Haval обновил Jolion для России. Сколько будет стоить и когда появится у дилеров
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
В салоне появилась рулевая колонка с регулировкой не только по высоте, но и по вылету, даже в базовой комплектации. Также во всех кроссоверах есть задний парктроник и система контроля давления в шинах. Начиная с комплектации Elite, доступна телематическая система Haval Connection, работающая в паре с мобильным приложением My Haval. В комплектцию Premium добавили вентиляцию водительского кресла, электропривод пассажирского сиденья и атмосферную подсветку на 64 цвета, но убрали передний парктроник, проекционный дисплей, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль. Все это теперь доступно только в новой топовой версии Tech+, которая может похвастаться еще и панорамной крышей с люком.
Цены уже известны. Базовый Haval Jolion с МКПП подорожал до 1 999 000 рублей (+50 000 рублей). Комплектация Elite с «роботом» стоит теперь от 2 299 000 рублей, а топовое исполнение Tech+ прибавило сразу 200 000 рублей и стоит минимум 2 799 000 рублей. У дилеров новинка появится до конца текущего месяца.
-
29.01.2024, 00:07
5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов. Они привлекают отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества. В январе 2024-го многие из них продаются с серьезными скидками.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
29.01.2024, 00:07
5 самых дешевых китайских кроссоверов в России в январе 2024 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов. Они привлекают отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества. В январе 2024-го многие из них продаются с серьезными скидками.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
- 2 686 415 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 239 900 РHaval Jolion 2023 в Зеленограде
- 1 649 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 250 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 2 513 900 РHaval Jolion 2023 в Зеленограде
- 2 489 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 2 020 000 РHaval Jolion 2021 в Зеленограде
- 2 200 000 РHaval Jolion 2021 в Москве
- 2 299 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 2 275 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий