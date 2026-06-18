Что выбрать для семьи и города — минусы и плюсы Haval M6 и Mazda CX-5 глазами владельцев и экспертов

Haval M6 против Mazda CX-5: вместимость или управляемость - что важнее для России

В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.

В условиях роста цен и перемен на рынке выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится особенно актуальным. Оба кроссовера предлагают разные преимущества для российских дорог, но какой из них окажется практичнее для семьи и города - зависит от приоритетов владельца.

В последние годы российский рынок новых автомобилей переживает не самые простые времена: цены растут, а привычные бренды уходят на фоне кризиса. На этом фоне выбор между Haval M6 и Mazda CX-5 становится не просто вопросом вкуса, а очевидной дилеммой для тех, кто ищет семейный кроссовер с учетом российских реалий.

Haval M6 — это крупный кроссовер, построенный на базе Honda CR-V, который сразу выделяется просторным салоном и вместительным багажником. Для семейных и дальних поездок он кажется идеальным: места всем хватает, климат-контроль справляется даже с жарой. Однако отсутствие полного привода ограничивает возможности для бездорожья, а зимой расход топлива ощутимо увеличивается. Владельцы также отмечают, что тормоза можно было бы сделать эффективнее, особенно в топовых версиях.

Mazda CX-5 давно закрепилась в рейтингах как один из самых сбалансированных кроссоверов. Здесь ставка сделана на управляемость и надежность: автоматическая коробка работает плавно, подвеска уверенно гасит неровности, а расход топлива остается в разумных пределах даже в стандартных пробках. Внутри — качественные материалы и продуманная эргономика, что особенно ценят те, кто проводит за рулем много времени. Минусы — более высокая стоимость обслуживания и запчастей, а также менее вместительный багажник по сравнению с Haval M6.

По цене новый Haval M6 выглядит привлекательнее, но базовые комплектации Mazda CX-5 обычно богаче по оснащению. На вторичном рынке ситуация меняется: Mazda CX-5 лучше сохраняет стоимость и быстрее находит нового владельца, тогда как Haval M6 может задержаться в продаже, особенно если пробег уже значительный.

Для полноты картины стоит добавить: Haval M6 чаще всего выбирают те, кто ищет максимальное пространство за минимальные деньги, а Mazda CX-5 — для тех, кто не готов жертвовать комфортом и динамикой. Оба кроссовера адаптированы к российским условиям, но разница в подходах к комфорту, расходу и ликвидности может стать определяющей. Важно помнить, что на рынке кроссоверов конкуренция велика, и даже небольшие нюансы могут повлиять на итоговый выбор.

Выбор между моделями зависит от приоритетов: если важна вместимость и доступная цена — чаще всего выбирают Haval M6. Тем, кто ценит управляемость, экономичность и престижность бренда, ближе Mazda CX-5. В условиях российских дорог и климата эти различия становятся особенно заметными. Кстати, интерес к практичным и универсальным транспортным средствам растет не только среди автомобилистов: например, в материале нового практичного велосипеда Kona Unity также достигается универсальность и адаптация к современным условиям.