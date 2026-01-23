Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дмитрий Новиков

23 января 2026, 15:01

Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году

Тройка лидеров удивила: кто ворвался в топ и почему LADA теряет позиции

Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.

В 2025 году автомобильный рынок Санкт-Петербурга вновь оказался в центре внимания: по данным аналитического центра «Автомаркетолог», кроссовер Haval Jolion второй год подряд стал самым востребованным новым автомобилем в городе. За год было зарегистрировано 3445 новых Jolion - и это абсолютный рекорд среди всех моделей, представленных на рынке Северной столицы.

Интересно, что LADA Granta, которая еще недавно считалась безоговорочным фаворитом, снова заняла второе место, но теперь ее отставание от лидера стало еще более заметным. Если в 2024 году разница между Granta и Jolion составляла 548 машин, то в 2025-м она выросла почти вдвое - до 978 автомобилей. Это серьезный сигнал для отечественного бренда, который, похоже, теряет позиции в борьбе за покупателя.

Впервые в тройку лидеров ворвался Belgee X50, который смог обойти сразу несколько сильных конкурентов и занять третью строчку с результатом 2307 регистраций. Такой успех для белорусской марки стал настоящим прорывом, ведь еще год назад о ней говорили куда реже. Geely Monjaro и LADA Vesta замкнули пятерку, причем Vesta потеряла сразу две позиции по сравнению с прошлым годом, а Monjaro, напротив, поднялся на одну ступень выше.

Во второй пятерке рейтинга разместились LADA Largus, Changan UNI-S, Haval M6, Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Примечательно, что в топ-10 сразу по три модели представляют бренды Haval и LADA - это говорит о высокой конкуренции между российскими и китайскими производителями.

Если рассматривать динамику продаж, то только четыре модели из первой десятки смогли показать рост по сравнению с 2024 годом. Belgee X50 прибавил сразу 30%, LADA Largus - впечатляющие 88%, Haval M6 - 3%, а Haval F7 - 34%. Остальные участники рейтинга либо сохранили свои позиции, либо ушли в минус. Такая ситуация наглядно демонстрирует, как быстро меняются предпочтения покупателей и как сложно удерживать лидерство на столь динамичном рынке.

По информации AutoRun SPb, эксперты отмечают, что успех Haval Jolion объясняется не только привлекательной ценой и богатым оснащением, но и грамотной маркетинговой стратегией. Китайский бренд сумел завоевать доверие петербуржцев, предложив им оптимальное соотношение цены и качества. В то же время, LADA, несмотря на традиционно сильные позиции, сталкивается с растущей конкуренцией и вынуждена искать новые пути для удержания клиентов.

В целом, результаты 2025 года подтверждают: рынок новых автомобилей в Петербурге становится все более разнообразным, а борьба за покупателя - острее. Китайские бренды продолжают наступление, а отечественные производители вынуждены реагировать на новые вызовы. Кто окажется на вершине в следующем году - вопрос открытый, но уже сейчас ясно: привычный расклад сил меняется на глазах.

Если Вы не знали, Haval - это китайский бренд, входящий в состав концерна Great Wall Motors. Компания специализируется на производстве кроссоверов и внедорожников, активно развивая модельный ряд и расширяя присутствие на мировых рынках. В России автомобили Haval пользуются стабильным спросом, а Jolion стал одной из самых популярных моделей бренда благодаря сочетанию доступной цены, современного дизайна и богатого оснащения.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Monjaro, Changan UNI-S, Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р), Belgee X50, ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Geely, Changan, Chery, Belgee, ВАЗ (Lada)
