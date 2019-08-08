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8 августа 2019, 00:01

Haval расширяет дилерскую сеть

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Бренд Haval продолжает экспансию на российский рынок. Вслед за запуском собственного завода и началом продаж нового кроссовера Haval F7 компания открыла дополнительные дилерские центры в восьми городах России.
Haval расширяет дилерскую сеть

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По итогам минувшего месяца, Haval продолжил наращивать объемы продаж. В июле дилеры реализовали 1 180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с июлем 2018 года. Новые дилерские центры бренда появились в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле. Все они предлагают исчерпывающий ассортимент моделей Haval, доступных в России, включая новый спортивный кроссовер Haval F7. Кроме того, клиенты могут получить полный комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей бренда. В ближайшее время марка планирует открыть в нашей стране еще несколько дилерских центров.

В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. По итогам первых 7 месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране выросли в 3,3 раза – за этот период дилеры реализовали 4,7 тыс. автомобилей. Модельный ряд Haval состоит исключительно из автомобилей сегмента SUV. Отечественным покупателям предлагают компактный кроссовер H2, среднеразмерный кроссовер Н6, полноразмерный рамный внедорожник Н9 и новый кроссовер Haval F7, которому прочат лавры бестселлера марки. В ближайшее время на заводе Haval в Тульской области планируют наладить сборку еще одной модели – молодежного купе-кроссовера Haval F7x.

Упоминается автосалон КорсГрупп Haval Калуга, Томь Haval Кемерово, Автоплюс Haval Красноярск, Севертранс Haval Мурманск, СибМоторс Haval, Премьера Haval Самара, Армада-Авто Haval, Автомир Haval Ярославль

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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Haval расширяет дилерскую сеть
{{material_127075}}По итогам минувшего месяца, Haval продолжил наращивать объемы продаж. В июле дилеры реализовали 1 180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с июлем 2018 года. Новые дилерские центры бренда появились в Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Новокузнецке, Самаре, Ульяновске и Ярославле. Все они предлагают исчерпывающий ассортимент моделей Haval, доступных в России, включая новый спортивный кроссовер Haval F7. Кроме того, клиенты могут получить полный комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей бренда. В ближайшее время марка планирует открыть в нашей стране еще несколько дилерских центров.В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. По итогам первых 7 месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране выросли в 3,3 раза – за этот период дилеры реализовали 4,7 тыс. автомобилей. Модельный ряд Haval состоит исключительно из автомобилей сегмента SUV. Отечественным покупателям предлагают компактный кроссовер H2, среднеразмерный кроссовер Н6, полноразмерный рамный внедорожник Н9 и новый кроссовер Haval F7, которому прочат лавры бестселлера марки. В ближайшее время на заводе Haval в Тульской области планируют наладить сборку еще одной модели – молодежного купе-кроссовера Haval F7x.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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