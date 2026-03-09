Вышло исследование, что лучше выбрать: комфортный Haval Jolion или динамичный Renault Duster — подробный разбор кроссоверов для российских условий

Сравнение кроссоверов Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость

Эксперты провели детальное сравнение Haval Jolion и Renault Duster на российских дорогах и вне их. В фокусе - динамика, оснащение, комфорт и реальная проходимость. Почему выбор между этими моделями стал особенно актуален в 2026 году - в нашем материале.

В 2026 году российский рынок кроссоверов предлагает множество вариантов, однако особое внимание покупателей, ищущих универсальный автомобиль, приковано к Haval Jolion и Renault Duster. Эксперты провели сравнение, которое вышло за рамки стандартного тест-драйва, превратившись в испытание практичности и выносливости в реальных условиях российских дорог.

Обе модели оснащены турбированными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, но их техническая философия кардинально различается. Если у Jolion мотор рабочим объемом 1,5 литра работает в паре с 7-ступенчатым «мокрым» роботом, то Duster комплектуется 1,3-литровым агрегатом и механикой, что сразу определяет их разный характер.

В плане дизайна Haval Jolion выглядит современно и свежо, предлагая линзованную оптику и выразительный силуэт, который не выдает его происхождения. Его салон с большим 12-дюймовым экраном и мягкими панелями создает ощущение автомобиля более высокого класса. Однако эргономика подводит: неудобные передние кресла и отсутствие регулировки руля по вылету усложняют поиск идеальной посадки. В противоположность ему Renault Duster внутри кажется аскетом с простыми материалами, но его салон функциональнее: здесь удобные кресла, понятный климат-контроль и даже четыре камеры кругового обзора, которые пригодятся на бездорожье.

По простору для задних пассажиров китайский кроссовер выигрывает безоговорочно: трое взрослых разместятся с комфортом, есть подлокотник и дефлекторы воздуха. В Renault сзади заметно теснее. Багажники соперников сопоставимы по объему, но у Duster под полом скрывается полноценная запаска, тогда как Jolion довольствуется лишь докаткой, что снижает его пригодность для дальних путешествий. Дорожный просвет в 210 мм у француза в сочетании со стальной защитой двигателя делает его настоящим проходимцем, в то время как 190 мм под пластиковым пыльником у Haval намекают исключительно на городскую эксплуатацию.

На асфальте ожидания от более быстрого разгона Jolion не оправдались: на практике Duster с механикой оказался проворнее, особенно при обгонах. К тому же французский кроссовер порадовал топливной экономичностью, расходуя около 7,5 литра против почти 10 литров у конкурента. Выезд на грязевую трассу расставил все точки над i: Haval быстро потерял ход, подтвердив свою городскую ориентацию, тогда как Renault благодаря энергоемкой подвеске и продуманной геометрии кузова уверенно продолжал движение. Интересно, что оба автомобиля успешно прошли тест на диагональное вывешивание, что говорит о надежности их трансмиссий, но именно клиренс стал решающим фактором.

Оба автомобиля уже успели зарекомендовать себя как надежные: в России эксплуатируется более 20 тысяч машин с мотором от Duster без серьезных гарантийных случаев, а агрегат Haval также не вызывает нареканий. При этом нельзя забывать о разнице в стоимости, которая остается существенным аргументом. Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть классов, эти кроссоверы решают принципиально разные задачи. Haval Jolion предлагает современный дизайн и комфорт для повседневных городских поездок, тогда как Renault Duster остается выбором тех, кому нужна проверенная практичность и способность уверенно чувствовать себя вдали от асфальта.