5 июня 2019, 14:47

Haval открыл завод и назвал цену F7

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На торжественной церемонии открытия первого в России завода китайской марки Haval была названа цена кроссовера Haval F7. Именно он станет первой моделью, выпуск которой наладят на новом предприятии в Тульской области.
Haval открыл завод и назвал цену F7
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Интрига последних нескольких месяцев развеялась. Первый кроссовер Haval российской сборки - Haval F7 - будет стоить минимум 1 449 000 рублей. Об этом представители марки Haval сообщили сегодня на открытии автозавода в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. С 5 июня дилеры Haval начинают принимать заказы на яркий молодежный вседорожник.

Российским покупателям предложат две модификации – с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с 2,0-литровым агрегатом, выдающим 190 сил. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть передним или полным. В прайс-листе – три комплектации: Comfort, Elite и Premium. Список базового оснащения подразумевает наличие светодиодных ДХО, противотуманных фар, четырех подушек безопасности, медиасистемы с экраном диагональю 9 дюймов, климат-контроля и круиз-контроля. Покупатели топовых комплектаций получат кроссовер с «умными» системами безопасности, камерами кругового обзора, панорамным люком и светодиодной оптикой.

Завод Haval станет первым собственным предприятием китайского автопроизводителя в России. Общая площадь производства превышает 2 млн кв. метров. Инвестиции составили порядка 500 млн долларов. Локализация должна быть на уровне 70 - 75%. Мощность производства на первом этапе будет в пределах 30 000 автомобилей в год. Проектная мощность завода в 5 раз больше. Специально для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле сегодня организуют презентацию инвестиционного проекта по строительству завода Haval, а также познакомят лидеров двух стран с продукцией предприятия.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
Анатолий05.06.2019 16:53
1.5млн.
И они рассчитывают на хороший спрос?
Либо грядет подорожание авто либо они не в своем уме.
Сергей06.06.2019 12:46
Можно закрывать завод.=) )
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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Новый Haval F7x будут продавать в России
Не, может и 150 сил ему хватит, но у машины такой агрессивный дизайн, ощущение, что там под капотом не то что 190, а все 500 лошадей должно быть. Хотя, конечно, с таким мотором цена у него уже будет не очень адекватная. Думаю, что 190 сильный, двухлитровый мотор золотая середина.
Каратай
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Haval открыл завод и назвал цену F7
{{material_126677}}Интрига последних нескольких месяцев развеялась. Первый кроссовер Haval российской сборки - Haval F7 - будет стоить минимум 1 449 000 рублей. Об этом представители марки Haval сообщили сегодня на открытии автозавода в индустриальном парке «Узловая» под Тулой. С 5 июня дилеры Haval начинают принимать заказы на яркий молодежный вседорожник.Российским покупателям предложат две модификации – с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с 2,0-литровым агрегатом, выдающим 190 сил. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть передним или полным. В прайс-листе – три комплектации: Comfort, Elite и Premium. Список базового оснащения подразумевает наличие светодиодных ДХО, противотуманных фар, четырех подушек безопасности, медиасистемы с экраном диагональю 9 дюймов, климат-контроля и круиз-контроля. Покупатели топовых комплектаций получат кроссовер с «умными» системами безопасности, камерами кругового обзора, панорамным люком и светодиодной оптикой.Завод Haval станет первым собственным предприятием китайского автопроизводителя в России. Общая площадь производства превышает 2 млн кв. метров. Инвестиции составили порядка 500 млн долларов. Локализация должна быть на уровне 70 - 75%. Мощность производства на первом этапе будет в пределах 30 000 автомобилей в год. Проектная мощность завода в 5 раз больше. Специально для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле сегодня организуют презентацию инвестиционного проекта по строительству завода Haval, а также познакомят лидеров двух стран с продукцией предприятия.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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