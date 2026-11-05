Названы китайские кроссоверы, которые теряют в цене больше всех: кто в лидерах по потерям за три года

Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему

В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.

В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.

При выборе автомобиля важна не только цена покупки: для владельца имеет значение и то, какую часть стоимости удастся сохранить при продаже. По данным онлайн-площадок, у китайских кроссоверов наблюдается рост потерь — от чуть более 10% за первый год до прогноза в 34–35% за три года.

Самый минимальный результат в рейтинге — у Haval Jolion. За год потеря стоимости составит чуть больше 10%, а за три года — менее 25%. Модель предлагается с передним и полным приводом. Автор материала также отмечает просторный салон и вместительный багажник. Использование Jolion в такси и каршеринге связано с надежностью, опытом эксплуатации и отсутствием проблем с коррозионной стойкостью.

Следом идет Haval F7. После смены поколения в 2024 году трехлетней статистики для новой генерации в материале нет, поэтому в основе лежит машина первого поколения. По объявлениям для автомобилей 2025 и 2024 годов среднее снижение цен за год составляет 10%. Трехлетнюю потерю для нового F7 автор оценивает в 25–30% по аналогии с предшественником.

У Belgee X50 смена названия не сопровождалась сохранением ликвидности. Это бывший Geely Coolray первого поколения, который собирают в Беларуси. По мнению автора, за первый год стоимость X50 потеряет 12–13%, а за три года — 25–27%.

Цифры для «Волги К50» представляют собой прогноз по близкой модели. K50, знакомый как Geely Monjaro, сохраняет цену и на первичном, и на вторичном рынке. Если «Волга» покажет нынешнюю ликвидность, годовая потеря составит около 14–15%, а за три года — порядка 30–32%.

Больше всего вопросов по сроку владения возникает с Tenet T7. На новые модели сохраняется высокий спрос, но предложения на вторичном рынке приводят к снижению цен почти на четверть уже за первый год. Оценка за три года на основе динамики близнеца Tiggo 7: по этому ориентиру T7 может потерять 34–35% стоимости.

Онлайн-объявления дают ориентир по ценовым предложениям, а не итоговую сумму сделки. Отдельно в издании разбирали электровелосипед TW-E9W, однако его показатели не относятся к автомобильному рейтингу.

Александр Виноградов, редактор «За рулем», подытожил: «Как мы видим, далеко не все китайские кроссоверы теряют половину своей стоимости в первый же год. У многих моделей ликвидность близка к другим адаптированным брендам».