кроссовер
Haval Jolion набирает популярность, но эксперты отмечают ряд особенностей, которые могут повлиять на комфорт и расходы владельцев. Разбираемся, какие детали требуют особого внимания и почему это важно учитывать при выборе автомобиля.Читать далее
-
21.02.2026, 16:00
Renault Duster возвращается в Россию: старт продаж второго поколения от 2,09 млн рублей
На российский рынок вернулся Renault Duster второго поколения, теперь в статусе импортной модели. Минимальная цена - чуть выше 2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем сегменте. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему интерес к нему не угасает.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
09.03.2026, 06:23
Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей
На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.Читать далее
-
06.03.2026, 18:26
Стоит ли покупать подержанный Haval Jolion: главные плюсы и минусы после 3 лет эксплуатации
Haval Jolion быстро стал одним из самых востребованных кроссоверов в России благодаря современным технологиям и привлекательной цене. Сейчас на вторичном рынке появляется все больше предложений, и покупателям важно понимать, на что обращать внимание при выборе подержанного Jolion. В материале - анализ технических особенностей, типичных проблем и актуальных цен.Читать далее
-
06.03.2026, 17:59
Haval Jolion стал лидером по угонам: названы самые угоняемые китайские автомобили в России
Эксперты страховых компаний выявили неожиданных лидеров среди китайских машин, которые чаще всего становятся добычей угонщиков в России. Какие модели попали в зону риска, где их чаще всего крадут и почему ситуация меняется именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые тренды в угонах напрямую связаны с изменениями на вторичном рынке и спросом на запчасти.Читать далее
-
04.03.2026, 19:50
Пять кроссоверов, которые не теряют спрос даже в кризис: цены и лидеры продаж
Эксперты отмечают: несмотря на спад продаж и новые налоги, россияне продолжают выбирать кроссоверы. Какие модели оказались в топе, почему именно они и как изменились цены - рассказываем, что происходит на рынке и что это значит для покупателей.Читать далее
-
03.03.2026, 20:24
Обновленный Haval Jolion: новые функции, переработанный салон и свежие цены в России
Haval Jolion снова удивил: теперь у кроссовера не только переработанный салон, но и модернизированный двигатель. Мультимедийная система стала умнее, а цены заметно изменились. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
01.03.2026, 20:12
Haval Jolion: что скрывается за популярностью кроссовера на российском рынке
Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.Читать далее
-
27.02.2026, 08:28
Mercedes, Chery и Exeed возглавили рейтинг самых подешевевших машин с пробегом
В январе 2026 года сразу три популярных модели резко потеряли в цене на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему это произошло именно сейчас и что ждет рынок дальше. Мало кто знает детали изменений.Читать далее
-
26.02.2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.Читать далее
-
24.02.2026, 08:27
Главные проблемы Haval Jolion: что важно знать владельцам и тем, кто выбирает кроссовер
Haval Jolion набирает популярность, но эксперты отмечают ряд особенностей, которые могут повлиять на комфорт и расходы владельцев. Разбираемся, какие детали требуют особого внимания и почему это важно учитывать при выборе автомобиля.Читать далее
-
21.02.2026, 16:00
Renault Duster возвращается в Россию: старт продаж второго поколения от 2,09 млн рублей
На российский рынок вернулся Renault Duster второго поколения, теперь в статусе импортной модели. Минимальная цена - чуть выше 2 млн рублей, что делает его одним из самых доступных кроссоверов в своем сегменте. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему интерес к нему не угасает.Читать далее