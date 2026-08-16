Опыт владельца: Haval Jolion 76 000 км — расход, ТО и неочевидные минусы, о которых молчат дилеры

16 августа 2026, 07:00
Haval Jolion с пробегом 76 000 км: опыт эксплуатации, реальные расходы и нюансы
Haval Jolion с пробегом 76 000 км: опыт эксплуатации, реальные расходы и нюансы
Haval Jolion с пробегом 76 000 км оказался для владельца не только комфортным, но и экономичным кроссовером. В материале - детали эксплуатации, плюсы и минусы модели, а также важные нюансы для тех, кто рассматривает покупку этого автомобиля в 2026 году.
Haval Jolion с пробегом 76 000 км - не просто очередной кроссовер на российском рынке, а пример того, как современные автомобили из Китая способны конкурировать с привычными брендами. Владелец Геннадий Лавриков, руководитель проекта с 17-летним стажем вождения, делится своим опытом эксплуатации модели, приобретенной в 2023 году за 2 650 000 рублей.
До покупки Jolion у Геннадия был внушительный список автомобилей: от ВАЗ-2107 до Land Rover Freelander 2. Именно опыт с кроссоверами убедил его в необходимости полного привода и высокого клиренса для российских условий. После разочарования в дорогом обслуживании Land Rover выбор пал на новый автомобиль с полным приводом и максимальной комплектацией - так в гараже появился Haval Jolion.
Первые впечатления от Jolion были неоднозначными из-за активных электронных помощников, которые вмешивались в управление. Однако после настройки систем часть функций осталась полезной, особенно на трассе. Владелец отмечает, что разницы между 92-м и 95-м бензином не заметил, поэтому предпочитает более доступный вариант. Средний расход топлива летом в Москве - около 9,5 литра, зимой - 10,5, на трассе - 7,5-8 литров.
Салон Jolion оказался просторнее, чем у Haval F7, а единственным неудобством стала необычная позиция педали газа, к которой быстро привыкаешь. В дальних поездках водитель не испытывает усталости, несмотря на жалобы других владельцев на короткую подушку сиденья. Электронные ассистенты в городе мешают, но на трассе адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе действительно облегчают управление, особенно ночью.
Багажник мог бы быть чуть больше, но для своего класса он вполне достаточен. За время эксплуатации из серьезных повреждений - только замена лобового стекла по страховке и царапина на зеркале от камня. Лакокрасочное покрытие держится достойно, а вот хромированные элементы требуют ухода после зимы. В рестайлинге производитель отказался от хрома и добавил вентиляцию сидений, что стало заметным плюсом.
Динамика Jolion с турбомотором на 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом сравнима с Land Rover Freelander. В обычном режиме кроссовер едет уверенно, а зимой режим «Снег» помогает справляться с российскими дорогами. При необходимости отключение системы стабилизации позволяет выбраться даже из сложных ситуаций.
Обслуживание приятно удивило: первое ТО - 14 тысяч рублей, крупные работы - 25-30 тысяч. Используется масло «Лукойл», межсервисный интервал - 15 тысяч км, но владелец меняет масло чаще. Из внеплановых расходов - свечи и тормозные колодки, которые меняются просто и недорого.
Зимой обнаружилась особенность: в нижнем углу двери скапливается снег, который превращается в лед и может повредить дверь. Владелец советует очищать этот участок после снегопада, чтобы избежать ремонта. Клиренс у Jolion ниже, чем у Freelander, но для большинства задач его хватает. На рыбалке пару раз цеплял днищем, но даже в сложных условиях кроссовер показал себя достойно.
Опыт эксплуатации Jolion подтверждает: китайские кроссоверы становятся все более востребованными на вторичном рынке, но требуют внимательного подхода к деталям. Об этом подробно рассказывается в материале о главных рисках и нюансах покупки подержанных китайских кроссоверов.
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