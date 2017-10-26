Haval презентовал в Петербурге стильный H6 Coupe
Для приобретения H6 Coupe потребуется минимальная сумма в 1 499 900 рублей. За эти деньги получаем переднеприводное шасси с 2-литровым 190-сильным бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском, вырабатывающим 310 Нм максимального крутящего момента при 2400-3600 об/мин. Мотору помогает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением Getrag (6DCT).
За вышеуказанные деньги (комплектация City) получаем весьма приличный список оснащения: мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой (PEPS), 2-зонный климат, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, смарт-ключ, салонный фильтр мелких частиц, 17-дюймовые легкосплавные диски, акустическая система с 7-ю динамиками, система беспроводной связи Bluetooth и пр.
Из технологий безопасности отметим ABS, ESP, антипробуксовочную систему EBD, помощь при спуске HDC и при подъеме (HAC), систему контроля тяги TCS, систему помощи при экстренном торможении BAS, систему приоритета педали тормоза при одновременном нажатии с педалью газа BOS, систему автоматического удержания Auto Hold и др.
Вторая по ранжиру комплектация Lux оценена в 1 549 900 рублей. Добавлены: кожаная обивка сидений, электропривод регулировки передних сидений, 19-дюймовые легкосплавные диски, водоотталкивающие стекла передних дверей, передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности по всей длине остекления.
Наконец, Elite – она самая дорога (1 629 900 рублей), но и самая оснащенная: плюс ко всему люк с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев сидений второго ряда, ксеноновые фары с автокорректором, камера для обзора слепой зоны и акустика с 8 динамиками, включая сабвуфер.
По словам Михаила Роткина, зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус», H6 Coupe выполнен в новомодном сегодня стиле купе-образных кроссоверов, который жалуют, прежде всего, в премиальном сегменте. В масс-секторе обращение к данному типу кузова пока что не нашло своего широкого применения, поэтому, со слов топ-менеджера, H6 Coupe в своем роде пионер. В кулуарной беседе с г-ном Роткиным корреспондент 110km.ru возразил, что настоящим первооткрывателем здесь можно считать SsangYoung Actyon образца 2005 года. С этим зам. генерального директора «Хавейл Мотор Рус» согласился, но не преминул заметить, что, в сравнении с SY новый автомобиль от Haval – истинный красавец.
С этим согласиться нетрудно: H6 Coupe и правда, выглядит симпатично. Решетка радиатора – 6-угольной формы, затемненные задние стойки, создающие эффект парящей крыши, сочетание плавных и острых линий, панорамная крыша формируют яркий облик. В отделке салона использован мягкий пластик, хорошие тканевые материалы в базовой комплектации или кожа с прострочкой «французским» двойным швом.
Михаил Роткин не исключил возможности постановки H6 Coupe на конвейер строящегося в Тульской области собственного сборочного завода Haval, пуск которого намечен на 2019 год.
Для справки: в период с января по сентябрь текущего года в России реализовано 1 324 новых автомобиля марки. Сентябрьский результат - 155 автомобилей.
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