Haval Jolion возглавил список самых продаваемых кроссоверов февраля. Ему на пятки наступает Geely Monjaro
Далее идут две «Нивы». Более продвинутая Niva Travel вновь смогла опередить классическую Niva Legend, разрыв между ними символический: дилеры продали 4 171 и 4 144 автомобиля соответственно. Продажи Niva Legend растут более динамично в сравнении с февралем прошлого года – плюс 75%. Niva Travel прибавила лишь 19%.
Замыкает пятерку самых востребованных кроссоверов февраля китайский Chery Tiggo 7 Pro Max, который завершил месяц с результатом 3 763 проданных автомобиля, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее (+292%).
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07.03.2024, 13:25
Тест-драйв обновлённого Haval Jolion: тайная власть бестселлера
Начало 2024 года для бренда Haval можно назвать фартовым. Открытие завода двигателей под Тулой, январско-февральские победы Jolion в гонке самых продаваемых иномарок в России, а тут ещё подоспевший рестайлинг бестселлера. Тот самый, что продлит ему конвейерную жизнь и привлечёт новых покупателей. Читать далее
-
04.03.2024, 14:50
АвтоВАЗ рассказал о продажах в феврале. Они выросли
В феврале 2024 года российские дилеры Lada реализовали без малого 28 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 34% больше по сравнению с январем и на 19% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
04.03.2024, 00:09
Названы самые доступные китайские кроссоверы в России в марте 2024 года. Список из 5 моделей
Сегмент кроссоверов и внедорожников сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей по всему миру. В нашей стране в нем безраздельно доминируют китайские модели.Читать далее
-
19.02.2024, 07:39
Названы самые популярные автомобили в Москве и Санкт-Петербурге в 2023 году
Бестселлером отечественного авторынка в 2023 году стали автомобили марки Lada, но предпочтения (и возможности) автомобилистов двух столиц серьезно отличаются от общероссийских.Читать далее
-
15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EBD, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
-
07.03.2024, 23:32
Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
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