Сравниваем Jolion и Duster: реальные плюсы и минусы, что важнее — экономия или оснащение

Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте

Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.

В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает небывалую трансформацию. На фоне ухода ряда западных брендов и роста интереса к китайским моделям, выбор между Haval Jolion и Renault Duster стал для многих автолюбителей по-настоящему актуальным. Оба кроссовера российской сборки, но предлагают совершенно разный подход к комфорту, оснащению и стоимости владения. Для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены, надежности и современных опций, это сравнение может стать решающим.

Новый Haval Jolion, выпускаемый с 2024 года, быстро завоевал популярность благодаря свежему дизайну, просторному салону и богатому оснащению. Под капотом — турбированный мотор объемом 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил, в паре с механической или семиступенчатой роботизированной коробкой и передним или полным приводом. Сборка локализована в России, что положительно сказалось на доступности запчастей и сервисе. Средняя стоимость Jolion на рынке — около 2,6 миллиона рублей, что ставит его в один ряд с более дорогими конкурентами.

Renault Duster, напротив, продолжает традиции бюджетных внедорожников. Второе поколение, поступившее в продажу в 2021 году, оснащается атмосферным двигателем 1,6 литра мощностью 114 или 117 л.с., механической коробкой передач, передним или полным приводом. Duster остается одним из самых доступных кроссоверов, что особенно важно для тех, кто ищет недорогой, но проходимый автомобиль.

Владельцы Haval Jolion отмечают простор в салоне, современную мультимедийную систему и высокий уровень комфорта. Однако не обходится без нюансов: некоторые жалуются на работу роботизированной коробки передач, которая требует обновления прошивки, а также на мелкие недочеты в отделке. Тем не менее, большинство отзывов подчеркивают, что Jolion — это шаг вперед по сравнению с привычными бюджетниками, особенно в плане оснащения и управляемости.

Renault Duster, в свою очередь, ценится за простоту конструкции, высокий дорожный просвет и дешевизну обслуживания. Водители выделяют тяговитый мотор и доступность запчастей, что позволяет экономить на ремонте. Но есть и обратная сторона: тесный салон, слабые пружины и амортизаторы, а также необходимость замены некоторых деталей уже после первых 50-70 тысяч километров. Для многих это становится неожиданностью, особенно если автомобиль используется активно и вне города.

Сравнивая обе модели, нельзя не заметить разницу в подходах. Jolion ориентирован на тех, кто ценит комфорт, современные технологии и готов платить за это чуть больше. Duster — выбор прагматиков, для которых важнее проходимость, простота и минимальные расходы на содержание. В условиях российских дорог и климата оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и окончательный выбор зависит от личных приоритетов водителя.