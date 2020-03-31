31 марта 2020, 14:15
Haval скорректировал цены на автомобили
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Фото: Haval
Китайская марка Haval изменила цены всех пяти моделей, представленных на российском рынке. Подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x, а также внедорожник Haval H9. Стоимость Haval H2 и H6, напротив, снизилась.
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Большой рамный внедорожник Haval H9, сборка которого также осуществляется на тульском заводе Haval, подорожал на минимальный 1% или на 25 700 – 27 000 рублей. Версия с бензиновым двигателем стоит от 2 629 000 до 2 809 000 рублей. Дизельный внедорожник обойдется в 2 699 000 рублей.
Два кроссовера стали дешевле. Компактный Haval Н2 скинул 40 000 – 40 400 рублей или 3,0 – 3,5%. Цены варьируются в диапазоне от 1 128 000 до 1 301 000 рублей. Более крупный Haval Н6 подешевел на 39 700 – 40 500 рублей или на 2,9 – 3,4%. Актуальные цены начинаются от 1 148 000 рублей. Топовая версия стоит от 1 342 000 рублей.
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Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Посмотрим на очередную новиночку. Как всегда приятно, что собирать будут у нас под носом считай.
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Да, с виду неплохой кроссовер, только желтые полоски на сиденьях смотрятся как-то стремновато, на мой вкус. И опять же, как его будут покупать на вторичке через лет 5
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