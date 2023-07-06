Haval предложил россиянам идеальный семейный автомобиль: сколько он стоит?
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
По габаритам Haval M6 близок к Mitsubishi Outlander или Toyota RAV4. Его длина составляет 4 664 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 729 мм. Объем багажника варьируется от 808 до 1 700 литров в зависимости от положения задних сидений. Оснащение максимально упрощено без вреда для безопасности и функциональности. Например, шкалы приборов – аналоговые, а обивка сидений – исключительно тканевая. Зато у автомобиля есть климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, пара подушек безопасности. подогрев передних сидений и зеркал, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, светодиодная оптика и стандартный набор электронных систем безопасности (ABS, ESP, HDC, TCS, HHC).
Кроссовер оснащен безальтернативным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с., который может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатым «роботом». Привод – только передний. Версия с «механикой» стоит от 1 949 000 рублей, с автоматической коробкой – от 2 099 000 рублей. Автомобили будут возить в Россию из Китая, речи о локализации на тульском автозаводе пока не идет.
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06.07.2023, 17:16
В России готовятся уравнять бумажные и электронные документы водителей
ГИБДД и Минтранс РФ готовят проект постановления правительства, которое сделает тождественными бумажные и цифровые водительские документы. Автомобилисты смогут предъявлять права и документы на машину в электронном виде, а забытые дома бумажные экземпляры больше не будут поводом для штрафа или эвакуации.Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
06.07.2023, 15:28
Эпичный полет автомобиля с последующим приземлением на крышу магазина попал на видео
Необычная авария, достойная франшизы «Форсаж», попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у одного из магазинов Саяногорска. Автомобиль использовал ограждение как рампу, чтобы взлететь на крышу торгового павильона.Читать далее
-
06.07.2023, 13:52
Как изменилась цена внедорожника УАЗ «Патриот» за последние 13 лет
Цены на новые автомобили в России стабильно растут год за годом. Журналисты выяснили, как изменилась стоимость внедорожника УАЗ «Патриот» за последние 13 лет.Читать далее
-
06.07.2023, 08:00
В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
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