Haval представил новый флагманский кроссовер
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Новинка представляет собой серийную версию концепта Haval XY, представленного всего несколько месяцев назад. Кроссовер построили на той же платформе Great Wall, что и другие модели Haval и WEY. Его колесная база составляет 2800 мм, длина - 4780 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1675 мм.
Внешний вид Shenshou достаточно яркий, в глаза сразу бросается гигантская решетка радиатора. Обтекаемый кузов имеет тонкие светодиодные фары и заметную световую полосу. В задней части нового Haval находится спойлер на крыше, большие светодиодные задние фонари, диффузор и четыре выхлопных патрубка.
В салоне Shenshou почти нет кнопок, кроме как на руле и дверных панелях. Cars News China сообщает, что кроссовер оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 185 л.с. и 220 Нм крутящего момента, который работает в паре с девятиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Будет также доступен вариант с двухлитровым агрегатом и гибридная модель.
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