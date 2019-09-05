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5 сентября 2019, 11:09

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

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Фото: Haval
Компания Haval готовится вывести на российский рынок новый стильный кроссовер Haval F7x. В базе Росстандарта появилось оформленное на него Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер

Фото: Haval

Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
Haval сертифицировал в России новый кроссовер
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С конвейера тульского завода Haval в торжественной обстановке сошел двухтысячный кроссовер Haval F7. Юбилейным ...
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Новый кроссовер Haval F7x представляет собой купеобразную версию Haval F7, производство которого наладили на собственном заводе марки в Тульской области. Поэтому и ОТТС у этих моделей одно на двоих. Сертификат Haval F7 просто дополнили второй модификацией. Отличий у кроссоверов в техническом плане немного.

Купе-кроссовер Haval F7x оказался на 5 мм короче стандартного Haval F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Можно предположить, что Haval F7x получит расширенные комплектации, учитывая более роскошный имидж купеобразных кроссоверов. В список оснащения новинки может войти цифровая приборная панель и система мониторинга «слепых» зон. Выпускать Haval F7x будут на одной линии с Haval F7 на тульском заводе. Сборка должна стартовать до конца года.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Haval сертифицировал в России новый кроссовер
{{material_127392}}Новый кроссовер Haval F7x представляет собой купеобразную версию Haval F7, производство которого наладили на собственном заводе марки в Тульской области. Поэтому и ОТТС у этих моделей одно на двоих. Сертификат Haval F7 просто дополнили второй модификацией. Отличий у кроссоверов в техническом плане немного.Купе-кроссовер Haval F7x оказался на 5 мм короче стандартного Haval F7, на 35 мм ниже и на 32 килограмма легче. Колесная база и ширина у обоих кроссоверов одинаковая. Моторная гамма тоже общая – два турбированных агрегата объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.Можно предположить, что Haval F7x получит расширенные комплектации, учитывая более роскошный имидж купеобразных кроссоверов. В список оснащения новинки может войти цифровая приборная панель и система мониторинга «слепых» зон. Выпускать Haval F7x будут на одной линии с Haval F7 на тульском заводе. Сборка должна стартовать до конца года.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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