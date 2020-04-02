2 апреля 2020, 00:41
Haval поддержит клиентов
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Российский офис Haval проинформировал о мерах, предпринятых для поддержки клиентов в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Дилерские центры марки по всей России по-прежнему готовы в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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Кроме того, изменяются условия программы «Помощь на дороге». При возникновении нештатной ситуации в дороге, эвакуатор отвезет неисправный автомобиль к дому автовладельца, если дилерский центр закрыт. Затем, как только авторизированный сервис возобновит работу, за автомобилем вновь пришлют эвакуатор, чтобы доставить его в ремонт.
В настоящее время у Haval в России насчитывается 82 дилерских центра и 3 авторизованных сервисных центра. По данным аналитического агентства «Автостат» в феврале отечественные дилеры реализовали 1 220 автомобилей марки или в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Haval занимает первое место по продажам в России среди других китайских брендов.
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09.09.2016, 09:37
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29.03.2020, 21:18
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
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