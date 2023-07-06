Haval предложил россиянам идеальный семейный автомобиль: сколько он стоит?

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Дилеры Haval в России уже начали принимать предварительные заказы на новый среднеразмерный кроссовер Haval M6, который сам автопроизводитель называет «идеальным семейным автомобилем». В Китае модель дебютировала в 2017 году и изначально создавалась как упрощенная и удешевленная модификация кроссовера Haval H6 первого поколения, который в России продавался с 2015 по 2020 год. В 2020 году Haval M6 пережил рестайлинг и именно в таком виде прибудет в Россию.

По габаритам Haval M6 близок к Mitsubishi Outlander или Toyota RAV4. Его длина составляет 4 664 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 729 мм. Объем багажника варьируется от 808 до 1 700 литров в зависимости от положения задних сидений. Оснащение максимально упрощено без вреда для безопасности и функциональности. Например, шкалы приборов – аналоговые, а обивка сидений – исключительно тканевая. Зато у автомобиля есть климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и задние парктроники, пара подушек безопасности. подогрев передних сидений и зеркал, 10,25-дюймовый экран медиасистемы, светодиодная оптика и стандартный набор электронных систем безопасности (ABS, ESP, HDC, TCS, HHC).

Фото: Haval

Кроссовер оснащен безальтернативным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с., который может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 7-ступенчатым «роботом». Привод – только передний. Версия с «механикой» стоит от 1 949 000 рублей, с автоматической коробкой – от 2 099 000 рублей. Автомобили будут возить в Россию из Китая, речи о локализации на тульском автозаводе пока не идет.

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