26 октября 2017, 23:10

Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe

Заметно прогрессирующий в этом году бренд Haval пополнил свою модельную гамму новым автомобилем. Сегодня в Санкт-Петербурге презентовали кросс-купе H6 Coupe. Таким образом, официальный старт продаж новичка дан; спрашиваем его в официальных дилерских центрах Haval, коих на всю страну - 12.
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  Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe Haval Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe Haval Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe Haval Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe Haval Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe Haval Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe
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Для приобретения H6 Coupe потребуется минимальная сумма в 1 499 900 рублей. За эти деньги получаем переднеприводное шасси с 2-литровым 190-сильным бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском, вырабатывающим 310 Нм максимального крутящего момента при 2400-3600 об/мин. Мотору помогает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением Getrag (6DCT).

За вышеуказанные деньги (комплектация City) получаем весьма приличный список оснащения: мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой (PEPS), 2-зонный климат, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, смарт-ключ, салонный фильтр мелких частиц, 17-дюймовые легкосплавные диски, акустическая система с 7-ю динамиками, система беспроводной связи Bluetooth и пр.

Из технологий безопасности отметим ABS, ESP, антипробуксовочную систему EBD, помощь при спуске HDC и при подъеме (HAC), систему контроля тяги TCS, систему помощи при экстренном торможении BAS, систему приоритета педали тормоза при одновременном нажатии с педалью газа BOS, систему автоматического удержания Auto  Hold и др.

Вторая по ранжиру комплектация Lux оценена в 1 549 900 рублей. Добавлены: кожаная обивка сидений, электропривод регулировки передних сидений, 19-дюймовые легкосплавные диски, водоотталкивающие стекла передних дверей, передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине остекления.

Наконец, Elite – она самая дорога (1 629 900 рублей), но и самая оснащенная: плюс ко всему люк с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев сидений второго ряда, ксеноновые фары с автокорректором, камера для обзора слепой зоны и акустика с 8 динамиками, включая сабвуфер.

По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», H6 Coupe выполнен в новомодном сегодня стиле купе-образных кроссоверов, который жалуют, прежде всего, в премиальном сегменте. В масс-секторе обращение к данному типу кузова пока что не нашло своего широкого применения, поэтому, со слов топ-менеджера, H6 Coupe в своем роде пионер. В кулуарной беседе с г-ном Роткиным корреспондент 110km.ru возразил, что настоящим первооткрывателем здесь можно считать SsangYoung Actyon образца 2005 года. С этим зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус» согласился, но не преминул заметить, что, в сравнении с SY новый автомобиль от Haval – истинный красавец.  

С этим согласиться нетрудно: H6 Coupe и правда, выглядит симпатично. Решетка радиатора – 6-угольной формы, затемненные задние стойки, создающие эффект парящей крыши, сочетание плавных и острых линий, панорамная крыша формируют яркий облик. В отделке салона использован мягкий пластик, хорошие тканевые материалы в базовой комплектации или кожа с прострочкой «французским» двойным швом.

Михаил Роткин не исключил возможности постановки H6 Coupe на конвейер строящегося в Тульской области собственного сборочного завода Haval, пуск которого намечен на 2019 год.

Для справки: в период с января по сентябрь текущего года в России реализовано 1 324 новых автомобиля марки. Сентябрьский результат - 155 автомобилей. 

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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
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Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe
Для приобретения H6 Coupe потребуется минимальная сумма в 1 499 900 рублей. За эти деньги получаем переднеприводное шасси с 2-литровым 190-сильным бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском, вырабатывающим 310 Нм максимального крутящего момента при 2400-3600 об/мин. Мотору помогает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением Getrag (6DCT).За вышеуказанные деньги (комплектация City) получаем весьма приличный список оснащения: мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой (PEPS), 2-зонный климат, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, смарт-ключ, салонный фильтр мелких частиц, 17-дюймовые легкосплавные диски, акустическая система с 7-ю динамиками, система беспроводной связи Bluetooth и пр.Из технологий безопасности отметим ABS, ESP, антипробуксовочную систему EBD, помощь при спуске HDC и при подъеме (HAC), систему контроля тяги TCS, систему помощи при экстренном торможении BAS, систему приоритета педали тормоза при одновременном нажатии с педалью газа BOS, систему автоматического удержания Auto  Hold и др. Вторая по ранжиру комплектация Lux оценена в 1 549 900 рублей. Добавлены: кожаная обивка сидений, электропривод регулировки передних сидений, 19-дюймовые легкосплавные диски, водоотталкивающие стекла передних дверей, передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине остекления. Наконец, Elite – она самая дорога (1 629 900 рублей), но и самая оснащенная: плюс ко всему люк с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев сидений второго ряда, ксеноновые фары с автокорректором, камера для обзора слепой зоны и акустика с 8 динамиками, включая сабвуфер. По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», H6 Coupe выполнен в новомодном сегодня стиле купе-образных кроссоверов, который жалуют, прежде всего, в премиальном сегменте. В масс-секторе обращение к данному типу кузова пока что не нашло своего широкого применения, поэтому, со слов топ-менеджера, H6 Coupe в своем роде пионер. В кулуарной беседе с г-ном Роткиным корреспондент 110km.ru возразил, что настоящим первооткрывателем здесь можно считать SsangYoung Actyon образца 2005 года. С этим зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус» согласился, но не преминул заметить, что, в сравнении с SY новый автомобиль от Haval – истинный красавец.   С этим согласиться нетрудно: H6 Coupe и правда, выглядит симпатично. Решетка радиатора – 6-угольной формы, затемненные задние стойки, создающие эффект парящей крыши, сочетание плавных и острых линий, панорамная крыша формируют яркий облик. В отделке салона использован мягкий пластик, хорошие тканевые материалы в базовой комплектации или кожа с прострочкой «французским» двойным швом. Михаил Роткин не исключил возможности постановки H6 Coupe на конвейер строящегося в Тульской области собственного сборочного завода Haval, пуск которого намечен на 2019 год.Для справки: в период с января по сентябрь текущего года в России реализовано 1 324 новых автомобиля марки. Сентябрьский результат - 155 автомобилей. 
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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