8 августа 2019, 00:01
Haval расширяет дилерскую сеть
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Бренд Haval продолжает экспансию на российский рынок. Вслед за запуском собственного завода и началом продаж нового кроссовера Haval F7 компания открыла дополнительные дилерские центры в восьми городах России.
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В настоящее время в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра Haval. По итогам первых 7 месяцев 2019 года продажи марки в нашей стране выросли в 3,3 раза – за этот период дилеры реализовали 4,7 тыс. автомобилей. Модельный ряд Haval состоит исключительно из автомобилей сегмента SUV. Отечественным покупателям предлагают компактный кроссовер H2, среднеразмерный кроссовер Н6, полноразмерный рамный внедорожник Н9 и новый кроссовер Haval F7, которому прочат лавры бестселлера марки. В ближайшее время на заводе Haval в Тульской области планируют наладить сборку еще одной модели – молодежного купе-кроссовера Haval F7x.
Упоминается автосалон КорсГрупп Haval Калуга, Томь Haval Кемерово, Автоплюс Haval Красноярск, Севертранс Haval Мурманск, СибМоторс Haval, Премьера Haval Самара, Армада-Авто Haval, Автомир Haval Ярославль
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04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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