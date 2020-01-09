9 января 2020, 12:51
Haval установил абсолютный рекорд продаж
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Фото: Haval
Марка Haval отчиталась об очередных рекордных продажах в России. По итогам декабря дилеры реализовали 2,1 тыс. автомобилей – больше чем когда-либо за всю историю продаж в нашей стране.
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Китайская марка Haval продолжает расширять дилерскую сеть в России. За последние время открылись новые автосалоны ...Читать далее
Новый стильный кроссовер Haval F7 перехватил звание бестселлера у Haval H6. В 2019 году на заводе китайской компании в Тульской области было собрано около 5,5 тысяч экземпляров Haval F7. Сейчас на предприятии выпускают три модели: Haval F7, его купеобразную версию Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9.
Марка не намерена останавливаться на достигнутом. На конвейер тульского автозавода в 2020 году встанут новые модели. Правда, подробности о них пока держатся в секрете. Активно расширяется федеральная дилерская сеть. На конец прошлого года у Haval в России насчитывалось 82 дилерских центра.
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02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
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