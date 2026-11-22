Рынок до 2,5 млн рублей: кто стал главным кроссовером страны

В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.

В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.

Пока средняя цена нового автомобиля в России подбирается к 3,3–3,6 млн рублей, покупатель все чаще ищет формат кроссовера в куда более скромном бюджете. Именно в нише до 2,5 млн рублей сейчас идет самая жесткая борьба — и речь не о статистике как таковой, а о том, кто задает тон и удерживает звание главной модели сегмента.

Лидером бюджетного сегмента остается Haval Jolion. На его долю пришлось 7,1 тысячи сделок — на 18% больше, чем месяцем ранее. В установленный бюджет укладываются только переднеприводные версии: полноприводные модификации стоят дороже 2,5 млн рублей. Сэкономить до 500 тысяч рублей можно, выбрав базовую комплектацию с механической коробкой передач. В одном из дилерских предложений Jolion 2026 года оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с., у него механическая коробка и передний привод, а цена автомобиля с нулевым пробегом начинается от 2 099 000 рублей.

Вторым идет TENET T4L с 6,3 тысячи сделок — рост на 29% относительно сентября. Цены стартуют примерно от 2,2 млн рублей, а комплектация «Прайм» стоит не более 2,5 млн рублей. Третью строчку занимает LADA Niva Travel — 3,9 тысячи сделок после показа версии с двигателем объемом 1,8 литра.

Отдельно стоит Belgee X50+: рекомендованная цена модели — 2,2 млн рублей, но дилеры в среднем предлагают ее за 2,4–2,5 млн. Разница показывает, что самая близкая реальная цена покупки упирается в верхнюю границу бюджета.

Сразу несколько новичков рейтинга преодолели порог в тысячу проданных машин за месяц. В их числе TENET T4L и Belgee X50+, а также Jeland J6 и Changan Q05. Результат Jeland J6 — 2,3 тысячи сделок — особенно заметен на фоне того, что еще весной на рынке о нем мало кто знал. Продажи Omoda C5 выросли на 88% и составили 2 тысячи автомобилей; рост связывают с весенними обновлениями моделей и стартовой ценой от 2,3 млн рублей. Замыкают десятку Haval H3 и Jetour Dashing — по 1,8 тысячи машин каждый.

Весь сегмент кроссоверов до 2,5 млн рублей остается востребованным. По подсчетам банков, в октябре 2026 года самые популярные модели разошлись тиражом 41,3 тысячи автомобилей — на 16% больше, чем в сентябре, но на 20% ниже рекордного октября 2025 года.

Руководитель управления по работе с импортерами связывает дальнейшую динамику сегмента с ценами и планами дистрибьюторов. По его оценке, средняя стоимость нового автомобиля в 2026 году составит 3,3–3,6 млн рублей, поэтому покупатели особенно присматриваются к доступным моделям, сохраняющим формат кроссовера. Одни модели уходят с рынка, другие переходят в более высокую цену, а в конце года дистрибьюторы стараются удерживать привлекательные цены, чтобы корректировать план продаж в штуках и увеличивать оборачиваемость складов. Если курс рубля останется стабильным, продажи бюджетных кроссоверов в декабре, по прогнозу, могут вырасти еще на 10–15%, а объем сегмента достигнет 45–47 тысяч сделок.