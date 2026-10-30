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Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 18:28

Как китайские кроссоверы захватили 7,5% российского автопарка

Как китайские кроссоверы захватили 7,5% российского автопарка

Больше, чем просто цифры: почему Jolion стал народным кроссовером и как вторичный рынок меняет расстановку сил

Как китайские кроссоверы захватили 7,5% российского автопарка

К середине 2026 года в России зарегистрировали более 690 тысяч автомобилей Haval. Марка опередила Chery и Geely, а ее доля среди китайских легковых машин достигла примерно 20%. Среди важных факторов - сборка в Тульской области и популярность Jolion.

К середине 2026 года в России зарегистрировали более 690 тысяч автомобилей Haval. Марка опередила Chery и Geely, а ее доля среди китайских легковых машин достигла примерно 20%. Среди важных факторов - сборка в Тульской области и популярность Jolion.

В российском парке уже около 3,5 млн китайских легковых автомобилей, это примерно 7,5% всех зарегистрированных машин. К середине 2026 года крупнейшую долю среди них занял Haval.

По данным «Автостата», в стране насчитывается более 690 тысяч автомобилей этой марки. На Haval приходится около 20% китайского легкового автопарка. Chery насчитывает 662,5 тысячи машин, а показатель Geely составляет примерно 576 тысяч. Далее идет Changan с 270,9 тысячами автомобилей, у Лифан 151,3 тысячи. 

Отрыв от ближайшего конкурента невелик: Haval опережает Chery менее чем на 30 тысяч машин. Это обеспечивает долгое присутствие Chery на российском рынке, а также большой парк автомобилей на базе Tiggo.

У Haval есть еще одна важная опора: производство в России. Автомобили марки собирают на заводе в Тульской области. Местная площадка помогает сделать машины более стабильными и быстрее адаптироваться к особенностям рынка. Российским покупателям предложили несколько кроссоверов разных классов: компактный Jolion, более крупные F7 и Dargo.

История интереса отечественной промышленности к зарубежной автомобильной технике началась задолго до рынка китайских авто: материалы о японских лесовозах рассказывают, какие решения применяли советские инженеры.

Особое место в парке Haval занял Jolion. Доступный городской кроссовер уже несколько лет остается одним из самых продаваемых в стране. Покупателей привлекли просторный салон и современное оформление. Среди достоинств модели также отмечают высокий дорожный просвет и наличие полноприводных версий.

Количество Jolion растет и за счет вторичного рынка: модель все чаще появляется среди подержанных автомобилей. Это увеличивает количество машин марки на дорогах.

Geely сохраняет прочные позиции на третьем месте. Спросом используйте Coolray и Monjaro. Geely выбирается водителями, которым нужен вместительный кроссовер с улучшенным оснащением.

Согласно прогнозу, парк китайских машин продолжит расти, соотношение марок может измениться: на на рынке появятся новые бренды, произойдет расширение местного производства, привычные модели иногда будут под другими названиями. При выборе авто одной статистики распространенности недостаточно. Стоит заранее оценить стоимость обслуживания, доступность запчастей, условия гарантий и репутацию дилера.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro (от 2 119 990 Р), Changan CS55 (от 1 269 900 Р)
Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Changan, Lifan
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