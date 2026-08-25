Бюджетно, но не тесно: честный разбор самого доступного кроссовера Haval

Haval M6 2026: обновления, которые удивили рынок кроссоверов России

Эксперты отмечают неожиданные перемены в Haval M6 2026 года: кроссовер получил новые опции, сохранил цену и стал просторнее конкурентов. Какие детали модернизации оказались решающими, что осталось прежним и почему этот автомобиль продолжает удерживать внимание покупателей - рассказываем, что важно знать перед покупкой. Не прошли мимо и спорные моменты, которые часто игнорируют.

По данным «За рулем», обновленный Haval M6, появившийся на российском рынке в 2023 году, сумел удивить даже скептиков. Модель, которую многие считали устаревшей на фоне других представителей бренда, неожиданно стала одним из лидеров по продажам среди кроссоверов. Причина проста: при схожей стоимости с Haval Jolion, M6 заметно крупнее и просторнее, что сразу выделяет его на фоне конкурентов.

Внешние перемены оказались минимальными - производитель ограничился заменой серебристой решетки радиатора на черную глянцевую. А вот интерьер преобразился заметно сильнее. Теперь руль обтянут кожей и оснащен подогревом по всему ободу, а к фронтальным подушкам безопасности добавились боковые. На потолке появился очечник, что редко встретишь в этом сегменте.

Медиасистема обзавелась 12,3-дюймовым экраном с повышенной яркостью, а камера заднего вида теперь рисует динамические линии для парковки. Несмотря на эти улучшения, салон не стал ультрасовременным, но и винтажным его уже не назовешь. Важно, что производитель не стал поднимать цену: базовая версия с механикой стоит 2 099 000 рублей, а вариант с автоматом - 2 349 000 рублей. В своем классе дешевле найти сложно.

Главное преимущество M6 - простор. На втором ряду свободно размещаются три взрослых человека ростом до 190 см, что подтверждено практикой. Аналогичные по цене модели, такие как Haval Jolion, Jaecoo J6 и Tenet T4, не могут похвастаться таким запасом места. Багажник объемом 808 литров также выделяется на фоне конкурентов: несколько чемоданов помещаются без труда.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Такой подход к конструкции добавляет надежности, что особенно ценится в России. Мощность двигателя - 143 л.с., крутящий момент - 202 Н·м. Динамика спокойная: разгон до 100 км/ч занимает около 13 секунд, а расход топлива составляет 10-10,5 л на 100 км. Капот удерживается металлической палкой, которая мешает доступу к мотору - решение спорное, но не критичное.

Привод остался только передним, клиренс - 170 мм. На бездорожье рассчитывать не стоит, а вот плавность хода на разбитых дорогах - сильная сторона M6. Подвеска эффективно сглаживает неровности, позволяя двигаться быстрее там, где другие кроссоверы уже вынуждены сбавлять скорость.

Оснащение выдает бюджетный характер модели: простая отделка, слабая шумоизоляция, минимальные уплотнители стекол, из-за чего ветер слышен уже с 70 км/ч. Нет поддержки Android Auto и Apple CarPlay, отсутствует авторежим фар, подогрев сидений и центральный подлокотник для задних пассажиров. Зато есть регулировка наклона спинок и подрулевые лепестки - неожиданные опции для этого класса.

Приборная панель осталась аналоговой, а экран бортового компьютера выглядит устаревшим. Цветовая гамма кузова ограничена тремя вариантами: белый, черный и серый. Диски - только одного дизайна, а салон всегда черный с тканевой отделкой. Комплектация - одна на весь модельный ряд, что не оставляет пространства для индивидуализации.

Если Вы не знали, Haval - это бренд, принадлежащий китайскому автогиганту Great Wall Motors, который активно развивает свое присутствие в России с 2019 года. Компания делает ставку на кроссоверы и внедорожники, предлагая широкий модельный ряд для разных сегментов рынка. Haval M6 - одна из самых доступных и популярных моделей марки, отличающаяся простотой конструкции и надежностью. В последние годы бренд укрепил позиции благодаря локализации производства и адаптации автомобилей под российские условия эксплуатации.