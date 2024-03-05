Haval Jolion возглавил список самых продаваемых кроссоверов февраля. Ему на пятки наступает Geely Monjaro

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили данные АО «ППК» и назвали самые востребованные в России марки и модели новых легковых автомобилей в феврале 2024 года. Лидерство в отечественном сегменте SUV по-прежнему удерживает Haval Jolion. В минувшем месяце дилерам удалось продать 5 039 экземпляров или на 124% больше, чем в феврале 2023 года. С минимальным отставанием вторым в феврале стал Geely Monjaro. На нем остановили свой выбор 4 830 покупателей.

Далее идут две «Нивы». Более продвинутая Niva Travel вновь смогла опередить классическую Niva Legend, разрыв между ними символический: дилеры продали 4 171 и 4 144 автомобиля соответственно. Продажи Niva Legend растут более динамично в сравнении с февралем прошлого года – плюс 75%. Niva Travel прибавила лишь 19%.

Фото: Chery

Замыкает пятерку самых востребованных кроссоверов февраля китайский Chery Tiggo 7 Pro Max, который завершил месяц с результатом 3 763 проданных автомобиля, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее (+292%).

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