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1 августа 2019, 14:02

Haval получит от правительства России льготы в обмен на миллиардные инвестиции

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Межведомственная комиссия одобрила заявку «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Китайский автопроизводитель обязуется вложить в российское производство десятки миллиардов рублей. В ответ он получит доступ к государственным субсидиям.
Haval получит от правительства России льготы в обмен на миллиардные инвестиции
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В рамках СПИК компания Haval планирует инвестировать более 40 млрд рублей в локализацию производства моторов, трансмиссий, электронных компонентов и систем управления автомобилем. После открытия новых производственных площадок в Тульской области появится почти 900 дополнительных рабочих мест. В ответ, согласно условиям контракта, компания будет получать от правительства компенсацию утилизационного сбора, без которой автомобильное производство в нашей стране нерентабельно.

Первый собственный завод китайской автомобильной марки в России открылся в 2019 году в Тульской области. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млн долларов. Сейчас здесь собирают кроссоверы Haval F7, которым прочат титул бестселлера бренда. Производственный план на нынешний год составляет порядка 8 тысяч экземпляров Haval F7. До конца года на конвейер должны встать еще две модели – внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. 

Проектная мощность предприятия – до 150 000 автомобилей в год. Производство осуществляется по принципу полного цикла, включая штамповку, сварку, окраску и сборку. Сейчас локализация производства на тульском заводе Нaval находится на уровне 30%. Дальнейшее расширение мощностей, строительство заводов по выпуску моторов и коробок передач позволит увеличить ее до 70%. Собранные в России вседорожники Haval компания планирует экспортировать в страны СНГ и Европы.

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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Haval получит от правительства России льготы в обмен на миллиардные инвестиции
{{material_127075}}В рамках СПИК компания Haval планирует инвестировать более 40 млрд рублей в локализацию производства моторов, трансмиссий, электронных компонентов и систем управления автомобилем. После открытия новых производственных площадок в Тульской области появится почти 900 дополнительных рабочих мест. В ответ, согласно условиям контракта, компания будет получать от правительства компенсацию утилизационного сбора, без которой автомобильное производство в нашей стране нерентабельно.Первый собственный завод китайской автомобильной марки в России открылся в 2019 году в Тульской области. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млн долларов. Сейчас здесь собирают кроссоверы Haval F7, которым прочат титул бестселлера бренда. Производственный план на нынешний год составляет порядка 8 тысяч экземпляров Haval F7. До конца года на конвейер должны встать еще две модели – внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. Проектная мощность предприятия – до 150 000 автомобилей в год. Производство осуществляется по принципу полного цикла, включая штамповку, сварку, окраску и сборку. Сейчас локализация производства на тульском заводе Нaval находится на уровне 30%. Дальнейшее расширение мощностей, строительство заводов по выпуску моторов и коробок передач позволит увеличить ее до 70%. Собранные в России вседорожники Haval компания планирует экспортировать в страны СНГ и Европы.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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