Названы самые ликвидные китайские кроссоверы в России: кто почти не теряет в цене за 3 года

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 11:17

Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену

Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену

Названы самые ликвидные китайские кроссоверы в России: кто почти не теряет в цене за 3 года

Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену

Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.

Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.

Haval Jolion активно используют в такси и каршеринге. За годы эксплуатации, по данным публикации, у модели не выявили проблем с коррозионной стойкостью.

Это один из факторов, помогающих кроссоверу удерживать цену: за первый год он теряет чуть больше 10%, а за три года, менее 25%. Так Jolion возглавил рейтинг ликвидности китайских моделей с пробегом. В выборке учитывали объявления на онлайн-площадках.

Представление о том, что китайская машина за первый год теряет половину стоимости, уже не подходит всем моделям. Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов сравнил снижение цены за год и за три года. Часть трехлетних значений основана на прогнозах, а не на прямом наблюдении за автомобилями. Директор «Автостата» Сергей Целиков отмечал, что массовое распространение китайских автомобилей в России началось лишь в 2023 и 2024 годах. Продажи подержанных китайских машин выросли примерно со 103 тыс. в 2022 году до около 283 тыс. в 2025-м; на 2026 год приводился прогноз примерно 385 тыс.

Второе место занял Haval F7. В 2024 году модель сменила поколение, поэтому трехлетних экземпляров нового F7 на рынке пока нет. Машины 2025 и 2024 года теряют в среднем за год чуть больше 10%. По оценке автора рейтинга, за три года падение может составить 25-30%, примерно столько терял F7 первого поколения. Напомним, топовый полноприводный F7 с двухлитровым двигателем выполняет разгон до 100 км/ч за 8,3-8,7 секунды. Городской расход, по тем же данным, составляет около 14 л/100 км летом и до 16 л/100 км зимой.

Belgee X50 занял третью строчку. За год его стоимость снижается на 12-13%, за три года, на 25-27%. Geely Coolray первого поколения сменил имя, но сохранил хорошую ликвидность.

Четвертое место отдали Volga K50. Покупателям знаком этот Geely Monjaro, который, согласно публикации, хорошо держится в цене как на первичном, так и на вторичном рынке. Если K50 повторит его динамику, за первый год он потеряет около 14-15%, а за три года, порядка 30-32%. Это условный прогноз.

Прогноз трехлетнего падения для Tenet T7 составили по динамике его близнеца Tiggo 7. Belgee X50, это имя, под которым в России знают Geely Coolray первого поколения. Модель собирают в Беларуси, и переименование не сказалось на ее ликвидности.

Tenet T7 оказался на пятом месте. По объявлениям на площадках, за первый год он теряет почти четверть цены, заметно больше ближайших конкурентов. Оценка для трехлетнего автомобиля пока косвенная: исходя из динамики Tiggo 7, падение может составить 34-35%.

Александр Виноградов резюмировал: «Как мы видим, далеко не все китайские кроссоверы теряют половину своей стоимости в первый же год. А у многих моделей ликвидность близка к другим азиатским и европейским брендам».

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Belgee X50, TENET T7, Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Volga, Belgee, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Волга, Белджи, Тенет

Похожие материалы Хавейл, Волга, Белджи, Тенет

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Махачкала Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться