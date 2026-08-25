25 августа 2026, 12:59
Haval M6 2026: обновления, которые удивили рынок кроссоверов России
25 августа 2026, 12:59
Haval M6 2026: обновления, которые удивили рынок кроссоверов России
Бюджетно, но не тесно: честный разбор самого доступного кроссовера Haval
Haval M6 2026: обновления, которые удивили рынок кроссоверов России
Эксперты отмечают неожиданные перемены в Haval M6 2026 года: кроссовер получил новые опции, сохранил цену и стал просторнее конкурентов. Какие детали модернизации оказались решающими, что осталось прежним и почему этот автомобиль продолжает удерживать внимание покупателей - рассказываем, что важно знать перед покупкой. Не прошли мимо и спорные моменты, которые часто игнорируют.
По данным «За рулем», обновленный Haval M6, появившийся на российском рынке в 2023 году, сумел удивить даже скептиков. Модель, которую многие считали устаревшей на фоне других представителей бренда, неожиданно стала одним из лидеров по продажам среди кроссоверов. Причина проста: при схожей стоимости с Haval Jolion, M6 заметно крупнее и просторнее, что сразу выделяет его на фоне конкурентов.
Внешние перемены оказались минимальными - производитель ограничился заменой серебристой решетки радиатора на черную глянцевую. А вот интерьер преобразился заметно сильнее. Теперь руль обтянут кожей и оснащен подогревом по всему ободу, а к фронтальным подушкам безопасности добавились боковые. На потолке появился очечник, что редко встретишь в этом сегменте.
Медиасистема обзавелась 12,3-дюймовым экраном с повышенной яркостью, а камера заднего вида теперь рисует динамические линии для парковки. Несмотря на эти улучшения, салон не стал ультрасовременным, но и винтажным его уже не назовешь. Важно, что производитель не стал поднимать цену: базовая версия с механикой стоит 2 099 000 рублей, а вариант с автоматом - 2 349 000 рублей. В своем классе дешевле найти сложно.
Главное преимущество M6 - простор. На втором ряду свободно размещаются три взрослых человека ростом до 190 см, что подтверждено практикой. Аналогичные по цене модели, такие как Haval Jolion, Jaecoo J6 и Tenet T4, не могут похвастаться таким запасом места. Багажник объемом 808 литров также выделяется на фоне конкурентов: несколько чемоданов помещаются без труда.
Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Такой подход к конструкции добавляет надежности, что особенно ценится в России. Мощность двигателя - 143 л.с., крутящий момент - 202 Н·м. Динамика спокойная: разгон до 100 км/ч занимает около 13 секунд, а расход топлива составляет 10-10,5 л на 100 км. Капот удерживается металлической палкой, которая мешает доступу к мотору - решение спорное, но не критичное.
Привод остался только передним, клиренс - 170 мм. На бездорожье рассчитывать не стоит, а вот плавность хода на разбитых дорогах - сильная сторона M6. Подвеска эффективно сглаживает неровности, позволяя двигаться быстрее там, где другие кроссоверы уже вынуждены сбавлять скорость.
Оснащение выдает бюджетный характер модели: простая отделка, слабая шумоизоляция, минимальные уплотнители стекол, из-за чего ветер слышен уже с 70 км/ч. Нет поддержки Android Auto и Apple CarPlay, отсутствует авторежим фар, подогрев сидений и центральный подлокотник для задних пассажиров. Зато есть регулировка наклона спинок и подрулевые лепестки - неожиданные опции для этого класса.
Приборная панель осталась аналоговой, а экран бортового компьютера выглядит устаревшим. Цветовая гамма кузова ограничена тремя вариантами: белый, черный и серый. Диски - только одного дизайна, а салон всегда черный с тканевой отделкой. Комплектация - одна на весь модельный ряд, что не оставляет пространства для индивидуализации.
Если Вы не знали, Haval - это бренд, принадлежащий китайскому автогиганту Great Wall Motors, который активно развивает свое присутствие в России с 2019 года. Компания делает ставку на кроссоверы и внедорожники, предлагая широкий модельный ряд для разных сегментов рынка. Haval M6 - одна из самых доступных и популярных моделей марки, отличающаяся простотой конструкции и надежностью. В последние годы бренд укрепил позиции благодаря локализации производства и адаптации автомобилей под российские условия эксплуатации.
Похожие материалы Хавейл
-
31.07.2026, 08:39
Haval M6 на вторичке: что скрывают доступная цена и большие размеры
Haval M6 часто выбирают за выгодное сочетание просторного салона и доступной цены. Но есть нюансы эксплуатации. Перед покупкой важно знать слабые места. Не все проблемы видны сразу.Читать далее
-
21.07.2026, 10:02
Почему покупатели выбирают Haval M6 вместо Lada Largus: разница в оснащении и цене
В российских автосалонах все чаще наблюдается тенденция: потенциальные покупатели Lada Largus предпочитают уходить к Haval M6. Причина - современное оснащение, комфорт и технологии при схожей стоимости. Почему это важно для рынка и как меняются ожидания семейных клиентов - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 06:02
Haval M6 против Mazda CX-5: вместимость или управляемость - что важнее для России
В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.Читать далее
-
08.06.2026, 14:43
TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России
В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
07.06.2026, 13:25
Почему TENET T4L 2026 выбирают вместо Haval: опыт владельца и нюансы покупки
Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.Читать далее
-
04.06.2026, 13:14
TENET T4L выходит на рынок: новый конкурент Haval M6 с современным интерьером
На российском рынке появился TENET T4L - кроссовер, который по цене и техническим характеристикам сопоставим с Haval M6, но предлагает более современный интерьер и расширенный набор опций. Почему эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте доступных семейных автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2026, 04:50
Haval Jolion и Haval M6: сравнение кроссоверов на фоне падения спроса и скидок
Российский рынок кроссоверов переживает непростые времена: спрос падает, дилеры вынуждены снижать цены даже на такие популярные модели, как Haval Jolion и Haval M6. В чем их ключевые различия и какой вариант окажется выгоднее для покупателя - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 07:24
Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей
Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
31.07.2026, 08:39
Haval M6 на вторичке: что скрывают доступная цена и большие размеры
Haval M6 часто выбирают за выгодное сочетание просторного салона и доступной цены. Но есть нюансы эксплуатации. Перед покупкой важно знать слабые места. Не все проблемы видны сразу.Читать далее
-
21.07.2026, 10:02
Почему покупатели выбирают Haval M6 вместо Lada Largus: разница в оснащении и цене
В российских автосалонах все чаще наблюдается тенденция: потенциальные покупатели Lada Largus предпочитают уходить к Haval M6. Причина - современное оснащение, комфорт и технологии при схожей стоимости. Почему это важно для рынка и как меняются ожидания семейных клиентов - в материале.Читать далее
-
18.06.2026, 06:02
Haval M6 против Mazda CX-5: вместимость или управляемость - что важнее для России
В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.Читать далее
-
08.06.2026, 14:43
TENET T4L выходит на рынок: новые комплектации, цены и особенности для России
В дилерской сети TENET стартовали продажи кроссовера T4L в версиях Актив и Прайм. Новинка выделяется просторным салоном, современными опциями и адаптацией к российским условиям. Важно знать, чем T4L отличается от конкурентов и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
07.06.2026, 13:25
Почему TENET T4L 2026 выбирают вместо Haval: опыт владельца и нюансы покупки
Владелец TENET T4L 2026 поделился опытом покупки и эксплуатации, объяснил, почему отказался от Haval, и отметил плюсы и минусы новой модели. В условиях перемен на рынке его история может быть полезна тем, кто выбирает семейный кроссовер.Читать далее
-
04.06.2026, 13:14
TENET T4L выходит на рынок: новый конкурент Haval M6 с современным интерьером
На российском рынке появился TENET T4L - кроссовер, который по цене и техническим характеристикам сопоставим с Haval M6, но предлагает более современный интерьер и расширенный набор опций. Почему эта новинка может изменить расстановку сил в сегменте доступных семейных автомобилей - в нашем материале.Читать далее
-
27.05.2026, 04:50
Haval Jolion и Haval M6: сравнение кроссоверов на фоне падения спроса и скидок
Российский рынок кроссоверов переживает непростые времена: спрос падает, дилеры вынуждены снижать цены даже на такие популярные модели, как Haval Jolion и Haval M6. В чем их ключевые различия и какой вариант окажется выгоднее для покупателя - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:20
Продажа Haval M6 после полугода ожидания: цена сделки и выбор нового кроссовера
Владелец Haval M6 спустя полгода самостоятельных попыток продажи реализовал кроссовер за 1,65 млн рублей и теперь ждет новый Haval H3 с полным приводом. Как изменился рынок и почему трейд-ин оказался невыгоден - в нашем материале.Читать далее
-
24.05.2026, 05:13
Почему Haval M6 стал драйвером роста выручки завода в Калуге в 29 раз
Завод «ПСМА Рус» в Калуге смог увеличил выручку в 29 раз благодаря запуску производства Haval M6. Модель быстро стала самой доступной в своем классе, несмотря на компромиссную комплектацию. Почему россияне выбирают именно этот кроссовер - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 07:24
Renault Duster снова на рынке РФ: что изменилось и почему это важно для покупателей
Renault Duster вернулся в Россию через параллельный импорт из ОАЭ, но теперь это только переднеприводные версии без гарантии и привычных зимних опций. Разбираемся, насколько актуальна покупка такого автомобиля в 2026 году и есть ли у него реальные конкуренты.Читать далее
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 4 640 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 12 990 000 РBMW X5 M 2021 в Москве
- 3 990 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 12 990 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 9 900 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве