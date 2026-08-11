Haval Raptor едет в Россию через Казахстан: что известно о новом кроссовере и почему его не стоит путать с Dargo Plus

Haval Raptor выходит на рынок ЕАЭС: одобрение, сборка и новые детали

Haval Raptor официально готовится к старту продаж в Казахстане и получил ОТТС для всего ЕАЭС. Модель с необычным дизайном и мощным турбомотором уже вызвала интерес у автолюбителей. Какие особенности отличают новинку, где ее будут собирать и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Haval Raptor официально готовится к старту продаж в Казахстане и получил ОТТС для всего ЕАЭС. Модель с необычным дизайном и мощным турбомотором уже вызвала интерес у автолюбителей. Какие особенности отличают новинку, где ее будут собирать и почему это событие может повлиять на рынок - объясняем с деталями и экспертными оценками.

Появление Haval Raptor на рынке Казахстана и получение одобрения типа транспортных средств для ЕАЭС — событие, заметное в странах, которые могут изменить расстановку сил среди кроссоверов в регионах. Для российских автолюбителей это означает расширение выбора среди современных моделей, а также возможное появление новых конкурентов для уже известных брендов.

Как сообщает «Российская газета», Haval Raptor был впервые представлен в Китае в 2023 году и сразу привлек внимание необычным сочетанием угловатого дизайна и современных технологий. В Китае модель начиналась с гибридной силовой установки, но позже к ней добавился и бензиновый вариант. За рубежом, например в Саудовской Аравии, автомобиль известен как Haval V7, а в Казахстане будет продаваться под названием Haval H7. Важное замечание: в России под этим названием уже реализуется другая модель — Dargo Plus, что может вызвать путаницу у покупателей.

Для выхода на рынок Казахстана и других стран ЕАЭС, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан и Россию, Haval Raptor прошел сертификацию и получил ОТТС. Это открывает двери для массовых продаж и позволяет локализовать сборку на заводе «Астана Моторс Мануфэкчуринг Казахстан» (АММКЗ). Этот мультибрендовый завод уже выпускает автомобили GWM, Changan и Chery, что говорит о высоком уровне производственной базы.

Внешне Haval Raptor имеет резкие линии кузова и массивные пропорции, что делает его похожим на старший внедорожник H9. Однако по конструкции это классический кроссовер с несущим кузовом. Габариты модели составляют 4680 х 1950 х 1843 мм, колесная база — 2738 мм. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом, а под капотом установят 2-литровый турбированный двигатель мощностью 231 л. с., работающий в паре с 9-ступенчатым «роботом».

Судя по данным, запуск Haval Raptor в Казахстане может стать отправной точкой для дальнейшего расширения модельного ряда бренда в странах ЕАЭС. Для покупателей это означает не только появление еще одного современного кроссовера, но и возможность выбора между гибридной и бензиновой версиями. Важно помнить, что, несмотря на схожесть названий, Haval H7 в Казахстане и Dargo Plus в России — это разные автомобили. Локализация сборки на АММКЗ позволит снизить стоимость и ускорить поставки, а сертификация по стандартам ЕАЭС упростит процесс регистрации и обслуживания. В целом ситуация выглядит так, что китайские автопроизводители продолжают укреплять свои позиции на постсоветском пространстве, предлагая конкурентоспособные решения для разных рынков.

Интересно, что на фоне появления новых моделей в регионах эксперты отмечают растущий интерес к китайским брендам и их способность быстро адаптироваться к требованиям локальных рынков. Например, недавний старт обновленного УАЗ «Пикап» также вызвал обсуждение среди специалистов, которые отметили влияние новых трансмиссий и локализации производства на спрос — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о ключевых изменениях в конструкции УАЗ «Пикап» .