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3 марта 2020, 17:28

Haval построит под Тулой моторный завод

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Китайская марка Haval вложит 17,8 млрд рублей в строительство собственного предприятия по производству двигателей. Новая производственная площадка появится в Тульской области по соседству с автозаводом Haval.
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Моторный завод Haval построят в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области в непосредственной близости от предприятия по выпуску автомобилей китайской марки. Цеха возведут на участке площадью 10 тысяч кв. метров. Регион получит более 300 новых рабочих мест. Ежегодно здесь смогут производить до 80 тысяч двигателей. Новое производство позволит увеличить локализацию вседорожников Haval в России.

Проектные работы должны начаться в марте 2020 года. Haval намерен инвестировать в новый завод 17,74 млрд рублей или чуть более 260 млн долларов. Для сравнения, общий объем инвестиций в строительство автосборочного предприятия под Тулой составил почти вдвое больше – около 500 млн долларов. Строительство началось осенью 2015 года, а первые серийные кроссоверы Haval F7 сошли с конвейера в мае 2019-го.

Сейчас на российском заводе Haval выпускают три модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9. В 2020 году здесь планируют наладить сборку новых моделей. По неофициальной информации, на конвейер может встать еще один рамный автомобиль – внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под именами Great Wall Hover 5 и DW Hower H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Владимир
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Ден
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
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Haval построит под Тулой моторный завод
{{material_128936}}Моторный завод Haval построят в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области в непосредственной близости от предприятия по выпуску автомобилей китайской марки. Цеха возведут на участке площадью 10 тысяч кв. метров. Регион получит более 300 новых рабочих мест. Ежегодно здесь смогут производить до 80 тысяч двигателей. Новое производство позволит увеличить локализацию вседорожников Haval в России.Проектные работы должны начаться в марте 2020 года. Haval намерен инвестировать в новый завод 17,74 млрд рублей или чуть более 260 млн долларов. Для сравнения, общий объем инвестиций в строительство автосборочного предприятия под Тулой составил почти вдвое больше – около 500 млн долларов. Строительство началось осенью 2015 года, а первые серийные кроссоверы Haval F7 сошли с конвейера в мае 2019-го.Сейчас на российском заводе Haval выпускают три модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9. В 2020 году здесь планируют наладить сборку новых моделей. По неофициальной информации, на конвейер может встать еще один рамный автомобиль – внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под именами Great Wall Hover 5 и DW Hower H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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