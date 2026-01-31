Телематические сервисы GWM Connection для Haval M6: дистанционный запуск, климат-контроль и интеграция с умным домом

Haval M6 2026: новые возможности управления автомобилем через смартфон в России

В России стартовали продажи обновленного Haval M6 2026 года с расширенными цифровыми функциями. Теперь владельцы могут управлять ключевыми системами кроссовера через смартфон, что подчеркивает технологический прогресс модели и ее адаптацию к российским условиям.

В России стартовали продажи обновленного Haval M6 2026 года с расширенными цифровыми функциями. Теперь владельцы могут управлять ключевыми системами кроссовера через смартфон, что подчеркивает технологический прогресс модели и ее адаптацию к российским условиям.

Российский рынок кроссоверов пополнился новым обновлением: Haval M6 2026 года теперь работает с телематическим комплексом GWM Connection, который предоставляет владельцам доступ к дистанционному управлению автомобилем через мобильное приложение. Это решение не только обеспечивает курс на цифровизацию бренда, но и делает повседневные устройства более удобными и современными.

Внедрение телематических сервисов стало логичным шагом для Haval, опережающим растущий спрос на умные функции в автомобилях. С помощью GWM Connection водитель может удаленно запереть или открыть дверь, завести двигатель, а также заранее прогреть или охладить салон, чтобы поездка начиналась с максимальным комфортом. Все действия фиксируются в истории приложения, что обеспечивает дополнительный контроль и прозрачность использования автомобиля.

Процесс подключения сервиса максимально упрощен: достаточно установить приложение GWM на смартфон и авторизоваться по номеру телефона, указанному при покупке. После активации открывается полный набор функций удаленного управления. Часть сервисов предоставляются бесплатно на три года (например, управление замками и мониторинг статусов), а расширенные возможности — на три месяца. Лимит бесплатного интернет-трафика составляет 100 Мб в месяц, чего достаточно для большинства случаев использования.

Haval M6 продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах продаж бренда, уступая только модели Jolion. С июня 2023 по декабрь 2025 года в России реализовано более 80 тысяч экземпляров, причем более половины из них оснащены роботизированной коробкой передач. Это говорит о стабильном интересе к кроссоверу среди российских автолюбителей, особенно ценящих сочетание совместимости и современных технологий.

Производство Haval M6 организовано на калужском заводе «Автомобильные технологии» по полному циклу, включая сварку, окраску и окончательную сборку кузова. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой ​​механикой или семиступенчатым «роботом» DCT с постоянным сцеплением. Такой выбор трансмиссии позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под разные предпочтения водителей.

Особое внимание уделено адаптации к российским условиям: усиленная антикоррозийная обработка, увеличенный бачок стеклоомывателя, аккумулятор повышенной емкости, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также доработанная подвеска и рулевое управление. Все это делает M6 практичным выбором для эксплуатации в разных климатических и дорожных условиях.

Цены на Haval M6 2026 года варьируются от 1 999 000 рублей за версию с механической коробкой до 2 299 000 рублей за модификацию с роботизированной трансмиссией. Такой ценовой диапазон делает модель одной из наиболее доступных в сегменте кроссоверов с современными цифровыми возможностями.

С января 2026 года владельцы Haval, Tank и Wey с активированными сервисами GWM Connection получили возможность интеграции автомобиля с экосистемой «умного дома» — управление теперь возможно через Яндекс Станции, ТВ Станции и приложение «Дом с Алисой». Это еще один шаг к созданию уюта, где автомобиль становится частью повседневной жизни, а не просто средством передвижения.