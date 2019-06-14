14 июня 2019, 11:58
Haval объявил летние скидки на кроссоверы
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Российский офис Haval объявил о выгодном предложении на покупку нового Haval F7, а также кроссоверов H-серии. С учетом всех акций скидка может достигать 150 тысяч рублей. Предложение действительно до 31 августа.
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Вчера на открытии завода Haval в Тульской области была названа цена только базовой версии – 1 449 000 рублей ...Читать далее
При покупке кроссоверов Haval Н2, Haval Н6 или Haval Н9 до конца июня можно получить скидку до 140 000 рублей. Максимальная выгода достигается за счет стандартной скидки по кредиту или трейд-ин, которая составляет для Haval Н2 и Haval Н6 50 000 рублей, а для Haval Н9 – 70 000 рублей. К ней добавляется сезонная скидка на покупку кроссоверов 2018 и 2019 годов выпуска: Haval Н2 и Haval Н6 – по 60 000 рублей, а на Haval Н9 – 70 000 рублей. Эта скидка распространяется на все комплектации кроссоверов.
С января по май 2019 года российские дилеры Haval реализовали 2 767 автомобилей или в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне модельный ряд китайской марки пополнился в нашей стране новой моделью – ярким кроссовером Haval F7. Его выпускают на недавно построенном заводе Haval в Тульской области. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 1 449 000 рублей.
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Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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