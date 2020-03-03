3 марта 2020, 17:28
Haval построит под Тулой моторный завод
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Китайская марка Haval вложит 17,8 млрд рублей в строительство собственного предприятия по производству двигателей. Новая производственная площадка появится в Тульской области по соседству с автозаводом Haval.
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Проектные работы должны начаться в марте 2020 года. Haval намерен инвестировать в новый завод 17,74 млрд рублей или чуть более 260 млн долларов. Для сравнения, общий объем инвестиций в строительство автосборочного предприятия под Тулой составил почти вдвое больше – около 500 млн долларов. Строительство началось осенью 2015 года, а первые серийные кроссоверы Haval F7 сошли с конвейера в мае 2019-го.
Сейчас на российском заводе Haval выпускают три модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9. В 2020 году здесь планируют наладить сборку новых моделей. По неофициальной информации, на конвейер может встать еще один рамный автомобиль – внедорожник Haval H5, ранее выпускавшийся в России под именами Great Wall Hover 5 и DW Hower H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь.
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Отзывы по теме
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
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