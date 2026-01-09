Почему Jolion остался вне подорожания — неожиданный поворот?

Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года

С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.

С наступлением 2026 года российские автолюбители столкнулись с очередным скачком цен на автомобили Haval. Практически весь ассортимент бренда, за исключением Jolion, стал значительно дороже. Изменения затронули как популярные кроссоверы, так и более редкие модели. Разница в стоимости от 50 до 100 тысяч рублей, что для многих покупателей стало неприятным сюрпризом.

Особенно заметное подорожание коснулось Haval F7. Цена комплектаций 2025 модельного года выросла на 50 тысяч рублей, а с появлением версии 2026 года минимальная цена сразу увеличилась на 250 тысяч, достигнув отметки 2 899 000 рублей. Теперь F7 доступен с двумя турбомоторами: 1,5-литровым (150 л.с.) для переднего привода и 2,0-литровым (192 л.с.) для полноприводных вариантов. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Купеобразный F7x также не избежал корректировки цен. Для комплектаций 2025 модельного года рост составил 50 тысяч, а новая версия 2026 года стала дороже прошлогодних сразу на 100 тысяч рублей. Технически F7x оснащен только 2,0-литровым турбомотором и полным приводом, что делает его привлекательным для любителей динамичной езды.

Бюджетный Haval M6 подорожал на 50 тысяч рублей, но только в комплектациях 2025 года с роботизированной трансмиссией. При этом версия с механической коробкой передач 2024 модельного года осталась на прежнем уровне, что может стать поводом для охоты на остатки у дилеров.

Модели Dargo и Dargo X прибавили по 100 тысяч рублей в комплектациях 2025 года. Однако с выходом прайс-листа на автомобили 2026 года минимальная цена выросла еще сильнее — на 400 тысяч рублей. Это уже серьезный аргумент для пересмотра планов тем, кто откладывал решение о покупке.

Самый компактный в линейке H3 стал дороже на 50-100 тысяч рублей. Речь идет о версиях 2025 года с системой «Яндекс.Авто». Haval H5 2025 модельного года подорожал на 100 тысяч, а автомобили 2024 модельного года — на 50 тысяч. H7 прибавил 50 тысяч во всех комплектациях, а флагманский H9 стал дороже на 100 тысяч рублей независимо от модификации.

На этом фоне особенно выделяется Jolion. Это единственная модель в линейке Haval, чья цена не изменилась. Jolion по-прежнему удерживает лидерство среди китайских автомобилей в России, и, возможно, именно стабильная стоимость помогает ему оставаться в топе продаж.

В целом, ценовая политика Haval становится все менее выгодной для покупателя. С одной стороны, производитель объясняет рост цен обновлением модельного ряда и новыми комплектациями. С другой стороны, это вынуждает клиентов принимать решения быстрее, чтобы избежать очередного скачка стоимости. Впрочем, российский рынок уже давно привык к подобным «сюрпризам».