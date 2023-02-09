Haval планирует привезти в Россию новый кроссовер: как он будет выглядеть
Вариант с классической шестиугольной решеткой в Китае предлагается с традиционными бензиновым двигателями. «Инновационная» версия с широкой безрамочной решеткой оснащена гибридной силовой установкой. На момент публикации по результатам народного голосования с небольшим перевесом побеждал второй вариант. Соотношение сил 36% к 43%. Каждый пятый участник опроса (21%) утверждал, что более важное значение имеет не дизайн, а цена и комплектация.
На «домашнем» рынке в Китае Haval H6 третьего поколения предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 196 сил и 2,0-литровой «четвёркой» на 211 сил. Для Казахстана отдачу агрегатов придушили до 150 и 204 сил соответственно. Привод – передний или полный. Гибридный вариант основан на 1,5-литровом бензиновом двигателе, который дополнен электромотором. Суммарная мощность силовой установки достигает 326 сил и 530 Нм.
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Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
-
23.08.2022, 13:27
Haval решил отказаться от бензиновых двигателей
Китайский концерн Great Wall Motors сообщил, что входящий в него бренд Haval в течение ближайших десяти лет полностью прекратит продавать автомобили с традиционными бензиновыми двигателями.Читать далее
-
17.12.2021, 13:49
Самые популярные автомобили в Китае в ноябре 2021 года
В ноябре 2021 года китайские дилеры реализовали 2,5 млн новых легковых автомобилей. Цифра внушительная, но в ноябре 2020-го продали на 9% больше машин. Титул бестселлера продолжает удерживать седан Volkswagen Lavida.Читать далее
-
11.12.2021, 15:30
Крутые новинки: чем удивит нас Китай в 2022 году
2022 год имеет все шансы стать «годом Китая» в России, поскольку ожидается большое поступление новинок китайского автопрома, ранее не представленных на нашем рынке. На данный момент известно о семи новых моделях кроссоверов, которые будут доступны российским покупателям. Читать далее
-
30.08.2021, 17:57
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
Китайский автомобильный рынок – один из самых крупных в мире. Каждый месяц здесь продают примерно столько же новых машин, сколько в России за целый год. В пятерку лидеров сумел пробиться один электрокар и только один кроссовер, все остальные – седаны.Читать далее
-
21.06.2021, 17:59
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае
Китайский рынок новых автомобилей на порядок крупнее российского. За месяц там продается больше машин, чем у нас за целый год. Например, в мае 2021 года дилеры Поднебесной реализовали свыше 2 млн машин.Читать далее
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