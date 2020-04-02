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2 апреля 2020, 00:41

Haval поддержит клиентов

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Российский офис Haval проинформировал о мерах, предпринятых для поддержки клиентов в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Дилерские центры марки по всей России по-прежнему готовы в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по ремонту и обслуживанию автомобилей.
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В связи с тем, что в нерабочую неделю дилерские центры закрыты, компания «Хавейл Мотор Рус» решила увеличить период обращения в сервис для проведения регулярного технического осмотра. Теперь перепробег допускается до 1 000 километров.

Кроме того, изменяются условия программы «Помощь на дороге». При возникновении нештатной ситуации в дороге, эвакуатор отвезет неисправный автомобиль к дому автовладельца, если дилерский центр закрыт. Затем, как только авторизированный сервис возобновит работу, за автомобилем вновь пришлют эвакуатор, чтобы доставить его в ремонт.

В настоящее время у Haval в России насчитывается 82 дилерских центра и 3 авторизованных сервисных центра. По данным аналитического агентства «Автостат» в феврале отечественные дилеры реализовали 1 220 автомобилей марки или в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Haval занимает первое место по продажам в России среди других китайских брендов.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В России сертифицировали рамный Haval H5
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Макс
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
Олег
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Haval поддержит клиентов
{{material_128896}}В связи с тем, что в нерабочую неделю дилерские центры закрыты, компания «Хавейл Мотор Рус» решила увеличить период обращения в сервис для проведения регулярного технического осмотра. Теперь перепробег допускается до 1 000 километров.Кроме того, изменяются условия программы «Помощь на дороге». При возникновении нештатной ситуации в дороге, эвакуатор отвезет неисправный автомобиль к дому автовладельца, если дилерский центр закрыт. Затем, как только авторизированный сервис возобновит работу, за автомобилем вновь пришлют эвакуатор, чтобы доставить его в ремонт.В настоящее время у Haval в России насчитывается 82 дилерских центра и 3 авторизованных сервисных центра. По данным аналитического агентства «Автостат» в феврале отечественные дилеры реализовали 1 220 автомобилей марки или в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Haval занимает первое место по продажам в России среди других китайских брендов.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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