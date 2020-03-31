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31 марта 2020, 14:15

Haval скорректировал цены на автомобили

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Фото: Haval
Китайская марка Haval изменила цены всех пяти моделей, представленных на российском рынке. Подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x, а также внедорожник Haval H9. Стоимость Haval H2 и H6, напротив, снизилась.
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Специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что в марте обновились прайс-листы всех автомобилей Haval. Три модели подорожали, а две, наоборот, стали доступнее. Наиболее существенно выросли цены кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x. Прибавка составила 40 000 рублей (плюс 2,2 – 2,8%). Теперь за Haval F7 придется заплатить минимум 1 489 000 рублей, а за Haval F7x – 1 589 000 рублей. Топовые комплектации оцениваются у обеих моделей одинаково – от 1 859 000 рублей.

Большой рамный внедорожник Haval H9, сборка которого также осуществляется на тульском заводе Haval, подорожал на минимальный 1% или на 25 700 – 27 000 рублей. Версия с бензиновым двигателем стоит от 2 629 000 до 2 809 000 рублей. Дизельный внедорожник обойдется в 2 699 000 рублей.

Два кроссовера стали дешевле. Компактный Haval Н2 скинул 40 000 – 40 400 рублей или 3,0 – 3,5%. Цены варьируются в диапазоне от 1 128 000 до 1 301 000 рублей. Более крупный Haval Н6 подешевел на 39 700 – 40 500 рублей или на 2,9 – 3,4%. Актуальные цены начинаются от 1 148 000 рублей. Топовая версия стоит от 1 342 000 рублей. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
В России сертифицировали рамный Haval H5
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Макс
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
Олег
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Haval скорректировал цены на автомобили
{{material_129274}}Специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что в марте обновились прайс-листы всех автомобилей Haval. Три модели подорожали, а две, наоборот, стали доступнее. Наиболее существенно выросли цены кроссовера F7 и его купеобразной версии F7x. Прибавка составила 40 000 рублей (плюс 2,2 – 2,8%). Теперь за Haval F7 придется заплатить минимум 1 489 000 рублей, а за Haval F7x – 1 589 000 рублей. Топовые комплектации оцениваются у обеих моделей одинаково – от 1 859 000 рублей.Большой рамный внедорожник Haval H9, сборка которого также осуществляется на тульском заводе Haval, подорожал на минимальный 1% или на 25 700 – 27 000 рублей. Версия с бензиновым двигателем стоит от 2 629 000 до 2 809 000 рублей. Дизельный внедорожник обойдется в 2 699 000 рублей.Два кроссовера стали дешевле. Компактный Haval Н2 скинул 40 000 – 40 400 рублей или 3,0 – 3,5%. Цены варьируются в диапазоне от 1 128 000 до 1 301 000 рублей. Более крупный Haval Н6 подешевел на 39 700 – 40 500 рублей или на 2,9 – 3,4%. Актуальные цены начинаются от 1 148 000 рублей. Топовая версия стоит от 1 342 000 рублей. 
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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