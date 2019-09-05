5 сентября 2019, 11:09
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
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Фото: Haval
Компания Haval готовится вывести на российский рынок новый стильный кроссовер Haval F7x. В базе Росстандарта появилось оформленное на него Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
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Купе-кроссовер Haval F7x оказался на 5 мм короче стандартного Haval F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Можно предположить, что Haval F7x получит расширенные комплектации, учитывая более роскошный имидж купеобразных кроссоверов. В список оснащения новинки может войти цифровая приборная панель и система мониторинга «слепых» зон. Выпускать Haval F7x будут на одной линии с Haval F7 на тульском заводе. Сборка должна стартовать до конца года.
Комментарии
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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