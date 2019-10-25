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25 октября 2019, 23:55

Haval планирует локализовать сборку еще одного рамного внедорожника

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Фото: Haval
На конвейер тульского завода Haval может встать четвертая модель – среднеразмерный рамный внедорожник Haval H5. Сборку автомобиля планируют наладить в России в 2020 году.
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Как стало известно журналистам Drom, марка Haval не хочет останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году на тульском заводе может начаться сборка Haval H5, который известен российским автолюбителям как Hover H5. Впервые марка Hover появилась в нашей стране в 2005 году. Тогда автомобили оснащались 2,4-литровыми бензиновыми моторами Mitsubishi 4G64. Двумя годами позднее, сборку внедорожника наладили в Московской области. Но в 2015 году после обвала рубля производство свернули и Hover покинул российский рынок.

Затем в 2017 году автомобиль под именем DW Hower встал на конвейер ставропольского завода Derways, где выпускался вплоть до начала нынешнего года. Эта версия внедорожника оснащалась 2,0-литровым бензиновым турбомотором.

Современный Haval H5 несильно изменился внешне. Как и все рамные внедорожники он тяготеет к классическому дизайну. Зато его салон полностью преобразился. Теперь он выдержан в стиле Haval H6. В Поднебесной автомобиль оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» (индекс GW4D20) мощностью 150 л.с. и 190 л.с. С какими агрегатами Haval H5 предложат российским покупателям, пока неизвестно. На китайском рынке внедорожник стоит чуть дешевле Haval F7.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В Ставрополе остановлен выпуск DW Hower
Приобрел Н-5 в конце апреля, проехал более 17т.км. Очень доволен. Комфортный и надежный. Проходимость проверена болотами и песками.
Дмитрий
Начались продажи внедорожника DW Hower H5
Такая цена для престарелой модели высоковата, на мой взгляд. А еще надо принять во внимание традиционно невысокое качество отечественной сборки и все те проблемы, которые были у исходного китайца. Вряд ли кто-нибудь их исправил, проще салон кожей обить, чем решить множество конструктивных косяков.
Игорь
В России стартовал выпуск DW Hower H5
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
Сергей
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Haval планирует локализовать сборку еще одного рамного внедорожника
{{material_127925}}Как стало известно журналистам Drom, марка Haval не хочет останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году на тульском заводе может начаться сборка Haval H5, который известен российским автолюбителям как Hover H5. Впервые марка Hover появилась в нашей стране в 2005 году. Тогда автомобили оснащались 2,4-литровыми бензиновыми моторами Mitsubishi 4G64. Двумя годами позднее, сборку внедорожника наладили в Московской области. Но в 2015 году после обвала рубля производство свернули и Hover покинул российский рынок.Затем в 2017 году автомобиль под именем DW Hower встал на конвейер ставропольского завода Derways, где выпускался вплоть до начала нынешнего года. Эта версия внедорожника оснащалась 2,0-литровым бензиновым турбомотором.Современный Haval H5 несильно изменился внешне. Как и все рамные внедорожники он тяготеет к классическому дизайну. Зато его салон полностью преобразился. Теперь он выдержан в стиле Haval H6. В Поднебесной автомобиль оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» (индекс GW4D20) мощностью 150 л.с. и 190 л.с. С какими агрегатами Haval H5 предложат российским покупателям, пока неизвестно. На китайском рынке внедорожник стоит чуть дешевле Haval F7.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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