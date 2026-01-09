Семейный простор или компромиссы? - Неожиданные нюансы владения Haval M6

9 января 2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.
Haval M6 предлагает много пространства за скромные деньги. За габаритами и внутренним объемом этот кроссовер легко соперничает с более дорогими моделями. Внешний вид современный, хотя в нем просматриваются черты автомобилей десятилетней давности. Практичным плюсом для российских дорог является оцинкованный кузов, хотя крыша сделана из обычной стали.
В салоне встречаются простые, но неожиданные решения. Руль регулируется только по наклону, что может не устроить высоких водителей. Мультимедийная система с большим 10.25-дюймовым экраном выглядит достойно, но изображение на нем бледное, а беспроводные Apple CarPlay и Android Auto отсутствуют. Подогрев сидений есть только для подушек, спинки остаются холодными — это мелочь, но в морозы заметная. Зато приборная панель читается отлично, а климат-контроль с физическими кнопками интуитивно понятен.
Главное достоинство модели — простор. На втором ряду места очень много, даже троим взрослым будет комфортно. Для пассажиров сзади предусмотрены дефлекторы обдува и USB-порт. Багажник огромный: 808 литров под полкой, а со сложенными спинками объем превышает 2000 литров. Проем широкий, форма правильная, что для этого сегмента большая редкость.
Техническая часть предсказуема. Под капотом — проверенный турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 143 л.с., который работает на 92-м бензине и отличается минимальными требованиями к обслуживанию благодаря распределенному впрыску. На выбор предлагаются шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями от Great Wall. Привод только передний, что для кого-то может быть минусом.
В движении M6 не отличается резвостью: разгон до сотни занимает около 12–13 секунд. Подвеска энергоемкая, хорошо справляется с неровностями, но в поворотах ощущаются крены, а руль не отличается информативностью. Расход топлива в городе составляет 10.5–12 литров, на трассе — 8–9 литров, зимой с прогревами может достигать 13 литров. Это не рекордные показатели, но для автомобиля таких размеров и массы — ожидаемые.
К плюсам можно отнести привлекательную цену, просторный салон, огромный багажник, надежную многорычажную подвеску сзади и проверенный двигатель. Бренд Haval уверенно чувствует себя на рынке, поэтому с перепродажей проблем, скорее всего, не возникнет.
Однако есть и минусы: отсутствие регулировки руля по вылету, только передний привод, повышенный шум от колес на скорости выше 80 км/ч, простые материалы в отделке и не самый экономичный расход топлива. Тем, кто ждет от машины современных технологий и азартной управляемости, M6 может показаться скучным.
В итоге Haval M6 — это семейный кроссовер без лишних амбиций. Он не претендует на статус премиального, но предлагает практичность и разумную экономию. Остается только решить, готовы ли вы мириться с его компромиссами ради большого пространства и доступной цены.
