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23 сентября 2019, 16:42

Haval объявил о сотрудничестве с Xiaomi

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Фото: Haval
Китайские бренды Haval и Xiaomi договорились о стратегическом партнерстве на российском рынке. Компании объединяет стремление к инновациям и технологичности. В рамках сотрудничества они планируют реализовать несколько крупных проектов.
Haval объявил о сотрудничестве с Xiaomi

Фото: Haval

Молодые и амбициозные китайские бренды, Haval и Xiaomi, решили объединить усилия по завоеванию российского рынка. Компании роднит общая философия, которую можно выразить фразой «Доступность инноваций и технологий». Начало сотрудничеству положила акция Xiaomi, в которой компания разыгрывала среди российских клиентов коробку техники MiBox. Cуперприз доставил лично глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань на инновационном кроссовере Haval F7.

В дальнейшем бренды планируют несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке. Подробности сотрудничества пока не разглашаются, но компании обещают сообщить интересные новости в самое ближайшее время.

Чэн Сяогуан, генеральный директор ООО «Хавейл Моторс Рус» « Xiaomi — наш надежный стратегический партнер. Мы уверены, что вместе нам удастся расширить свои горизонты в России и выйти на новые рубежи. Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия. Это партнерство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты. »
Чэн Сяогуан, генеральный директор ООО «Хавейл Моторс Рус»

Обе компании достаточно молоды. Xiaomi была основана в 2010 году. Спустя четыре года выпустила популярную линейку смартфонов Redmi, объем продаж которых всего за несколько лет перешагнул планку в 100 миллионов единиц. Бренд Haval был представлен широкой аудитории в 2013 году. Пять лет спустя он вошел в ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире SUV. В 5-летней перспективе марка планирует ежегодно продавать не менее 2 млн автомобилей и стать SUV-брендом №1 в мире.


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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
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Haval объявил о сотрудничестве с Xiaomi
Молодые и амбициозные китайские бренды, Haval и Xiaomi, решили объединить усилия по завоеванию российского рынка. Компании роднит общая философия, которую можно выразить фразой «Доступность инноваций и технологий». Начало сотрудничеству положила акция Xiaomi, в которой компания разыгрывала среди российских клиентов коробку техники MiBox. Cуперприз доставил лично глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань на инновационном кроссовере Haval F7.В дальнейшем бренды планируют несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке. Подробности сотрудничества пока не разглашаются, но компании обещают сообщить интересные новости в самое ближайшее время.{{person_269_Xiaomi — наш надежный стратегический партнер. Мы уверены, что вместе нам удастся расширить свои горизонты в России и выйти на новые рубежи. Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия. Это партнерство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты.}}Обе компании достаточно молоды. Xiaomi была основана в 2010 году. Спустя четыре года выпустила популярную линейку смартфонов Redmi, объем продаж которых всего за несколько лет перешагнул планку в 100 миллионов единиц. Бренд Haval был представлен широкой аудитории в 2013 году. Пять лет спустя он вошел в ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в мире SUV. В 5-летней перспективе марка планирует ежегодно продавать не менее 2 млн автомобилей и стать SUV-брендом №1 в мире.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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