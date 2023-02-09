Haval планирует привезти в Россию новый кроссовер: как он будет выглядеть

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Haval предлагает российским подписчикам выбрать дизайн для новой модели. Вариантов всего два. Один сдержанный классический, второй – «модный, инновационный, соответствующий современным трендам». И хотя модель напрямую не называется, портал «Китайские автомобили» утверждает , что речь идет о двух версиях кроссовера Haval H6 нового поколения.

Вариант с классической шестиугольной решеткой в Китае предлагается с традиционными бензиновым двигателями. «Инновационная» версия с широкой безрамочной решеткой оснащена гибридной силовой установкой. На момент публикации по результатам народного голосования с небольшим перевесом побеждал второй вариант. Соотношение сил 36% к 43%. Каждый пятый участник опроса (21%) утверждал, что более важное значение имеет не дизайн, а цена и комплектация.

На «домашнем» рынке в Китае Haval H6 третьего поколения предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 196 сил и 2,0-литровой «четвёркой» на 211 сил. Для Казахстана отдачу агрегатов придушили до 150 и 204 сил соответственно. Привод – передний или полный. Гибридный вариант основан на 1,5-литровом бензиновом двигателе, который дополнен электромотором. Суммарная мощность силовой установки достигает 326 сил и 530 Нм.

Упомянутые модели: Haval H6 (от 1 169 000 Р )

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