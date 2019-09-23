23 сентября 2019, 16:42
Haval объявил о сотрудничестве с Xiaomi
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Фото: Haval
Китайские бренды Haval и Xiaomi договорились о стратегическом партнерстве на российском рынке. Компании объединяет стремление к инновациям и технологичности. В рамках сотрудничества они планируют реализовать несколько крупных проектов.
Фото: Haval
Молодые и амбициозные китайские бренды, Haval и Xiaomi, решили объединить усилия по завоеванию российского рынка. Компании роднит общая философия, которую можно выразить фразой «Доступность инноваций и технологий». Начало сотрудничеству положила акция Xiaomi, в которой компания разыгрывала среди российских клиентов коробку техники MiBox. Cуперприз доставил лично глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань на инновационном кроссовере Haval F7.
В дальнейшем бренды планируют несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке. Подробности сотрудничества пока не разглашаются, но компании обещают сообщить интересные новости в самое ближайшее время.
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Xiaomi — наш надежный стратегический партнер. Мы уверены, что вместе нам удастся расширить свои горизонты в России и выйти на новые рубежи. Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия. Это партнерство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты.
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Чэн Сяогуан, генеральный директор ООО «Хавейл Моторс Рус»
Обе компании достаточно молоды. Xiaomi была основана в 2010 году. Спустя четыре года выпустила популярную линейку смартфонов Redmi, объем продаж которых всего за несколько лет перешагнул планку в 100 миллионов единиц. Бренд Haval был представлен широкой аудитории в 2013 году. Пять лет спустя он вошел в ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире SUV. В 5-летней перспективе марка планирует ежегодно продавать не менее 2 млн автомобилей и стать SUV-брендом №1 в мире.
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Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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