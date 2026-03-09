Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских условий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 07:34

Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость

Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость

Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских условий

Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость

Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.

Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.

В 2026 году российский рынок кроссоверов предлагает множество вариантов, однако особое внимание покупателей, ищущих универсальный автомобиль, приковано к Haval Jolion и Renault Duster. Эксперты провели сравнение, которое вышло за рамки стандартного тест-драйва, превратившись в испытание практичности и выносливости в реальных условиях российских дорог.

Обе модели оснащены турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, но их техническая философия кардинально различается. Если у Jolion мотор рабочим объемом 1,5 литра работает в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом, то Duster комплектуется 1,3-литровым агрегатом и механикой, что сразу определяет их разный характер.

В плане дизайна Haval Jolion выглядит современно и свежо, предлагая линзованную оптику и выразительный силуэт, который не выдает его происхождения. Его салон с большим 12-дюймовым экраном и мягкими панелями создает ощущение автомобиля более высокого класса. Однако эргономика подводит: неудобные передние кресла и отсутствие регулировки руля по вылету усложняют поиск идеальной посадки. В противоположность ему Renault Duster внутри кажется аскетом с простыми материалами, но его салон функциональнее: здесь удобные кресла, понятный климат-контроль и даже четыре камеры кругового обзора, которые пригодятся на бездорожье.

По простору для задних пассажиров китайский кроссовер выигрывает безоговорочно: трое взрослых разместятся с комфортом, есть подлокотник и дефлекторы воздуха. В Renault сзади заметно теснее. Багажники соперников сопоставимы по объему, но у Duster под полом скрывается полноценная запаска, тогда как Jolion довольствуется лишь докаткой, что снижает его пригодность для дальних путешествий. Дорожный просвет в 210 мм у француза в сочетании со стальной защитой двигателя делает его настоящим проходимцем, в то время как 190 мм под пластиковым пыльником у Haval намекают исключительно на городскую эксплуатацию.

На асфальте ожидания от более быстрого разгона Jolion не оправдались: на практике Duster с механикой оказался проворнее, особенно при обгонах. К тому же французский кроссовер порадовал топливной экономичностью, расходуя около 7,5 литра против почти 10 литров у конкурента. Выезд на грязевую трассу расставил все точки над i: Haval быстро потерял ход, подтвердив свою городскую ориентацию, тогда как Renault благодаря энергоемкой подвеске и продуманной геометрии кузова уверенно продолжал движение. Интересно, что оба автомобиля успешно прошли тест на диагональное вывешивание, что говорит о надежности их трансмиссий, но именно клиренс стал решающим фактором.

Оба автомобиля уже успели зарекомендовать себя как надежные: в России эксплуатируется более 20 тысяч машин с мотором от Duster без серьезных гарантийных случаев, а агрегат Haval также не вызывает нареканий. При этом нельзя забывать о разнице в стоимости, которая остается существенным аргументом. Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть классов, эти кроссоверы решают принципиально разные задачи. Haval Jolion предлагает современный дизайн и комфорт для повседневных городских поездок, тогда как Renault Duster остается выбором тех, кому нужна проверенная практичность и способность уверенно чувствовать себя вдали от асфальта.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Renault Duster (от 699 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Рено

Похожие материалы Хавейл, Рено

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Пермский край Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться