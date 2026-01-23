Тройка лидеров удивила: кто ворвался в топ и почему LADA теряет позиции

23 января 2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.
В 2025 году автомобильный рынок Санкт-Петербурга вновь оказался в центре внимания: по данным аналитического центра «Автомаркетолог», кроссовер Haval Jolion второй год подряд стал самым востребованным новым автомобилем в городе. За год было зарегистрировано 3445 новых Jolion - и это абсолютный рекорд среди всех моделей, представленных на рынке Северной столицы.
Интересно, что LADA Granta, которая еще недавно считалась безоговорочным фаворитом, снова заняла второе место, но теперь ее отставание от лидера стало еще более заметным. Если в 2024 году разница между Granta и Jolion составляла 548 машин, то в 2025-м она выросла почти вдвое - до 978 автомобилей. Это серьезный сигнал для отечественного бренда, который, похоже, теряет позиции в борьбе за покупателя.
Впервые в тройку лидеров ворвался Belgee X50, который смог обойти сразу несколько сильных конкурентов и занять третью строчку с результатом 2307 регистраций. Такой успех для белорусской марки стал настоящим прорывом, ведь еще год назад о ней говорили куда реже. Geely Monjaro и LADA Vesta замкнули пятерку, причем Vesta потеряла сразу две позиции по сравнению с прошлым годом, а Monjaro, напротив, поднялся на одну ступень выше.
Во второй пятерке рейтинга разместились LADA Largus, Changan UNI-S, Haval M6, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Примечательно, что в топ-10 сразу по три модели представляют бренды Haval и LADA - это говорит о высокой конкуренции между российскими и китайскими производителями.
Если рассматривать динамику продаж, то только четыре модели из первой десятки смогли показать рост по сравнению с 2024 годом. Belgee X50 прибавил сразу 30%, LADA Largus - впечатляющие 88%, Haval M6 - 3%, а Haval F7 - 34%. Остальные участники рейтинга либо сохранили свои позиции, либо ушли в минус. Такая ситуация наглядно демонстрирует, как быстро меняются предпочтения покупателей и как сложно удерживать лидерство на столь динамичном рынке.
По информации AutoRun SPb, эксперты отмечают, что успех Haval Jolion объясняется не только привлекательной ценой и богатым оснащением, но и грамотной маркетинговой стратегией. Китайский бренд сумел завоевать доверие петербуржцев, предложив им оптимальное соотношение цены и качества. В то же время, LADA, несмотря на традиционно сильные позиции, сталкивается с растущей конкуренцией и вынуждена искать новые пути для удержания клиентов.
В целом, результаты 2025 года подтверждают: рынок новых автомобилей в Петербурге становится все более разнообразным, а борьба за покупателя - острее. Китайские бренды продолжают наступление, а отечественные производители вынуждены реагировать на новые вызовы. Кто окажется на вершине в следующем году - вопрос открытый, но уже сейчас ясно: привычный расклад сил меняется на глазах.
Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания специализируется на производстве кроссоверов и внедорожников, активно развивая модельный ряд и расширяя присутствие на мировых рынках. В России автомобили Haval пользуются стабильным спросом, а Jolion стал одной из самых популярных моделей бренда благодаря сочетанию доступной цены, современного дизайна и богатого оснащения.
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чинган, Чери, Белджи, Лада
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 07:25
Чем Belgee X50+ будет отличаться от X50: на что способен новый кроссовер и когда ждать в продаже
На выставке в Минске БЕЛДЖИ представил рестайлинговый BELGEE X50+. Президенту вручили сертификат на новинку. Кроссовер получил новый мотор и современную электронику. Первая партия уже готова. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
-
22.01.2026, 05:28
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.Читать далее
-
21.01.2026, 19:36
Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта
Механик разобрал Haval Jolion и показал, что скрыто под обшивкой. Неожиданные находки, детали как у немцев и спорные решения. Стоит ли доверять китайским авто? Ответ не так однозначен, как кажется.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чинган, Чери, Белджи, Лада
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 07:25
Чем Belgee X50+ будет отличаться от X50: на что способен новый кроссовер и когда ждать в продаже
На выставке в Минске БЕЛДЖИ представил рестайлинговый BELGEE X50+. Президенту вручили сертификат на новинку. Кроссовер получил новый мотор и современную электронику. Первая партия уже готова. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 17:18
Почему стоимость владения Lada Granta разочаровывает — названы скрытые, но неизбежные расходы
Владение Lada Granta в столице за пять лет может удивить даже опытных водителей. Итоговая сумма расходов превышает миллион рублей. Какие статьи затрат оказываются самыми весомыми? Подсчеты вызывают вопросы и споры.Читать далее
-
22.01.2026, 11:12
Сколько на самом деле тратят топлива Geely: проверяем реальные цифры на популярных моделях
Реальные показатели расхода топлива на Geely часто отличаются от заявленных. Мы собрали данные владельцев и провели сравнение. Какие модели оказались самыми экономичными? Узнайте, что влияет на расход.Читать далее
-
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
-
22.01.2026, 05:28
Стоит подумать перед покупкой Vesta NG: что разочаровывает больше всего после 10 000 км пробега
Владелец Lada Vesta NG делится личным опытом после 10 000 км. Он рассказывает о скрытых недостатках, проблемах с электроникой и сервисом. Некоторые минусы удивляют даже бывалых водителей. Читайте, чтобы узнать, с чем реально сталкиваются владельцы.Читать далее
-
21.01.2026, 19:36
Надежнее немца: что скрывает Haval Jolion — моторист разобрал китайский кроссовер до винта
Механик разобрал Haval Jolion и показал, что скрыто под обшивкой. Неожиданные находки, детали как у немцев и спорные решения. Стоит ли доверять китайским авто? Ответ не так однозначен, как кажется.Читать далее
-
21.01.2026, 18:47
Стоит подумать перед покупкой Lada Granta: что разочаровывает больше всего
Владелец делится реальными впечатлениями от Lada Granta после года и 6000 км. В материале - неожиданные нюансы эксплуатации, дилерские сюрпризы и мысли о продаже. Почему машина теряет в цене так быстро? Читайте подробности.Читать далее
-
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее