Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 10:29

Haval Jolion спустя год: реальные плюсы и минусы кроссовера на российском рынке

Haval Jolion спустя год: реальные плюсы и минусы кроссовера на российском рынке

Haval Jolion после года и 10 000 км: главные плюсы, минусы и реальная потеря в цене

Haval Jolion спустя год: реальные плюсы и минусы кроссовера на российском рынке

Haval Jolion за год эксплуатации показал себя неоднозначно: современный дизайн, просторный салон и технологии сочетаются с особенностями трансмиссии и быстрым падением стоимости. В материале - честный разбор, почему это важно для покупателей сегодня.

Haval Jolion за год эксплуатации показал себя неоднозначно: современный дизайн, просторный салон и технологии сочетаются с особенностями трансмиссии и быстрым падением стоимости. В материале - честный разбор, почему это важно для покупателей сегодня.

Haval Jolion за год эксплуатации в России стал предметом обсуждения среди автолюбителей, ведь модель быстро набрала популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и внешнего вида. Однако спустя 10 тысяч километров и множество поездок по разным дорогам, владельцы начали делиться не только восторженными отзывами, но и конкретными замечаниями, которые могут повлиять на выбор будущих покупателей.

Внешний облик Jolion после рестайлинга заметно отличается от предыдущей версии: агрессивная решетка радиатора, отсутствие хрома и современный бампер делают кроссовер узнаваемым на фоне конкурентов. Машина не выглядит вызывающе, но и не теряется в потоке, что особенно отмечают те, кто раньше ездил на более скромных моделях. Внутри - простор и тишина, даже на заднем ряду достаточно места для семьи с ребенком. Шумоизоляция до 110 км/ч достойная, но на высоких скоростях становится заметен шум от шин и ветра - типичная особенность класса.

Технологии - сильная сторона Jolion. Проекционный дисплей на лобовое стекло быстро становится незаменимым, а камера кругового обзора 360° облегчает парковку в тесных дворах. Адаптивный круиз-контроль снижает усталость в дальних поездках, а аудиосистема приятно удивляет качеством звучания. Мультимедиа работает стабильно, интерфейс интуитивно понятен. Для многих владельцев именно эти опции становятся решающими при выборе.

Однако не обошлось без недостатков. Главная претензия - работа трансмиссии. В городских режимах «Комфорт» и «Эко» разгон сопровождается рывками, турбина реагирует не всегда предсказуемо. В пробках и при резких ускорениях это раздражает, хотя в спортивном режиме динамика становится ровнее. Такая особенность может указывать на программные нюансы, а не на конструктивные проблемы. Владельцы отмечают, что со временем к этому привыкаешь, но осадок остается.

Расход топлива в городе составляет около 12,5 литров на 100 км - показатель не критичный для полного привода, но заставляет задуматься о стиле езды. Более серьезный вопрос - стоимость на вторичном рынке. За год Jolion теряет до 16% от первоначальной цены: автомобиль, купленный за 2,5 млн рублей, через год продается в среднем за 2,1-2,2 млн. Это существенная потеря для семейного бюджета и важный аргумент для тех, кто рассматривает покупку нового китайского кроссовера.

На фоне растущей конкуренции среди китайских брендов, многие эксперты отмечают схожие тенденции и у других моделей. Например, расширение ассортимента электрокроссоверов и снижение спроса на отдельные версии обсуждается в материале о выходе Li i8 - подробности о новых трендах китайского рынка позволяют шире взглянуть на ситуацию.

Для российского рынка опыт владения Haval Jolion становится показательным: сочетание современных опций, комфорта и доступности сталкивается с быстрым падением стоимости и особенностями калибровки трансмиссии. Jolion - пример того, как важно подходить к выбору автомобиля с учетом всех нюансов, а не только эмоций от первых впечатлений.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Great Wall
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