LADA теряет позиции, а премиум-сегмент кипит: кто удивит в декабре?

Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд

В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.

В Санкт-Петербурге рынок новых автомобилей продолжает удивлять: по итогам одиннадцати месяцев 2025 года Haval вновь преодолел отметку в 10 тысяч проданных машин, повторив прошлогодний успех. Как сообщает AutoRun SPb, за январь-ноябрь в городе было зарегистрировано 10 148 новых автомобилей этой марки. Такой результат позволил бренду не только удержать лидерство, но и значительно увеличить отрыв от ближайших конкурентов.

Всего за этот период в Петербурге на учет поставили 62 528 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 17% меньше, чем годом ранее, что говорит о заметном охлаждении спроса на новые машины. Однако, несмотря на общую тенденцию к снижению, Haval сумел не только сохранить, но и укрепить свои позиции.

Особенно впечатляющей оказалась динамика продаж бренда во второй половине года. С августа по ноябрь на долю Haval пришлось более половины всех его регистраций в городе — 5113 автомобилей. Такой рывок позволил марке оторваться от LADA, которая еще летом дышала в спину: разница между ними выросла с 40 до 2262 машин. Для LADA ноябрь стал настоящим разочарованием — всего 649 регистраций, что даже меньше январских показателей, традиционно считающихся самыми слабыми в году.

В тройке лидеров по-прежнему без перемен: Geely, Chery и Changan занимают третье, четвертое и пятое места соответственно. Эти бренды стабильно удерживают свои позиции, несмотря на общее падение рынка. Впрочем, борьба за лидерство в премиальном сегменте обострилась до предела. Разница между TANK и EXEED составляет всего четыре автомобиля — 1154 против 1150. Кто из них окажется сильнее по итогам года, станет ясно только в декабре.

Интересно, что в ноябре только две марки из топ-20 смогли улучшить свои результаты по сравнению с октябрем. Toyota прибавила в продажах, увеличив число регистраций с 113 до 156, а Tenet — с 368 до 428. Последняя, кстати, благодаря активному старту продаж в сентябре уже поднялась на 17-е место и вполне может ворваться в десятку лучших по итогам года. Сейчас десятое место занимает TANK, но ситуация может измениться в любой момент.

По информации AutoRun SPb, несмотря на общее снижение продаж, отдельные бренды демонстрируют удивительную устойчивость и даже рост. Это говорит о том, что покупатели все чаще делают выбор в пользу новых игроков и альтернативных марок, а привычные лидеры вынуждены пересматривать свои стратегии.