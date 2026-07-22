Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 13:05

Haval Jolion разобрали до винта: что скрывает новый кроссовер на российском рынке

Haval Jolion разобрали до винта: что скрывает новый кроссовер на российском рынке

Автомеханик разобрал Haval Jolion до основания: качество сборки, скрытые дефекты и сюрпризы под обшивкой

Haval Jolion разобрали до винта: что скрывает новый кроссовер на российском рынке

Haval Jolion появился в России с амбициями изменить отношение к китайским автомобилям. Эксперты изучили конструкцию кроссовера, чтобы понять, насколько его качество и инженерные решения соответствуют ожиданиям и заявленным стандартам.

Haval Jolion появился в России с амбициями изменить отношение к китайским автомобилям. Эксперты изучили конструкцию кроссовера, чтобы понять, насколько его качество и инженерные решения соответствуют ожиданиям и заявленным стандартам.

Haval Jolion — единственный в своём роде на российском рынке — с самого начала привлёк внимание автолюбителей заявленным качеством и современными решениями. Чтобы проверить, соответствуют ли обещания реальности, автомобиль был частично разобран ещё до начала эксплуатации. Такой подход позволил оценить не только внешние элементы, но и скрытые конструкции деталей, которые обычно остаются за пределами взгляда покупателя.

В рамках подготовки к антикоррозийной обработке с машины демонтировали бамперы, подкрылки, выпускную систему, тормозные суппорты и декоративные накладки. Это дало возможность детально изучить качество сборки, герметизацию и защиту кузова. Первичный осмотр показал: лакокрасочное покрытие нанесено равномерно, зазоры между панелями аккуратные, а незначительные визуальные нюансы связаны с особенностями оптики, а не с производственным браком.

Особое внимание привлекла конструкция заднего усилителя — массивная стальная балка, закреплённая на четырёх гайках с каждой стороны. Такое решение чаще встречается в более дорогих моделях и говорит о серьёзном подходе к пассивной безопасности. А вентиляционный клапан под бампером, обеспечивающий циркуляцию воздуха и контроль давления в салоне, напоминает о том, что китайские инженеры перенимают лучшие практики у европейских брендов, в частности у концерна VAG.

Герметизация кузова выполнена на достойном уровне: все боковые отверстия закрыты резиновыми заглушками, электропроводка уплотнена специальными элементами, что сводит к минимуму риск попадания влаги. В задних арках обнаружен резиновый уплотнитель, предотвращающий скопление грязи между подкрылком и кузовом, — такая мелочь редко встречается даже у признанных лидеров сегмента.

Тормозная система Jolion тоже вызывает ассоциации с решениями Volkswagen, но речь идёт не о прямом копировании, а о грамотном использовании проверенных технологий. В целом конструкция автомобиля производит впечатление продуманной и ориентированной на долгий срок службы, что особенно важно для российских условий эксплуатации.

Для российского рынка Jolion может стать одним из самых интересных предложений в классе. Высокий уровень защиты кузова, продуманная герметизация и современные технологии делают этот кроссовер привлекательным не только для тех, кто ищет доступный автомобиль, но и для тех, кто ценит надёжность и внимание к деталям. Судя по всему, Haval Jolion меняет отношение к китайским автомобилям и задаёт новую планку в сегменте бюджетных кроссоверов.

Примечательно, что внимание к деталям и качеству сборки в Jolion сочетается с инженерными решениями, которые раньше были доступны только в более дорогих моделях. Это показательный пример того, как китайские производители не просто догоняют, а в некоторых аспектах начинают действовать на равных. Кстати, схожий подход к инновациям можно наблюдать и в других сферах — например, в проекте гиперкара Nilu27, где недавно представили уникальный двигатель V12, подробнее в материале о перспективах нового двигателя .

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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