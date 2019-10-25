25 октября 2019, 23:55
Haval планирует локализовать сборку еще одного рамного внедорожника
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Фото: Haval
На конвейер тульского завода Haval может встать четвертая модель – среднеразмерный рамный внедорожник Haval H5. Сборку автомобиля планируют наладить в России в 2020 году.
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Затем в 2017 году автомобиль под именем DW Hower встал на конвейер ставропольского завода Derways, где выпускался вплоть до начала нынешнего года. Эта версия внедорожника оснащалась 2,0-литровым бензиновым турбомотором.
Современный Haval H5 несильно изменился внешне. Как и все рамные внедорожники он тяготеет к классическому дизайну. Зато его салон полностью преобразился. Теперь он выдержан в стиле Haval H6. В Поднебесной автомобиль оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» (индекс GW4D20) мощностью 150 л.с. и 190 л.с. С какими агрегатами Haval H5 предложат российским покупателям, пока неизвестно. На китайском рынке внедорожник стоит чуть дешевле Haval F7.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Приобрел Н-5 в конце апреля, проехал более 17т.км. Очень доволен. Комфортный и надежный. Проходимость проверена болотами и песками.
Такая цена для престарелой модели высоковата, на мой взгляд. А еще надо принять во внимание традиционно невысокое качество отечественной сборки и все те проблемы, которые были у исходного китайца. Вряд ли кто-нибудь их исправил, проще салон кожей обить, чем решить множество конструктивных косяков.
Наш автопром никогда не выйдет из кризиса, пока будет выпускать устаревшие иностранные модели. Какой бы ни была комплектация, это все равно Грейт Вол, которому уже сто лет. Раньше только удачные европейские модели копировали, теперь уже и за китайские принялись. Позор!
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