Телематические сервисы GWM Connection для Haval M6: дистанционный запуск, климат-контроль и интеграция с умным домом

31 января 2026, 19:27
Haval M6 2026: новые возможности управления автомобилем через смартфон в России
Haval M6 2026: новые возможности управления автомобилем через смартфон в России
В России стартовали продажи обновленного Haval M6 2026 года с расширенными цифровыми функциями. Теперь владельцы могут управлять ключевыми системами кроссовера через смартфон, что подчеркивает технологический прогресс модели и ее адаптацию к российским условиям.
Российский рынок кроссоверов пополнился новым обновлением: Haval M6 2026 года теперь работает с телематическим комплексом GWM Connection, который предоставляет владельцам доступ к дистанционному управлению автомобилем через мобильное приложение. Это решение не только обеспечивает курс на цифровизацию бренда, но и делает повседневные устройства более удобными и современными.
Внедрение телематических сервисов стало логичным шагом для Haval, опережающим растущий спрос на умные функции в автомобилях. С помощью GWM Connection водитель может удаленно запереть или открыть дверь, завести двигатель, а также заранее прогреть или охладить салон, чтобы поездка начиналась с максимальным комфортом. Все действия фиксируются в истории приложения, что обеспечивает дополнительный контроль и прозрачность использования автомобиля.
Процесс подключения сервиса максимально упрощен: достаточно установить приложение GWM на смартфон и авторизоваться по номеру телефона, указанному при покупке. После активации открывается полный набор функций удаленного управления. Часть сервисов предоставляются бесплатно на три года (например, управление замками и мониторинг статусов), а расширенные возможности — на три месяца. Лимит бесплатного интернет-трафика составляет 100 Мб в месяц, чего достаточно для большинства случаев использования.
Haval M6 продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах продаж бренда, уступая только модели Jolion. С июня 2023 по декабрь 2025 года в России реализовано более 80 тысяч экземпляров, причем более половины из них оснащены роботизированной коробкой передач. Это говорит о стабильном интересе к кроссоверу среди российских автолюбителей, особенно ценящих сочетание совместимости и современных технологий.
Производство Haval M6 организовано на калужском заводе «Автомобильные технологии» по полному циклу, включая сварку, окраску и окончательную сборку кузова. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым «роботом» DCT с постоянным сцеплением. Такой выбор трансмиссии позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под разные предпочтения водителей.
Особое внимание уделено адаптации к российским условиям: усиленная антикоррозийная обработка, увеличенный бачок стеклоомывателя, аккумулятор повышенной емкости, подогрев передних сидений и лобового стекла, а также доработанная подвеска и рулевое управление. Все это делает M6 практичным выбором для эксплуатации в разных климатических и дорожных условиях.
Цены на Haval M6 2026 года варьируются от 1 999 000 рублей за версию с механической коробкой до 2 299 000 рублей за модификацию с роботизированной трансмиссией. Такой ценовой диапазон делает модель одной из наиболее доступных в сегменте кроссоверов с современными цифровыми возможностями.
С января 2026 года владельцы Haval, Tank и Wey с активированными сервисами GWM Connection получили возможность интеграции автомобиля с экосистемой «умного дома» — управление теперь возможно через Яндекс Станции, ТВ Станции и приложение «Дом с Алисой». Это еще один шаг к созданию уюта, где автомобиль становится частью повседневной жизни, а не просто средством передвижения.
Похожие материалы Хавейл
-
29.01.2026, 10:59
Какие автомобили чаще всего угоняли в 2025 году в России и почему
В 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Почему это происходит и что делать владельцам — разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 08:31
Сколько стоит содержать Haval M6 и Volvo XC60: сравнение расходов и нюансов
Сравниваем эксплуатационные расходы, доступность запчастей и особенности обслуживания Haval M6 и Volvo XC60 первого поколения. Узнайте, чем отличается бюджетный кроссовер из Китая от премиального шведа, и на что стоит обратить внимание при покупке и ремонте.Читать далее
-
17.01.2026, 18:24
Стоит ли покупать Haval M6 в 2026 году: все плюсы и минусы кроссовера
Haval M6 ворвался на рынок с заманчивой ценой и обещаниями надежности. Но насколько он хорош на самом деле? Мы разобрали технические детали, слабые и сильные стороны. Не спешите с выводами - есть нюансы.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 08:02
Автомобили из Китая на «ручке» уходят в прошлое на российском рынке
Рынок автомобилей стремительно меняется. Привычные опции уходят в прошлое. Китайские производители задают новые тренды. Водители делают свой однозначный выбор. Что происходит с механической коробкой? Цифры говорят сами за себя.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
29.01.2026, 10:59
Какие автомобили чаще всего угоняли в 2025 году в России и почему
В 2025 году в России резко вырос интерес угонщиков к отечественным и китайским автомобилям. Lada Niva оказалась в центре внимания, а спрос на запчасти подогревает криминальный рынок. Почему это происходит и что делать владельцам — разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 08:31
Сколько стоит содержать Haval M6 и Volvo XC60: сравнение расходов и нюансов
Сравниваем эксплуатационные расходы, доступность запчастей и особенности обслуживания Haval M6 и Volvo XC60 первого поколения. Узнайте, чем отличается бюджетный кроссовер из Китая от премиального шведа, и на что стоит обратить внимание при покупке и ремонте.Читать далее
-
17.01.2026, 18:24
Стоит ли покупать Haval M6 в 2026 году: все плюсы и минусы кроссовера
Haval M6 ворвался на рынок с заманчивой ценой и обещаниями надежности. Но насколько он хорош на самом деле? Мы разобрали технические детали, слабые и сильные стороны. Не спешите с выводами - есть нюансы.Читать далее
-
16.01.2026, 18:01
Сколько реально стоит эксплуатация Haval M6 на дистанции в 10 тысяч км — цифры поражают
Владелец Haval M6 делится личным опытом расходов за 10 100 км. Подсчитаны все траты: от шин до штрафов. Итоговая сумма может удивить даже бывалых водителей. Стоимость километра - не так однозначна, как кажется. Сравнение с другими моделями раскрывает неожиданные детали.Читать далее
-
14.01.2026, 05:20
Почему обмен Ларгуса на Haval M6 обернулся разочарованием для владельца
Владелец Ларгуса решился на покупку нового Haval M6. Ожидания не оправдались: динамика слабая, багажник неудобный, расходы на обслуживание выросли. Почему смена автомобиля стала ошибкой, и что важно учесть при выборе.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
10.12.2025, 12:14
Топ-10 самых доступных авто в России: что купить дешевле 2 миллионов рублей в 2025 году
Цены на машины продолжают расти. Найти новый автомобиль стало сложнее. Но бюджетные варианты еще остались. Мы изучили российский авторынок. Вот список доступных моделей. Узнайте, что можно купить выгодно.Читать далее
-
12.11.2025, 16:23
Калужский завод «Автомобильные технологии» увеличил выпуск кроссоверов Haval M6
В Калужской области автозавод вышел на новый уровень. Производство кроссоверов набрало максимальные обороты. Модель быстро завоевала популярность среди покупателей. Эксперты отмечают рост интереса к новинке.Читать далее
-
01.10.2025, 08:02
Автомобили из Китая на «ручке» уходят в прошлое на российском рынке
Рынок автомобилей стремительно меняется. Привычные опции уходят в прошлое. Китайские производители задают новые тренды. Водители делают свой однозначный выбор. Что происходит с механической коробкой? Цифры говорят сами за себя.Читать далее