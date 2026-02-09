Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 15:01

Что выбрать для семьи и города — плюсы и минусы Haval M6 и Mazda CX-5 глазами владельцев и экспертов

Haval M6 против Mazda CX-5: сравнение характеристик, комфорта и цен на рынке

Два популярных кроссовера - Haval M6 и Mazda CX-5 - оказались в центре внимания благодаря разнице в оснащении, расходе топлива и стоимости обслуживания. Мы разобрали реальные отзывы, технические параметры и актуальные цены, чтобы понять, какой из них выгоднее и удобнее для российских дорог.

Сравнение Haval M6 и Mazda CX-5 сегодня актуально как никогда: оба кроссовера пользуются высоким спросом, но различаются по ключевым параметрам, которые важны для российских автолюбителей. В условиях глобального рынка и роста цен на новые автомобили выбор между моделями становится не просто вопросом вкуса, а явной дилеммой, влияющей на семейный бюджет и комфорт в повседневной эксплуатации.

Haval M6 — это крупный кроссовер, построенный на базе Honda CR-V, что уже говорит о его вместительности и ориентации в семейных поездках. В салоне просторно, багажник вмещает все необходимое для дальних поездок, климат-контроль работает четко даже в жару. Однако отсутствие полного привода ограничивает передвижение по бездорожью, а зимой расход топлива заметно увеличивается. Владельцы также отмечают, что тормозная система могла бы быть эффективнее, особенно при полной комплектации.

Mazda CX-5 давно закрепилась в рейтингах как один из самых сбалансированных кроссоверов. Здесь на первом месте - управляемость и надежность. Автоматическая коробка передач работает плавно, подвеска гасит неровности, расход топлива остается на приемлемом уровне даже в стандартных пробках. Внутри - качественные материалы отделки и продуманная эргономика, что особенно ценят те, кто проводит за рулем много времени. Среди минусов - более высокая стоимость обслуживания и запчастей, а также не самый вместительный багажник по сравнению с конкурентом.

Если говорить о ценах, то на рынке новые автомобили Haval M6 выглядят привлекательнее: базовые комплектации выглядят заметно хуже, чем у Mazda CX-5. Однако на вторичном рынке ситуация меняется – Mazda держит цену лучше, ликвидность у нее выше. Владельцы отмечают, что CX-5 легче продать без таких существенных потерь, как Haval M6, который может задерживаться в продаже дольше, особенно если речь идет о машинах с пробегом.

Владельцы выбирают автомобили согласно своим ключевым запросам. Если для вас главное — это вместимость и доступная цена, то выбор чаще падает на Haval M6. Те же, кто в первую очередь ценит отточенную управляемость, экономичность и престиж марки, склоняются к Mazda CX-5.

У каждой из этих моделей есть свои сильные и слабые стороны, поэтому окончательный выбор всегда зависит от приоритетов будущего владельца. Особенно ярко эти различия проявляются в реалиях российских дорог и климата, что находит прямое подтверждение в повседневном опыте автомобилистов.

Упомянутые модели: Haval M6, Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Mazda
