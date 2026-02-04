Сравниваем Jolion и Duster: реальные плюсы и минусы, что важнее — экономия или оснащение

4 февраля 2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Фото: Renault
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает небывалую трансформацию. На фоне ухода ряда западных брендов и роста интереса к китайским моделям, выбор между Haval Jolion и Renault Duster стал для многих автолюбителей по-настоящему актуальным. Оба кроссовера российской сборки, но предлагают совершенно разный подход к комфорту, оснащению и стоимости владения. Для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены, надежности и современных опций, это сравнение может стать решающим.
Новый Haval Jolion, выпускаемый с 2024 года, быстро завоевал популярность благодаря свежему дизайну, просторному салону и богатому оснащению. Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил, в паре с механической или семиступенчатой роботизированной коробкой и передним или полным приводом. Сборка локализована в России, что положительно сказалось на доступности запчастей и сервисе. Средняя стоимость Jolion на рынке — около 2,6 миллиона рублей, что ставит его в один ряд с более дорогими конкурентами.
Renault Duster, напротив, продолжает традиции бюджетных внедорожников. Второе поколение, поступившее в продажу в 2021 году, оснащается атмосферным двигателем 1,6 литра мощностью 114 или 117 л.с., механической коробкой передач, передним или полным приводом. Duster остается одним из самых доступных кроссоверов, что особенно важно для тех, кто ищет недорогой, но проходимый автомобиль.
Владельцы Haval Jolion отмечают простор в салоне, современную мультимедийную систему и высокий уровень комфорта. Однако не обходится без нюансов: некоторые жалуются на работу роботизированной коробки передач, которая требует обновления прошивки, а также на мелкие недочеты в отделке. Тем не менее, большинство отзывов подчеркивают, что Jolion — это шаг вперед по сравнению с привычными бюджетниками, особенно в плане оснащения и управляемости.
Renault Duster, в свою очередь, ценится за простоту конструкции, высокий дорожный просвет и дешевизну обслуживания. Водители выделяют тяговитый мотор и доступность запчастей, что позволяет экономить на ремонте. Но есть и обратная сторона: тесный салон, слабые пружины и амортизаторы, а также необходимость замены некоторых деталей уже после первых 50-70 тысяч километров. Для многих это становится неожиданностью, особенно если автомобиль используется активно и вне города.
Сравнивая обе модели, нельзя не заметить разницу в подходах. Jolion ориентирован на тех, кто ценит комфорт, современные технологии и готов платить за это чуть больше. Duster — выбор прагматиков, для которых важнее проходимость, простота и минимальные расходы на содержание. В условиях российских дорог и климата оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и окончательный выбор зависит от личных приоритетов водителя.
Похожие материалы Хавейл, Рено
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 06:55
Сравнение Москвич 3 и Haval Jolion: особенности, отличия и нюансы выбора
Москвич 3 и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто выбирают для города и трассы. Мы разобрали их ключевые отличия в дизайне, оснащении и поведении на дороге, чтобы вы могли принять взвешенное решение.Читать далее
-
30.01.2026, 20:38
Ресурс двигателей Haval: реальные цифры пробега и типичные проблемы в России
Насколько долговечны двигатели Haval в российских условиях? Мы изучили опыт владельцев с пробегом за 300 000 км, чтобы понять, какие моторы служат дольше, а какие требуют особого внимания. В материале - только факты и практические выводы.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
30.01.2026, 12:07
Сравнение Haval Jolion и Nissan Qashqai: ключевые отличия и оценки владельцев
Два популярных кроссовера - Haval Jolion и Nissan Qashqai - оказались в центре внимания автолюбителей. Мы разобрали их по характеристикам, отзывам и реальным оценкам, чтобы понять, какой из них сегодня выгоднее и практичнее для российских дорог.Читать далее
-
30.01.2026, 08:04
Сравнение новой Lada Niva Travel и подержанных кроссоверов: что выгоднее в 2026 году
Lada Niva Travel после рестайлинга вышла с новым двигателем и современными фарами, но за те же деньги можно рассмотреть подержанные Renault Duster, Land Rover Freelander II или Subaru Forester. Эксперты сравнили плюсы и минусы каждого варианта.Читать далее
-
30.01.2026, 07:28
Сколько реально стоит владение Haval Jolion: подробный расчет расходов за 5 лет
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется содержание Haval Jolion за пять лет эксплуатации в столичном регионе. В расчетах учтены все ключевые статьи расходов, включая топливо, страховку, обслуживание и налоги. Итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
