25 декабря 2019, 16:33
Haval открыл в России еще шесть дилерских центров
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Фото: Haval
Китайская марка Haval продолжает расширять дилерскую сеть в России. За последние время открылись новые автосалоны в шести городах страны: Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Петрозаводске, Подольске и Санкт-Петербурге.
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В Екатеринбурге партнером бренда стала компания «Лаки Моторс». Автосалон открылся на улице Умельцев, дом 2. В Краснодаре новый дилерский центр «Юг-Авто» появился на улице имени Дзержинского, д. 102. В Петрозаводске на Лесном проспекте, 55 открылся автосалон Haval от компании «КМ-Групп». Жители Подольска смогут приобрести вседорожники Haval в автосалоне «Авторусь» на проспекте Юных Ленинцев, д.1И. В Москве на 47 км МКАД (пос. Московский, д. Говорово) открылся автосалон Haval компании Major. Наконец, в Санкт-Петербурге партнером марки стала компания «Сатурн», которая ждет клиентов на Выборгском шоссе, дом 27 корп. 2.
Уходящий 2019 года стал для марки Haval в России очень удачным. Благодаря открытию собственного завода в Тульской области и масштабной экспансии в регионы, компании удалось добиться рекордных продаж. Сейчас в шоу-румах представлены пять вседорожников Haval: H2 (от 1 108 400 рублей), H6 (от 1 127 800 рублей) и H9 (от 2 532 000 рублей), а также новые F7 (от 1 449 000 рублей) и F7x (от 1 549 000 рублей).
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Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
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Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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