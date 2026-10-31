Больше невыгодно: почему производство Haval M6 в Калуге может прекратиться — названа главная причина

Почему Haval M6 может уйти с конвейера в Калуге — названа причина

Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.

Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.

Калужский завод ПСМА заинтересован как в локализации производства, так и в возможности получать компенсацию утилизационного сбора. По информации «Ведомостей», Haval и MGC Group (бывшая Magna в России) обсуждают дальнейшую судьбу кроссовера Haval M6, который собирают на мощностях в Калужской области.

Один из источников издания допускает полную остановку сборки. Другой считает, что кроссовер может быть обновлен; также рассматривается вариант замены его более маржинальной моделью. Окончательного решения, как отмечает собеседник «Ведомостей», пока нет.

Поводом для обсуждения могло стать отсутствие у ПСМА льгот по системе Минпромторга, которая предусматривает компенсацию утильсбора автопроизводителям. Размер возмещения зависит от уровня локализации модели, оцениваемого в баллах. Для полной компенсации в 2025 году необходимо было набрать 1500 баллов. В 2026-м порог вырос до 2000, а в 2027 году должен достичь 2567.

По данным источников, без завершения выпуска бюджетной модели завод становится экономически невыгодным. Однако продолжение производства пока остается лишь одним из вариантов, что является нетрадиционным решением.

Первоначально на ПСМА выпускали M6 из готовых машинокомплектов. Производство началось зимой 2025 года. В июле того же года модель перевели на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. За 2025 год с калужского конвейера сошло 24 500 автомобилей.

Компания Great Wall ранее сообщала, что машина калужской сборки адаптирована к особым условиям: на основные элементы кузова и колесные арки нанесено антикоррозийное покрытие, передние сиденья и наружные зеркала оборудованы подогревом, а бачок стеклоомывателя увеличен до 4,5 литра.

Haval M6 занимает второе место по доступности среди кроссоверов в России после Jolion. Модель предлагается с передним приводом и 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л. с. Покупатель может выбрать шестиступенчатую механическую коробку или семиступенчатый «робот».

В своем ценовом сегменте M6 конкурирует с другими новыми кроссоверами стоимостью до 2,5 млн рублей. Их подробно разбирали в ценовом обзоре . Сам Haval M6 в исполнении «Оптимум» 2026 модельного года стоит 2 099 000 рублей с механической коробкой и 2 349 000 рублей с «роботом». Обе версии получили двигатель 1.5T мощностью 143 л. с. и передний привод.

По данным «Дня автоновостей», в августе 2026 года версия с механической коробкой подорожала на 50 тыс. рублей, цена автомобиля с «роботом» не изменилась. Haval и MGC Group продолжают обсуждать перспективу выпуска моделей в Калуге.