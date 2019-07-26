26 июля 2019, 21:19
Haval с автографом Путина отправили в китайский музей
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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали в Тульской области на торжественной церемонии открытия российского завода Haval. Для них 5 июня организовали импровизированный смотр автомобилей марки в Кремле. Кроссовер Haval F7, на котором расписались главы двух государств, решили не продавать.
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Во время презентации, организованной 5 июня во дворе Большого кремлевского дворца, председатель правления Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь предложил Владимиру Путину и Си Цзиньпину расписаться на память на капоте белоснежного кроссовера. Кстати, вокруг фотографии капота, в Сети разгорелись нешуточные дискуссии. Дело в том, что в обозначенной на капоте дате «5.06.2019» шестерка оказалась удивительно похожей на пятерку.
В российском представительстве Haval сразу же заявили, что продавать автомобиль не будут. Кроссовер мог бы положить начало музею на предприятии в Тульской области, но в компании решили иначе. Новенький Haval F7 российской сборки отправился в музей Haval в Китае.
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08.07.2019, 03:51
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
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