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9 января 2020, 12:51

Haval установил абсолютный рекорд продаж

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Фото: Haval
Марка Haval отчиталась об очередных рекордных продажах в России. По итогам декабря дилеры реализовали 2,1 тыс. автомобилей – больше чем когда-либо за всю историю продаж в нашей стране.
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Китайская марка Haval продолжает расширять дилерскую сеть в России. За последние время открылись новые автосалоны ...
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Российские продажи китайской марки Haval продолжают стремительно расти. В декабре 2019 года на вседорожниках Haval остановил свой выбор 2 101 покупатель. Это в 3,8 раза больше, чем в декабре 2018-го. Кроме того, декабрьские продажи стали абсолютным рекордом для компании на нашем рынке. Всего в 2019 году продажи Haval в России выросли в 3,8 раза, достигнув результата 12 115 проданных кроссоверов и внедорожников.

Новый стильный кроссовер Haval F7 перехватил звание бестселлера у Haval H6. В 2019 году на заводе китайской компании в Тульской области было собрано около 5,5 тысяч экземпляров Haval F7. Сейчас на предприятии выпускают три модели: Haval F7, его купеобразную версию Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9. 

Марка не намерена останавливаться на достигнутом. На конвейер тульского автозавода в 2020 году встанут новые модели. Правда, подробности о них пока держатся в секрете. Активно расширяется федеральная дилерская сеть. На конец прошлого года у Haval в России насчитывалось 82 дилерских центра.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Ден
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
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Haval установил абсолютный рекорд продаж
{{material_128493}}Российские продажи китайской марки Haval продолжают стремительно расти. В декабре 2019 года на вседорожниках Haval остановил свой выбор 2 101 покупатель. Это в 3,8 раза больше, чем в декабре 2018-го. Кроме того, декабрьские продажи стали абсолютным рекордом для компании на нашем рынке. Всего в 2019 году продажи Haval в России выросли в 3,8 раза, достигнув результата 12 115 проданных кроссоверов и внедорожников.Новый стильный кроссовер Haval F7 перехватил звание бестселлера у Haval H6. В 2019 году на заводе китайской компании в Тульской области было собрано около 5,5 тысяч экземпляров Haval F7. Сейчас на предприятии выпускают три модели: Haval F7, его купеобразную версию Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9. Марка не намерена останавливаться на достигнутом. На конвейер тульского автозавода в 2020 году встанут новые модели. Правда, подробности о них пока держатся в секрете. Активно расширяется федеральная дилерская сеть. На конец прошлого года у Haval в России насчитывалось 82 дилерских центра.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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