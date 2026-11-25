25 ноября 2026, 07:17
Haval M6: доступный кроссовер оказался под угрозой из-за экономики калужской сборки
Haval M6: доступный кроссовер оказался под угрозой из-за экономики калужской сборки
Калужский завод «ПСМА Рус» может потерять сборку Haval M6: низкая маржа сочетается с отсутствием компенсации утильсбора по «Зеленой шкале». Среди рассматриваемых вариантов: локализация обновленной модели или уход с рынка.
Российский рынок новых автомобилей получил заметного игрока: Haval M6 вошел в топ-6 продаж, разойдясь тиражом свыше 36 тысяч машин за год. Калужский кроссовер обошел Lada Largus и обе «Нивы», а также опередил каждую из моделей Changan в отдельности. Однако за рыночным успехом стоит производственная дилемма, которая может изменить судьбу модели.
Почему M6 выбирают
Ключевой аргумент покупателей — сочетание габаритов и цены. При длине кузова 4664 мм M6 назван самым доступным кроссовером С-класса в России: комплектация «Оптимум» с МКПП заявлена от 2 049 000 рублей, версия с семиступенчатым роботом — от 2 349 000 рублей. Итоговая стоимость зависит от кредитных программ, трейд-ина и скидок. Багажник превышает 800 литров при поднятом заднем диване — редкий показатель в классе. Модель оснащается турбомотором 1.5 литра мощностью 143 л. с. и крутящим моментом 202 Н·м, работает на АИ-92. Расход заявлен на уровне 8,2–8,3 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 12,7–12,9 секунды. Привод — только передний, подвеска — McPherson спереди и многорычажная сзади. Среди компромиссов эксперты отмечают скромный набор теплых опций, недостаток систем безопасности и валкую управляемость.
В чем проблема калужской сборки
Производство ведется на площадке «ПСМА Рус» в Калуге, а не на головном заводе Haval в Тульской области, где не хватило места. Старт состоялся в феврале 2025 года с крупноузловой сборки, а с июля предприятие перешло к сварке и окраске кузовов. По данным «Ведомостей», проект может быть недостаточно прибыльным: невысокая цена оставляет небольшую маржу обеим сторонам. Дополнительный фактор — утилизационный сбор: упрощенный механизм «Зеленая шкала» на «ПСМА Рус» не распространяется. Для полной компенсации требуется 2000 баллов локализации, при обычном порядке — 3701. В 2025 году предприятие выпустило 24,5 тысячи машин при проектной мощности около 125 тысяч в год.
Какие сценарии рассматриваются
Китайская сторона прорабатывала два пути. Первый — выпуск рестайлинговой версии M6 с максимальной долей российских компонентов, что помогло бы решить вопрос локализации. Второй — прекращение продаж в России: даже при хороших объемах производитель может выбрать меньший тираж, если каждая машина приносит больше прибыли. Упоминается и перенос производства на площадку, участвующую в «Зеленой шкале», например на «Автотор», но это предположение, а не подтвержденное решение. Объявленного отказа от модели нет. Для покупателей уход M6 означал бы потерю одного из самых доступных крупных кроссоверов; выгодоприобретателями могли бы стать Веста SW Cross и, возможно, Lada Largus.
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