Haval обновила два своих популярных кроссовера: первые фото
Фото: Haval
Теперь автомобили можно заказать в новом ярком оттенке «металлик» под названием «Магматический красный». Кроссоверы 2022 модельного года отличаются иным дизайном переднего и заднего бампера, а также новой контрастной решеткой радиатора, окрашенной в черный цвет. Кроме того, изменилась форма передних противотуманных фар. У дилеров обновленные Haval F7 и Haval F7х появятся в феврале.
Покупатели по-прежнему могут выбирать между двумя рядными «турбочетверками» объемом 1,5 литра и 2,0 литра. В первом случае мощность составляет 150 л.с. (280 Нм), а во втором достигает 190 л.с. (340 Нм). Оба двигателя работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT.
- 1 819 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 330 000 РHaval F7 2022 в Москве
- 2 580 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 660 000 РHaval F7 2021 в Москве
- 2 130 000 РHaval F7x 2019 в Москве
- 2 580 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 1 990 000 РHaval F7 2020 в Москве
- 2 260 000 РHaval F7x 2020 в Москве
- 2 650 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 2 110 000 РHaval F7x 2020 в Москве
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