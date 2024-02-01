Haval обновил Jolion для России. Сколько будет стоить и когда появится у дилеров

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В прошлом году более половины всех мировых продаж Haval Jolion пришлось на Россию. Поэтому рестайлинговый вариант дебютировал в нашей стране и в Китае одновременно. Безошибочно опознать новинку можно по новой, более солидной решетке радиатора с черными вертикальными ламелями вместо хромированных горизонтальных. В заднем бампере появилась имитация диффузора, а на порогах и колесных арках – черные накладки. Спойлер на двери багажника теперь по умолчанию черный, независимо от цвета кузова. Из палитры эмалей убрали белый оттенок, зато интерьер можно заказать в красно-черных тонах. В техническом плане изменений нет.

В салоне появилась рулевая колонка с регулировкой не только по высоте, но и по вылету, даже в базовой комплектации. Также во всех кроссоверах есть задний парктроник и система контроля давления в шинах. Начиная с комплектации Elite, доступна телематическая система Haval Connection, работающая в паре с мобильным приложением My Haval. В комплектцию Premium добавили вентиляцию водительского кресла, электропривод пассажирского сиденья и атмосферную подсветку на 64 цвета, но убрали передний парктроник, проекционный дисплей, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль. Все это теперь доступно только в новой топовой версии Tech+, которая может похвастаться еще и панорамной крышей с люком.

Фото: Haval

Цены уже известны. Базовый Haval Jolion с МКПП подорожал до 1 999 000 рублей (+50 000 рублей). Комплектация Elite с «роботом» стоит теперь от 2 299 000 рублей, а топовое исполнение Tech+ прибавило сразу 200 000 рублей и стоит минимум 2 799 000 рублей. У дилеров новинка появится до конца текущего месяца.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р )

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