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26 июля 2019, 21:19

Haval с автографом Путина отправили в китайский музей

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Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали в Тульской области на торжественной церемонии открытия российского завода Haval. Для них 5 июня организовали импровизированный смотр автомобилей марки в Кремле. Кроссовер Haval F7, на котором расписались главы двух государств, решили не продавать.
Haval с автографом Путина отправили в китайский музей
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Вчера на открытии завода Haval в Тульской области была названа цена только базовой версии – 1 449 000 рублей ...
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В китайском городе Баодин расположен музей марки Haval. На экспозиции представлены как серийные автомобили, так и концепт-кары. Корреспондент портала «Китайские автомобили», посетивший музей в апреле 2019 года, кроссовера Haval F7 там не нашел. Теперь понятно почему. Все протокольные мероприятия планируются за несколько месяцев. По-видимому, музейщики заранее оставили место для кроссовера с автографами глав России и Китая.

Во время презентации, организованной 5 июня во дворе Большого кремлевского дворца, председатель правления Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь предложил Владимиру Путину и Си Цзиньпину расписаться на память на капоте белоснежного кроссовера. Кстати, вокруг фотографии капота, в Сети разгорелись нешуточные дискуссии. Дело в том, что в обозначенной на капоте дате «5.06.2019» шестерка оказалась удивительно похожей на пятерку. 

В российском представительстве Haval сразу же заявили, что продавать автомобиль не будут. Кроссовер мог бы положить начало музею на предприятии в Тульской области, но в компании решили иначе. Новенький Haval F7 российской сборки отправился в музей Haval в Китае.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Haval с автографом Путина отправили в китайский музей
{{material_126704}}В китайском городе Баодин расположен музей марки Haval. На экспозиции представлены как серийные автомобили, так и концепт-кары. Корреспондент портала «Китайские автомобили», посетивший музей в апреле 2019 года, кроссовера Haval F7 там не нашел. Теперь понятно почему. Все протокольные мероприятия планируются за несколько месяцев. По-видимому, музейщики заранее оставили место для кроссовера с автографами глав России и Китая.Во время презентации, организованной 5 июня во дворе Большого кремлевского дворца, председатель правления Great Wall Motor Company Вэй Цзяньцзюнь предложил Владимиру Путину и Си Цзиньпину расписаться на память на капоте белоснежного кроссовера. Кстати, вокруг фотографии капота, в Сети разгорелись нешуточные дискуссии. Дело в том, что в обозначенной на капоте дате «5.06.2019» шестерка оказалась удивительно похожей на пятерку. В российском представительстве Haval сразу же заявили, что продавать автомобиль не будут. Кроссовер мог бы положить начало музею на предприятии в Тульской области, но в компании решили иначе. Новенький Haval F7 российской сборки отправился в музей Haval в Китае.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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