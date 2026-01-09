Почему Jolion остался вне подорожания — неожиданный поворот?

9 января 2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.
С наступлением 2026 года российские автолюбители столкнулись с очередным скачком цен на автомобили Haval. Практически весь ассортимент бренда, за исключением Jolion, стал значительно дороже. Изменения затронули как популярные кроссоверы, так и более редкие модели. Разница в стоимости от 50 до 100 тысяч рублей, что для многих покупателей стало неприятным сюрпризом.
Особенно заметное подорожание коснулось Haval F7. Цена комплектаций 2025 модельного года выросла на 50 тысяч рублей, а с появлением версии 2026 года минимальная цена сразу увеличилась на 250 тысяч, достигнув отметки 2 899 000 рублей. Теперь F7 доступен с двумя турбомоторами: 1,5-литровым (150 л.с.) для переднего привода и 2,0-литровым (192 л.с.) для полноприводных вариантов. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Купеобразный F7x также не избежал корректировки цен. Для комплектаций 2025 модельного года рост составил 50 тысяч, а новая версия 2026 года стала дороже прошлогодних сразу на 100 тысяч рублей. Технически F7x оснащен только 2,0-литровым турбомотором и полным приводом, что делает его привлекательным для любителей динамичной езды.
Бюджетный Haval M6 подорожал на 50 тысяч рублей, но только в комплектациях 2025 года с роботизированной трансмиссией. При этом версия с механической коробкой передач 2024 модельного года осталась на прежнем уровне, что может стать поводом для охоты на остатки у дилеров.
Модели Dargo и Dargo X прибавили по 100 тысяч рублей в комплектациях 2025 года. Однако с выходом прайс-листа на автомобили 2026 года минимальная цена выросла еще сильнее — на 400 тысяч рублей. Это уже серьезный аргумент для пересмотра планов тем, кто откладывал решение о покупке.
Самый компактный в линейке H3 стал дороже на 50-100 тысяч рублей. Речь идет о версиях 2025 года с системой «Яндекс.Авто». Haval H5 2025 модельного года подорожал на 100 тысяч, а автомобили 2024 модельного года — на 50 тысяч. H7 прибавил 50 тысяч во всех комплектациях, а флагманский H9 стал дороже на 100 тысяч рублей независимо от модификации.
На этом фоне особенно выделяется Jolion. Это единственная модель в линейке Haval, чья цена не изменилась. Jolion по-прежнему удерживает лидерство среди китайских автомобилей в России, и, возможно, именно стабильная стоимость помогает ему оставаться в топе продаж.
В целом, ценовая политика Haval становится все менее выгодной для покупателя. С одной стороны, производитель объясняет рост цен обновлением модельного ряда и новыми комплектациями. С другой стороны, это вынуждает клиентов принимать решения быстрее, чтобы избежать очередного скачка стоимости. Впрочем, российский рынок уже давно привык к подобным «сюрпризам».
Похожие материалы Хавейл
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
24.12.2025, 21:14
Haval H5 2025: новые комплектации и цены без дизеля на российском рынке
Haval представил обновленный прайс-лист на внедорожник H5. В списке только бензиновые версии. Цены остались прежними, но выгоды для новых авто нет. Дизельные модификации исчезли из предложения.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 12:37
Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум
Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.Читать далее
Похожие материалы Хавейл
-
04.01.2026, 17:53
Реальные траты на обслуживание Haval Jolion, F7 и H9 за 70 тысяч км
Сравниваем расходы на ТО трех моделей Haval. Узнаете, где скрыты основные затраты. Подробности о слабых местах и советах по эксплуатации. Неожиданные нюансы для владельцев. Сравнительная таблица расходов на обслуживание.Читать далее
-
01.01.2026, 13:01
Сколько на самом деле стоит владение Haval Jolion в первый год в России
Планируете купить Haval Jolion? Не спешите радоваться цене. В статье раскрыты все скрытые траты, которые ждут владельца в первый год. Узнайте, сколько реально придется потратить на обслуживание, топливо и сезонные расходы. Некоторые цифры могут удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
31.12.2025, 08:16
Lada Vesta против Haval Jolion: какой автомобиль выбрать в 2026 году
Сравниваем Lada Vesta и Haval Jolion по ключевым параметрам. Узнайте, какой автомобиль подойдет именно вам. В статье - реальные отзывы, плюсы и минусы, неожиданные детали. Итог может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
29.12.2025, 09:25
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion: какой кроссовер тратит меньше топлива
Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval Jolion обновились в 2025 году. Оба кроссовера обещают экономичность, но различия в моторах и коробках влияют на расход. Какой из них окажется выгоднее для ежедневных поездок? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
27.12.2025, 05:24
Haval Jolion против Lada Granta после трех лет владения: опыт, затраты и эмоции владельцев
Два разных подхода к выбору авто: комфорт или экономия? Владельцы Haval Jolion и Lada Granta делятся опытом после трех лет и 40 тысяч километров. Какие плюсы и минусы проявились со временем? Сравниваем реальные расходы и впечатления.Читать далее
-
24.12.2025, 21:14
Haval H5 2025: новые комплектации и цены без дизеля на российском рынке
Haval представил обновленный прайс-лист на внедорожник H5. В списке только бензиновые версии. Цены остались прежними, но выгоды для новых авто нет. Дизельные модификации исчезли из предложения.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
11.12.2025, 12:37
Цены на подержанные иномарки в России обновили двухлетний минимум
Вторичный авторынок преподносит сюрпризы. Стоимость иномарок продолжает снижаться. Ноябрь установил новый ценовой рекорд. Какие автомобили подешевели больше всего? Разбираемся в текущей ситуации на рынке.Читать далее