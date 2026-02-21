Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

21 февраля 2026, 04:59

Haval Jolion зимой: неожиданные проблемы после 6000 км пробега

Haval Jolion зимой: неожиданные проблемы после 6000 км пробега

Зимняя эксплуатация Haval Jolion: цифры, нюансы и неожиданные поломки — реальный опыт

Haval Jolion зимой: неожиданные проблемы после 6000 км пробега

Haval Jolion прошел всего 6000 км, но уже проявил ряд особенностей, которые могут быть важны для будущих владельцев. В материале - реальные данные о расходе, поведении полного привода и первых поломках. Почему стоит обратить внимание на детали - рассказываем ниже.

Haval Jolion прошел всего 6000 км, но уже проявил ряд особенностей, которые могут быть важны для будущих владельцев. В материале - реальные данные о расходе, поведении полного привода и первых поломках. Почему стоит обратить внимание на детали - рассказываем ниже.

Haval Jolion быстро стал заметным игроком на российском рынке благодаря привлекательной цене и богатому оснащению. Однако опыт эксплуатации в условиях зимы раскрывает нюансы, которые могут удивить даже опытных водителей. Было протестировано две версии кроссовера, и именно полноприводная модификация оказалась в центре внимания, пройдя 6000 километров в самых сложных погодных условиях.

Заявленные производителем технические характеристики выглядят заманчиво, но реальность оказалась сложнее. Полноприводный Jolion разгоняется до сотни за 11 секунд, а максимальная скорость по GPS не достигает 164 км/ч, что заметно скромнее обещаний. Расход топлива также превысил ожидания: зимой автомобиль потребляет 10,3 литра на сотню, даже при преимущественно трассовом режиме эксплуатации.

Подвеска кроссовера оказалась жестче ожидаемого, и снижение давления в шинах проблему полностью не решает. Передние сиденья с провалом в области поясницы быстро утомляют в дальней дороге. Полный привод с муфтой BorgWarner работает с задержкой, подключая задние колеса не сразу, что на скользкой дороге приводит к пробуксовкам, хотя режим «снег» частично сглаживает этот недостаток.

Электроника тоже преподнесла сюрпризы: менее чем через 500 километров загорелся индикатор «Проверьте двигатель», а коробка передач начала работать с перебоями. Проблему решили заменой кислородного датчика по гарантии, что оказалось характерным для полноприводных версий. Кроме того, в режиме «снег» перестает работать круиз-контроль, а на панели периодически загораются ошибки систем стабилизации и контроля мертвых зон, исчезающие после перезапуска.

В сравнении с конкурентами вроде Skoda Karoq Jolion действительно выигрывает по цене и оснащению, но уступает в проработке деталей. Китайский кроссовер большую часть времени ездил по шоссе, однако его зимняя эксплуатация выявила компромиссы, к которым нужно быть готовым. В поворотах автомобиль ведет себя неплохо, но до идеала в поведении и надежности ему далеко.

Таким образом, Haval Jolion требует от владельца внимательного отношения к мелочам, которые могут проявиться уже на первых тысячах километров. Для тех, кто ищет бюджетный и хорошо оснащенный автомобиль, он остается вариантом, но важно быть готовым к неожиданностям. Впечатлений от этого кроссовера оказалось не меньше, чем от машин, прошедших куда больший путь.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
