Названы самые ликвидные китайские кроссоверы в России: кто почти не теряет в цене за 3 года

5 ноября 2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.
Haval Jolion активно используют в такси и каршеринге. За годы эксплуатации, по данным публикации, у модели не выявили проблем с коррозионной стойкостью.
Это один из факторов, помогающих кроссоверу удерживать цену: за первый год он теряет чуть больше 10%, а за три года, менее 25%. Так Jolion возглавил рейтинг ликвидности китайских моделей с пробегом. В выборке учитывали объявления на онлайн-площадках.
Представление о том, что китайская машина за первый год теряет половину стоимости, уже не подходит всем моделям. Эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов сравнил снижение цены за год и за три года. Часть трехлетних значений основана на прогнозах, а не на прямом наблюдении за автомобилями. Директор «Автостата» Сергей Целиков отмечал, что массовое распространение китайских автомобилей в России началось лишь в 2023 и 2024 годах. Продажи подержанных китайских машин выросли примерно со 103 тыс. в 2022 году до около 283 тыс. в 2025-м; на 2026 год приводился прогноз примерно 385 тыс.
Второе место занял Haval F7. В 2024 году модель сменила поколение, поэтому трехлетних экземпляров нового F7 на рынке пока нет. Машины 2025 и 2024 года теряют в среднем за год чуть больше 10%. По оценке автора рейтинга, за три года падение может составить 25-30%, примерно столько терял F7 первого поколения. Напомним, топовый полноприводный F7 с двухлитровым двигателем выполняет разгон до 100 км/ч за 8,3-8,7 секунды. Городской расход, по тем же данным, составляет около 14 л/100 км летом и до 16 л/100 км зимой.
Belgee X50 занял третью строчку. За год его стоимость снижается на 12-13%, за три года, на 25-27%. Geely Coolray первого поколения сменил имя, но сохранил хорошую ликвидность.
Четвертое место отдали Volga K50. Покупателям знаком этот Geely Monjaro, который, согласно публикации, хорошо держится в цене как на первичном, так и на вторичном рынке. Если K50 повторит его динамику, за первый год он потеряет около 14-15%, а за три года, порядка 30-32%. Это условный прогноз.
Прогноз трехлетнего падения для Tenet T7 составили по динамике его близнеца Tiggo 7. Belgee X50, это имя, под которым в России знают Geely Coolray первого поколения. Модель собирают в Беларуси, и переименование не сказалось на ее ликвидности.
Tenet T7 оказался на пятом месте. По объявлениям на площадках, за первый год он теряет почти четверть цены, заметно больше ближайших конкурентов. Оценка для трехлетнего автомобиля пока косвенная: исходя из динамики Tiggo 7, падение может составить 34-35%.
Александр Виноградов резюмировал: «Как мы видим, далеко не все китайские кроссоверы теряют половину своей стоимости в первый же год. А у многих моделей ликвидность близка к другим азиатским и европейским брендам».
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